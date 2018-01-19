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17:55 (мск), источник: ТАСС

Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Италии

ТАСС, 19 января. Норвежец Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце. Дистанцию 10 км Бё преодолел за 23 минуты 19,3 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Источник: РИА "Новости"

Бё одержал седьмую победу в текущем сезоне. Вторым стал действующей обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад (отставание 12,8 секунды; 0 промахов). Третье место занял немец Арнд Пайффер (+42,2; 0).

Российский биатлонист Антон Шипулин финишировал четвертым (+46,3; 1). За свою карьеру на этапе Кубка мира в Антхольце Шипулин побеждал пять раз, дважды он выигрывал спринтерские гонки. Также на соревнованиях в Италии россиянин один раз становился вторым и дважды — третьим. Другой россиянин Антон Бабиков занял восьмое место (+1.27,8; 0), Максим Цветков — 31-е (+2.10,7; 2), Александр Логинов — 42-е (+2.22,2; 3), Матвей Елисеев — 48-е (2.32,3; 3), Евгений Гараничев — 53-е (+2.39,0; 3).

Первое место в общем зачете сохранил Фуркад, в его активе 720 очков. Бё занимает вторую позицию (682), третьим идет словенский биатлонист Яков Фак (438). Шипулин занимает четвертое место (380).

Гонка преследования состоится 20 января. Этап Кубка мира в Антхольце, который является последним стартом перед Олимпиадой, завершится 21 января. Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
Пайффер А.
Германия
19.01.2018, 16:15 Антерсельва (Италия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 23.19,3
2 Мартен Фуркад Франция +12,8
3 Арнд Пайффер Германия +42,2
4 Антон ШИПУЛИН Россия +46,3
5 Эмильян Жаклен Франция +53,7
6 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.07,8
7 Юлиан Эберхард Австрия +01.21,7
8 Антон БАБИКОВ Россия +01.27,8
9 Владимир Чепелин Беларусь +01.32,3
10 Ондржей Моравец Чехия +01.35,4
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