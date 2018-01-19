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12:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Шипулин: В детстве хотел заниматься боксом, но родители отговорили

Олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, какими видами спорта занимался в детстве.

Источник: РИА "Новости"

«Биатлоном занимаюсь с 15 лет. До этого лыжами занимался. Пошёл в секцию где-то с 7 лет, а в 5−6 лет у родителей катался. В 7 начал уже осознанно тренироваться, когда выбор надо было сделать, каким видом спорта заниматься. Естественно, меня родители немножко подталкивали — «вроде как мы лыжники», но никогда не заставляли. Я много раз говорил, что карате занимался два года. В школе футболом и баскетболом пробовал заниматься. Бальными танцами? Нет. Хотел боксом заниматься, но меня родители отговорили.

Всё свободное время по вечерам делал домашнее задание, а с утра был на тренировках. График был достаточно сложный, когда с утра занимался лыжами и карате. Учились мы со второй смены, с утра ездил на тренировку с сестрой Аней, Настя в другой смене была. После тренировки приходили, обедали, шли в школу. После школы приходили, перекусывали и шли на карате. После занятия иногда даже уже не хотелось делать домашнее задание, такой уставший был. Но родители заставляли, — в частности, сказал Шипулин.

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