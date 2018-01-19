Домрачевой сложно поверить, что Бьорндален не едет на Олимпиаду-2018

«Мне до сих пор сложно поверить в то, что Уле-Эйнар не поедет на Олимпиаду. Как и для всех настоящих биатлонных болельщиков, для меня было мечтой увидеть его на старте в Пхенчхане. Легко ли он перенес это решение? Да вы что, как такое можно легко принять. Конечно, он переживает, мы вместе переживаем, — заявила белорусская биатлонистка.

Она также сообщила, что Бьорндален выступит на чемпионате Европы в Италии. 15 января было объявлено, что 43-летний норвежский спортсмен не прошел квалификационный отбор и в Пхенчхан не поедет.

«Кандидатура Бьорндалена не была представлена на утверждение спортивным директором сборной Норвегии. До этого НОК Норвегии провел основательные дискуссии с биатлонным руководством по поводу выбора команды», — указывалось в сообщении НОК Норвегии.