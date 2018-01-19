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18:37 (мск), источник: Р-Спорт

Шипулин: Ошибка в стрельбе была не из-за ветра, а по собственной погрешности

АНТХОЛЬЦ (Италия), 19 янв — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Российский биатлонист Антон Шипулин после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце заявил журналистам, что причина его ошибки в стрельбе стоя кроется не в ветре, а в допущенной погрешности.

Источник: РИА "Новости"

В спринтерской гонке шестого этапа Кубка мира Шипулин финишировал четвертым с одним промахом в стрельбе стоя и отставанием от победителя (норвежца Йоханнеса Бё) в 46,3 секунды.

«На лежке мне повезло — я лег на первую установку, поскольку увидел, что там меньше колеблются флажки. Но ошибка в стрельбе стоя случилась не из-за ветра, а из-за погрешностей в моей собственной стрельбе, — отметил Шипулин. — Не скажу, что совсем хорошо себя чувствовал, но самочувствие было намного лучше, чем на предыдущих гонках в Рупольдинге. Идеальной формы пока нет, но я и не уверен, что она нужна мне на текущем этапе».

«В плане подготовки все идет по плану, я вполне удовлетворен своим физическим состоянием», — добавил спортсмен.

На вопрос, был ли шанс «зацепиться» за немца Арндта Пайффера, который в итоге финишировал третьим на четыре секунды впереди российского спортсмена, Шипулин признал, что такой шанс был, «хотя и небольшой».

«В сегодняшней гонке я и так сделал всё, на что был способен. Все возможное. В целом, не могу сказать, что слишком нервничал, просто старался делать свою работу и рад, что все более-менее получилось. Мартен Фуркад, конечно же, помог Пайфферу — он нагнал его и тянул за собой. Видно было, что Пайффер обрадовался этой возможности. Он молодец, что уже не отпустил Фуркада», — сказал россиянин.

1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
Пайффер А.
Германия
19.01.2018, 16:15 Антерсельва (Италия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 23.19,3
2 Мартен Фуркад Франция +12,8
3 Арнд Пайффер Германия +42,2
4 Антон ШИПУЛИН Россия +46,3
5 Эмильян Жаклен Франция +53,7
6 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.07,8
7 Юлиан Эберхард Австрия +01.21,7
8 Антон БАБИКОВ Россия +01.27,8
9 Владимир Чепелин Беларусь +01.32,3
10 Ондржей Моравец Чехия +01.35,4
Смотреть полные результаты гонки

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