Шипулин: Ошибка в стрельбе была не из-за ветра, а по собственной погрешности

В спринтерской гонке шестого этапа Кубка мира Шипулин финишировал четвертым с одним промахом в стрельбе стоя и отставанием от победителя (норвежца Йоханнеса Бё) в 46,3 секунды.
«На лежке мне повезло — я лег на первую установку, поскольку увидел, что там меньше колеблются флажки. Но ошибка в стрельбе стоя случилась не из-за ветра, а из-за погрешностей в моей собственной стрельбе, — отметил Шипулин. — Не скажу, что совсем хорошо себя чувствовал, но самочувствие было намного лучше, чем на предыдущих гонках в Рупольдинге. Идеальной формы пока нет, но я и не уверен, что она нужна мне на текущем этапе».
«В плане подготовки все идет по плану, я вполне удовлетворен своим физическим состоянием», — добавил спортсмен.
На вопрос, был ли шанс «зацепиться» за немца Арндта Пайффера, который в итоге финишировал третьим на четыре секунды впереди российского спортсмена, Шипулин признал, что такой шанс был, «хотя и небольшой».
«В сегодняшней гонке я и так сделал всё, на что был способен. Все возможное. В целом, не могу сказать, что слишком нервничал, просто старался делать свою работу и рад, что все более-менее получилось. Мартен Фуркад, конечно же, помог Пайфферу — он нагнал его и тянул за собой. Видно было, что Пайффер обрадовался этой возможности. Он молодец, что уже не отпустил Фуркада», — сказал россиянин.