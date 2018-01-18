Российские биатлонистки поднялись на 5-е место в Кубке наций

Победительницей спринтерской гонки стала норвежка Тириль Экхофф. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место. Спринт является единственным стартом на этапе, идущим в зачет Кубка наций.
После этой гонки в активе сборной России стало 3586 очков. Лидируют в Кубке наций биатлонистки сборной Германии (4367 очков), второе место занимает команда Франции (3976), а замыкает тройку сборная Украины (3796). На четвертой позиции располагается команда Италии (3710).
Место в Кубке наций определяет количество спортсменов для каждой сборной, которых можно выставить на этапах Кубка мира в следующем сезоне.