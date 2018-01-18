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18 января, источник: Р-Спорт

Российские биатлонистки поднялись на 5-е место в Кубке наций

АНТХОЛЬЦ (Италия), 18 янв — РИА Новости. Женская сборная России по биатлону поднялась на пятую строчку в зачете Кубка Наций по итогам спринта на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

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Победительницей спринтерской гонки стала норвежка Тириль Экхофф. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место. Спринт является единственным стартом на этапе, идущим в зачет Кубка наций.

После этой гонки в активе сборной России стало 3586 очков. Лидируют в Кубке наций биатлонистки сборной Германии (4367 очков), второе место занимает команда Франции (3976), а замыкает тройку сборная Украины (3796). На четвертой позиции располагается команда Италии (3710).

Место в Кубке наций определяет количество спортсменов для каждой сборной, которых можно выставить на этапах Кубка мира в следующем сезоне.

1.
Экхофф Т.
Норвегия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Виткова В.
Чехия
18.01.2018, 16:15 Антерсельва (Италия) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Тирил Экхофф Норвегия 21.05,3
2 Лаура Дальмайер Германия +12,0
3 Вероника Виткова Чехия +20,6
4 Дарья Домрачева Беларусь +23,0
5 Анаис Бескон Франция +26,6
6 Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ Россия +39,4
7 Доротея Вирер Италия +40,0
8 Элиза Гаспарин Швейцария +52,6
9 Франциска Хильдебранд Германия +54,2
10 Дениза Херманн Германия +56,2
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