Соревнуется весь мир, а побеждают Фуркад и Йоханнес

Источник: AFP 2018

ДВА ГЕНИЯ

Гари Линекер как-то сказал, что футбол — это игра, в которой 22 парня на протяжении 90 минут катают мяч, а побеждают всегда немцы. Перефразируя англичанина, можно сказать, что биатлон — это гонка, в которой 100 человек бегут на лыжах и стреляют по мишеням, а побеждают всегда Мартен Фуркад и Йоханнес Бе. Поразительно, но в этом сезоне 12 из 13 личных гонок в Кубке мира выиграли эти два парня. Не взят ими был только спринт в Эстерсунде — там победил Тарьей Бе, на 0,7 опередивший Фуркада.

Вот и сегодня вся борьба шла только между норвежцем и французом. Антон Шипулин не смог бы сегодня превзойти их даже с идеальной стрельбой.

ПРИВЫЧНЫЙ ПРОМАХ ШИПУЛИНА

Хотя она у него была, увы, не безупречной. После первого рубежа вспомнилось, что Антерсельва — любимый этап для Антона. В прошлом году он победил здесь в индивидуальной гонке, в позапрошлом — в преследовании. С лежки спринта Шипулин убегал лидером и теперь. Фуркад был в 5,2 позади, Бе-младший — в 7,6, пусть и с одним промахом. Однако на второй половине дистанции француз резко прибавил в плане скорости, а норвежец и вовсе взял безумный даже по меркам Фуркада — что уж говорить об остальных — темп. Тем не менее, ногами Шипулин сегодня был в порядке. Подвел традиционный уже один промах. Когда же Антон, наконец, пробежит гонку с «нулем»? Может, уже в субботу?

ФУРКАД ЛИШИЛ РОССИЮ МЕДАЛИ

После второй стрельбы казалось, что даже с промахом Шипулин будет на пьедестале. Он убегал на третий круг в 5 секундах от Арнда Пайффера, но у немца штрафных кругов не было. То есть по скорости он заметно проигрывал россиянину. На отсечке 8,5 км разрыв между спортсменами сократился до секунды. Тенденция говорила о том, что Шипулин в итоге будет третьим. Однако на Пайффера упал подарок в виде Фуркада, который стартовал за немцем, но догнал того. Немец, понимая, что это его шанс, «зубами» вцепился в Мартена и вплоть до финиша отсиделся у того за спиной. На последних метрах он и вовсе выскочил вперед. В итоге — «минус» четыре секунды от Шипулина.

НОЛЬ БАБИКОВА

Один Антон в спринте без штрафных кругов все-таки обошелся. 26-летний Бабиков провел одну из лучших гонок в сезоне, заняв в итоге восьмое место. Хотя большого позитива все равно нет — ногами спортсмен проигрывает лидерам очень много. О чем говорить, если уже на отсечке 1,9 км он уступал Йоханнесу 20 секунд? По итогам 10 км Антон показал лишь 51-й ход. Отставание от Бе — 1.48,2. Критически много.

БЕДА СО СТРЕЛЬБОЙ

Мало того, что ногами наши спортсмены чудес не показывают — Елисеев, Цветков и Гараничев расположились в районе 39−44-го мест по скорости — так еще и со стрельбой полный провал. Каждый из вышеуказанной тройки допустил сразу по три промаха. Это катастрофа.

ПРОРЫВ ФРАНЦУЗА

Главное открытие гонки — Эмильен Жаклин. Французу всего 22 года, это первый его сезон в Кубке мира, и спринт в Антерсельве он отработал отлично. Со второго рубежа Жаклин убегал третьим, но удержаться в тройке не сумел. Эмильен просел на последнем круге и в итоге стал пятым. Что тоже очень даже неплохо. Бабикова, например, Жаклин при одинаковых показателях на стрельбе опередил на 35 секунд.

ЖДЕМ МЕДАЛИ В ПРЕСЛЕДОВАНИИ