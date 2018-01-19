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10:56 (мск), источник: БЕЛТА

Домрачевой сложно поверить, что Бьорндален не едет на Олимпиаду-2018

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой сложно поверить, что ее муж восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, сообщает телеканал «Матч ТВ».

«Мне до сих пор сложно поверить в то, что Уле-Эйнар не поедет на Олимпиаду. Как и для всех настоящих биатлонных болельщиков, для меня было мечтой увидеть его на старте в Пхенчхане. Легко ли он перенес это решение? Да вы что, как такое можно легко принять. Конечно, он переживает, мы вместе переживаем, — заявила белорусская биатлонистка.

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Она также сообщила, что Бьорндален выступит на чемпионате Европы в Италии. 15 января было объявлено, что 43-летний норвежский спортсмен не прошел квалификационный отбор и в Пхенчхан не поедет.

«Кандидатура Бьорндалена не была представлена на утверждение спортивным директором сборной Норвегии. До этого НОК Норвегии провел основательные дискуссии с биатлонным руководством по поводу выбора команды», — указывалось в сообщении НОК Норвегии.

Объявление состава норвежской биатлонной сборной превратилось практически в спортивную сенсацию. Для поездки на Олимпиаду в Пхенчхане Бьорндалену в личных гонках Кубка мира нужно было однажды финишировать в топ-6 или дважды заехать в топ-12, но биатлонист не смог подняться выше 18-го места.

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