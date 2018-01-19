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18:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матвей Елисеев: Во время спринта в Антерсельве удалось уработаться

Российский биатлонист Матвей Елисеев подчеркнул, что во время спринта на этапе Кубка мира в Антерсельве физически чувствовал себя лучше, чем раньше.

Источник: РИА "Новости"

Спортсмен рад, что ему удалось доработать дистанцию ногами до конца.

— В первый раз ногами почувствовал себя нормально, — сказал Елисеев во флэш-интервью. — На лежке немного поменялся ветер, но это было настолько незначительно, поэтому подумал, что будет нормально. Наверное, не уследил за этим. По этому поводу стренерами еще не общался.

Самочувствие намного лучше. Сегодня смог работать, но на последний круг не хватило. Нужно было чуть спокойнее начинать первый. Если говорить о состоянии, то начали подниматься вверх.

Легкость? Не могу сказать, что она сейчас есть. Сегодня получилось уработаться, чего не выходило раньше. До этого мышцы не терпели. Рад, что удалось доработать ногами до конца. Это большое подспорье.

1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
Пайффер А.
Германия
19.01.2018, 16:15 Антерсельва (Италия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 23.19,3
2 Мартен Фуркад Франция +12,8
3 Арнд Пайффер Германия +42,2
4 Антон ШИПУЛИН Россия +46,3
5 Эмильян Жаклен Франция +53,7
6 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.07,8
7 Юлиан Эберхард Австрия +01.21,7
8 Антон БАБИКОВ Россия +01.27,8
9 Владимир Чепелин Беларусь +01.32,3
10 Ондржей Моравец Чехия +01.35,4
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