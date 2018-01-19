Антон Бабиков: Изначально понимал, что не попаду в топ-3
Россиянин Антон Бабиков после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве отметил, что удовлетворен своим результатом.
Россиянин Антон Бабиков после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве отметил, что удовлетворен своим результатом.
Спортсмен финишировал на восьмой позиции, не допустив ни одного промаха.
— Скорее, я удовлетворен результатом, — сказал во
— Что с акклиматизацией?
— Трудно оценить, потому что мы не находились все время на одном месте и в Рупольдинге, и сейчас переезд — другая гора, другие ощущения. Сейчас такая середина нашей подготовки, поэтому было трудно ожидать, что будет прыть. Каждый день себя
— Какие надежды на следующие гонки?
— Конечно, самые высокие надежды, потому что перед сегодняшней гонкой я не делал такую сложную подводящую работу. За счет того, что сегодня удалось потерпеть, я надеюсь, что завтра организму будет легче и я буду бороться на самом высоком уровне.
|
|
|
|19.01.2018, 16:15
|Антерсельва (Италия)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|23.19,3
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+12,8
|3
|Арнд Пайффер
|Германия
|+42,2
|4
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+46,3
|5
|Эмильян Жаклен
|Франция
|+53,7
|6
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.07,8
|7
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+01.21,7
|8
|Антон БАБИКОВ
|Россия
|+01.27,8
|9
|Владимир Чепелин
|Беларусь
|+01.32,3
|10
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+01.35,4