Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Италии

Российский биатлонист Антон Шипулин финишировал четвертым (+46,3; 1). За свою карьеру на этапе Кубка мира в Антхольце Шипулин побеждал пять раз, дважды он выигрывал спринтерские гонки. Также на соревнованиях в Италии россиянин один раз становился вторым и дважды — третьим. Другой россиянин Антон Бабиков занял восьмое место (+1.27,8; 0), Максим Цветков — 31-е (+2.10,7; 2), Александр Логинов — 42-е (+2.22,2; 3), Матвей Елисеев — 48-е (2.32,3; 3), Евгений Гараничев — 53-е (+2.39,0; 3).