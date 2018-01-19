Шипулин: Ошибка в стрельбе была не из-за ветра, а по собственной погрешности

Источник: РИА "Новости"

В спринтерской гонке шестого этапа Кубка мира Шипулин финишировал четвертым с одним промахом в стрельбе стоя и отставанием от победителя (норвежца Йоханнеса Бё) в 46,3 секунды.

«На лежке мне повезло — я лег на первую установку, поскольку увидел, что там меньше колеблются флажки. Но ошибка в стрельбе стоя случилась не из-за ветра, а из-за погрешностей в моей собственной стрельбе, — отметил Шипулин. — Не скажу, что совсем хорошо себя чувствовал, но самочувствие было намного лучше, чем на предыдущих гонках в Рупольдинге. Идеальной формы пока нет, но я и не уверен, что она нужна мне на текущем этапе».

«В плане подготовки все идет по плану, я вполне удовлетворен своим физическим состоянием», — добавил спортсмен.

На вопрос, был ли шанс «зацепиться» за немца Арндта Пайффера, который в итоге финишировал третьим на четыре секунды впереди российского спортсмена, Шипулин признал, что такой шанс был, «хотя и небольшой».