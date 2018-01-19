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17:57 (мск), источник: Советский спорт

Антон Шипулин: Пайффера подцепил Фуркад, немцу повезло

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в спринте на пятом этапе Кубка мира в Антхольце.

Источник: РИА "Новости"

— После штрафного круга было тяжеловато. Мне продсказывали, что до третьего места всего 5 секунд. Потом оставалась секунда, потом слышал, что уже отыграл.

Но потом Пайффера подцепил Фуркад, немцу повезло. Я добавить не мог, сделал все возможное. После лежки увидел, что иду лидером. Перед стойкой понимал это, но допустил один промах. Не до конца удовлетворен формой, есть еще погрешности, но есть время подготовиться к Олимпиаде. В горах шутки плохи, можно многое ожидать. Не буду загадывать, как будет в преследовании. Но надеюсь, что легче, — рассказал Шипулин.

Напомним, сегодня Шипулин занял четвертое место, а победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе. Вторым стал Мартен Фуркад, третьим немец Арнд Пайффер.

1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
Пайффер А.
Германия
19.01.2018, 16:15 Антерсельва (Италия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 23.19,3
2 Мартен Фуркад Франция +12,8
3 Арнд Пайффер Германия +42,2
4 Антон ШИПУЛИН Россия +46,3
5 Эмильян Жаклен Франция +53,7
6 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.07,8
7 Юлиан Эберхард Австрия +01.21,7
8 Антон БАБИКОВ Россия +01.27,8
9 Владимир Чепелин Беларусь +01.32,3
10 Ондржей Моравец Чехия +01.35,4
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