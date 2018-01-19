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18:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Антон Бабиков: Изначально понимал, что не попаду в топ-3

Россиянин Антон Бабиков после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве отметил, что удовлетворен своим результатом.

Источник: РИА "Новости"

Спортсмен финишировал на восьмой позиции, не допустив ни одного промаха.

— Скорее, я удовлетворен результатом, — сказал во флеш-интервью Бабиков. — Анализ гонки буду проводить чуть позже. Главное, что удалось побороться и в такую тяжелую погоду показать качественную стрельбу. Я стартовал не во всю силу, чтобы обойтись без риска и на финишном круге постараться поработать. Изначально понимал, что не попаду в топ-3, но, главное, что это шаг вперед.

— Что с акклиматизацией?

— Трудно оценить, потому что мы не находились все время на одном месте и в Рупольдинге, и сейчас переезд — другая гора, другие ощущения. Сейчас такая середина нашей подготовки, поэтому было трудно ожидать, что будет прыть. Каждый день себя по-разному чувствовал, сегодня перед гонкой было небольшой волнение, понимал, что еще не в лучших кондициях. Но, думаю, главное еще впереди.

— Какие надежды на следующие гонки?

— Конечно, самые высокие надежды, потому что перед сегодняшней гонкой я не делал такую сложную подводящую работу. За счет того, что сегодня удалось потерпеть, я надеюсь, что завтра организму будет легче и я буду бороться на самом высоком уровне.

1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
Пайффер А.
Германия
19.01.2018, 16:15 Антерсельва (Италия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 23.19,3
2 Мартен Фуркад Франция +12,8
3 Арнд Пайффер Германия +42,2
4 Антон ШИПУЛИН Россия +46,3
5 Эмильян Жаклен Франция +53,7
6 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.07,8
7 Юлиан Эберхард Австрия +01.21,7
8 Антон БАБИКОВ Россия +01.27,8
9 Владимир Чепелин Беларусь +01.32,3
10 Ондржей Моравец Чехия +01.35,4
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