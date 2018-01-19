Домрачевой сложно поверить, что Бьорндален не едет на Олимпиаду-2018
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой сложно поверить, что ее муж восьмикратный олимпийский чемпион
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой сложно поверить, что ее муж восьмикратный олимпийский чемпион
«Мне до сих пор сложно поверить в то, что
Она также сообщила, что Бьорндален выступит на чемпионате Европы в Италии. 15 января было объявлено, что 43-летний норвежский спортсмен не прошел квалификационный отбор и в Пхенчхан не поедет.
«Кандидатура Бьорндалена не была представлена на утверждение спортивным директором сборной Норвегии. До этого НОК Норвегии провел основательные дискуссии с биатлонным руководством по поводу выбора команды», — указывалось в сообщении НОК Норвегии.
Объявление состава норвежской биатлонной сборной превратилось практически в спортивную сенсацию. Для поездки на Олимпиаду в Пхенчхане Бьорндалену в личных гонках Кубка мира нужно было однажды финишировать в топ-6 или дважды заехать в топ-12, но биатлонист не смог подняться выше 18-го места.