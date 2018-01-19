Антон Бабиков: Изначально понимал, что не попаду в топ-3

Источник: РИА "Новости"

Спортсмен финишировал на восьмой позиции, не допустив ни одного промаха.

— Скорее, я удовлетворен результатом, — сказал во флеш-интервью Бабиков. — Анализ гонки буду проводить чуть позже. Главное, что удалось побороться и в такую тяжелую погоду показать качественную стрельбу. Я стартовал не во всю силу, чтобы обойтись без риска и на финишном круге постараться поработать. Изначально понимал, что не попаду в топ-3, но, главное, что это шаг вперед.

— Что с акклиматизацией?

— Трудно оценить, потому что мы не находились все время на одном месте и в Рупольдинге, и сейчас переезд — другая гора, другие ощущения. Сейчас такая середина нашей подготовки, поэтому было трудно ожидать, что будет прыть. Каждый день себя по-разному чувствовал, сегодня перед гонкой было небольшой волнение, понимал, что еще не в лучших кондициях. Но, думаю, главное еще впереди.

— Какие надежды на следующие гонки?