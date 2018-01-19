Шипулин: В детстве хотел заниматься боксом, но родители отговорили
Олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, какими видами спорта занимался в детстве.
Олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, какими видами спорта занимался в детстве.
«Биатлоном занимаюсь с 15 лет. До этого лыжами занимался. Пошёл в секцию
Всё свободное время по вечерам делал домашнее задание, а с утра был на тренировках. График был достаточно сложный, когда с утра занимался лыжами и карате. Учились мы со второй смены, с утра ездил на тренировку с сестрой Аней, Настя в другой смене была. После тренировки приходили, обедали, шли в школу. После школы приходили, перекусывали и шли на карате. После занятия иногда даже уже не хотелось делать домашнее задание, такой уставший был. Но родители заставляли, — в частности, сказал Шипулин.