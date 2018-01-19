Соревнуется весь мир, а побеждают Фуркад и Йоханнес
Мужской спринт в Антерсельве завершился очередной победой Йоханнеса Бе. Антон Шипулин — четвертый с одним промахом.
Мужской спринт в Антерсельве завершился очередной победой Йоханнеса Бе. Антон Шипулин — четвертый с одним промахом.
ДВА ГЕНИЯ
Гари Линекер
Вот и сегодня вся борьба шла только между норвежцем и французом. Антон Шипулин не смог бы сегодня превзойти их даже с идеальной стрельбой.
ПРИВЫЧНЫЙ ПРОМАХ ШИПУЛИНА
Хотя она у него была, увы, не безупречной. После первого рубежа вспомнилось, что Антерсельва — любимый этап для Антона. В прошлом году он победил здесь в индивидуальной гонке, в позапрошлом — в преследовании. С лежки спринта Шипулин убегал лидером и теперь. Фуркад был в 5,2 позади,
ФУРКАД ЛИШИЛ РОССИЮ МЕДАЛИ
После второй стрельбы казалось, что даже с промахом Шипулин будет на пьедестале. Он убегал на третий круг в 5 секундах от Арнда Пайффера, но у немца штрафных кругов не было. То есть по скорости он заметно проигрывал россиянину. На отсечке 8,5 км разрыв между спортсменами сократился до секунды. Тенденция говорила о том, что Шипулин в итоге будет третьим. Однако на Пайффера упал подарок в виде Фуркада, который стартовал за немцем, но догнал того. Немец, понимая, что это его шанс, «зубами» вцепился в Мартена и вплоть до финиша отсиделся у того за спиной. На последних метрах он и вовсе выскочил вперед. В итоге — «минус» четыре секунды от Шипулина.
НОЛЬ БАБИКОВА
Один Антон в спринте без штрафных кругов
БЕДА СО СТРЕЛЬБОЙ
Мало того, что ногами наши спортсмены чудес не показывают — Елисеев, Цветков и Гараничев расположились в районе 39−44-го мест по скорости — так еще и со стрельбой полный провал. Каждый из вышеуказанной тройки допустил сразу по три промаха. Это катастрофа.
ПРОРЫВ ФРАНЦУЗА
Главное открытие гонки — Эмильен Жаклин. Французу всего 22 года, это первый его сезон в Кубке мира, и спринт в Антерсельве он отработал отлично. Со второго рубежа Жаклин убегал третьим, но удержаться в тройке не сумел. Эмильен просел на последнем круге и в итоге стал пятым. Что тоже очень даже неплохо. Бабикова, например, Жаклин при одинаковых показателях на стрельбе опередил на 35 секунд.
ЖДЕМ МЕДАЛИ В ПРЕСЛЕДОВАНИИ
Обидное четвертое место Шипулин уже в субботу может «переплавить» в медаль. Не секрет, что лидер российской сборной контактные гонки любит гораздо больше раздельных, и четвертая позиция — отличная стартовая платформа для долгожданного попадания на пьедестал.
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|19.01.2018, 16:15
|Антерсельва (Италия)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|23.19,3
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+12,8
|3
|Арнд Пайффер
|Германия
|+42,2
|4
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+46,3
|5
|Эмильян Жаклен
|Франция
|+53,7
|6
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.07,8
|7
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+01.21,7
|8
|Антон БАБИКОВ
|Россия
|+01.27,8
|9
|Владимир Чепелин
|Беларусь
|+01.32,3
|10
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+01.35,4