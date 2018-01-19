Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Италии

Бё одержал седьмую победу в текущем сезоне. Вторым стал действующей обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад (отставание 12,8 секунды; 0 промахов). Третье место занял немец Арнд Пайффер (+42,2; 0).
Российский биатлонист Антон Шипулин финишировал четвертым (+46,3; 1). За свою карьеру на этапе Кубка мира в Антхольце Шипулин побеждал пять раз, дважды он выигрывал спринтерские гонки. Также на соревнованиях в Италии россиянин один раз становился вторым и дважды — третьим. Другой россиянин Антон Бабиков занял восьмое место (+1.27,8; 0), Максим Цветков — 31-е (+2.10,7; 2), Александр Логинов — 42-е (+2.22,2; 3), Матвей Елисеев — 48-е (2.32,3; 3), Евгений Гараничев — 53-е (+2.39,0; 3).
Первое место в общем зачете сохранил Фуркад, в его активе 720 очков. Бё занимает вторую позицию (682), третьим идет словенский биатлонист Яков Фак (438). Шипулин занимает четвертое место (380).
Гонка преследования состоится 20 января. Этап Кубка мира в Антхольце, который является последним стартом перед Олимпиадой, завершится 21 января. Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.