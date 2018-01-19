Антон Шипулин: Пайффера подцепил Фуркад, немцу повезло

— После штрафного круга было тяжеловато. Мне продсказывали, что до третьего места всего 5 секунд. Потом оставалась секунда, потом слышал, что уже отыграл.

Но потом Пайффера подцепил Фуркад, немцу повезло. Я добавить не мог, сделал все возможное. После лежки увидел, что иду лидером. Перед стойкой понимал это, но допустил один промах. Не до конца удовлетворен формой, есть еще погрешности, но есть время подготовиться к Олимпиаде. В горах шутки плохи, можно многое ожидать. Не буду загадывать, как будет в преследовании. Но надеюсь, что легче, — рассказал Шипулин.