Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
Полина Гагарина показала подросшего сына
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
У Елены Кориковой роман со спортивным инструктором
Текущие события
Биатлон. Биатлон
11.01
Рупольдинг (Германия)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
12.01
Рупольдинг (Германия)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
13.01
Рупольдинг (Германия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
14.01
Рупольдинг (Германия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
14.01
Рупольдинг (Германия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
18.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (Ж)
Все события
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Россия забрала все медали в парном катании на чемпионате Европы
«Химки» разгромили одного из лидеров Евролиги в домашнем матче
У Елены Кориковой роман со спортивным инструктором
Определена самая высокооплачиваемая бикини-модель
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
15«Химки» проиграли «Реалу» в Евролиге
18«Химки» не оставили шансов «Олимпиакосу»
18 января, источник: Спорт-Экспресс

Дамам — цветы! Наконец-то российским

Екатерина Юрлова-Перхт стала шестой в спринте в итальянской Антерсельве и попала в цветочную церемонию.

Источник: СБР

Итальянская Антерсельва считается «нашим» этапом Кубка мира — здесь россияне на протяжении последних лет выступают успешно. Нынешние результаты внушают оптимизм — в сравнении с этапами в Оберхофе и Рупольдинге уж точно.

БОРОЛАСЬ

Юрлова точно отстреляла на обоих огневых рубежах, и если бы не ход, могла бы быть в тройке. Но и шестое место — тоже неплохо с учетом того, что отставание на лыжне от лидера составило 40 секунд. Сама спортсменка отметила для себя важный момент — при том, что начала она гонку совсем не экономно, на последнем круге ей удавалось бороться с соперницами. С учетом того, что Антерсельва — любимый этап Юрловой, в гонке преследования будем желать ей удачи. А пока шестое место и — цветы.

Во время загрузки произошла ошибка.

ДОЛГОЖДАННОЕ ЗОЛОТО

Норвежка Тирил Экхофф на пьедестале не была довольно давно — эта победа всего лишь пятая в ее карьере, да и в целом женская сборная Норвегии смотрится послабее своих коллег-мужчин. Однако же солнечным днем в итальянских Альпах ей удалось сделать все идеально — безошибочная стрельба и быстрая скорость. Быстрее нее на дистанции была только Дарья Домрачева.

Во время загрузки произошла ошибка.

БЫСТРЕЙШАЯ

Белорусская ракета была сильнейшей на лыжне. Но к медали это ее не привело — помешал досадный промах при стрельбе лежа. Но Домрачева провела хорошую рабочую гонку, отыгрывала секунды у более метких соперниц, показала лучший ход и, конечно, характер. Все то, что в ней так любят болельщики.

Во время загрузки произошла ошибка.

ПТИЦА-ФЕНИКС

Возрождается Лаура Дальмайер. Немка долго болела, много пропустила, не во всех гонках выглядела убедительно. Но, похоже, что хорошая форма все ближе. В таком случае расклад верен — пожертвовать не слишком удачным сезоном в пользу надвигающейся Олимпиады.

Во время загрузки произошла ошибка.

ПОКА НЕТ ГАБИ

Габриэла Коукалова из-за проблем со здоровьем уже точно пропустит Олимпиаду. Но у Чехии, похоже, готов новый первый номер команды. Вероника Виткова неплохо смотрелась на фоне сильнейших соперниц и заняла третье место. Пусть ходом пока отставание около 28 секунд и с лучшими гонками Коукаловой выступление Витковой пока сравнить трудно, чешским болельщикам есть на кого надеяться в Пхенчхане.

Во время загрузки произошла ошибка.

ПРОПАСТЬ

Между лучшей в российской сборной Юрловой и следующей ее партнершей по команде — Татьяной Акимовой — в протоколе зияет пропасть. Акимова с одним промахом стала 31-й, что говорит совсем не в пользу ее нынешних скоростных качеств. Ирина Услугина с двумя ошибками на рубежах 42-я. Виролайнен и вовсе не справилась со стрельбой — четыре промаха и 62-й результат. Обидно и за Ульяну Кайшеву, допустившую три промаха и показавшую худший результат в команде — 75-е место. Таким образом, двое из пяти спортсменок в преследовании не стартуют. И пока что, судя по текущему результату, самые слабые звенья — Услугина и Кайшева.

1.
Экхофф Т.
Норвегия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Виткова В.
Чехия
18.01.2018, 16:15 Антерсельва (Италия) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Тирил Экхофф Норвегия 21.05,3
2 Лаура Дальмайер Германия +12,0
3 Вероника Виткова Чехия +20,6
4 Дарья Домрачева Беларусь +23,0
5 Анаис Бескон Франция +26,6
6 Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ Россия +39,4
7 Доротея Вирер Италия +40,0
8 Элиза Гаспарин Швейцария +52,6
9 Франциска Хильдебранд Германия +54,2
10 Дениза Херманн Германия +56,2
Смотреть полные результаты гонки

"Он не понимает, что несет". Промес отвечает Канчельскису
Потеряли Джикию, пропустили от Халка
Петербургский СКА установил рекорд КХЛ
Шайба Орлова и передача Кузнецова не спасли «Вашингтон»
«Сент-Луис» победил, Тарасенко забросил 20-ю шайбу в сезоне
Футболисты «Локомотива» разгромно проиграли в товарищеском матче
Экипаж «КамАЗ-мастер» вернул лидерство в общем зачете «Дакара»
«Бостон» благодаря 22 сэйвам Худобина победил «Айлендерс» в НХЛ
Спорт-Экспресс
Авто
Эксклюзив: шпионские снимки нового универсала Ford Focus Благодаря этим фотографиям стало ясно, что Ford готовит не только хэтчбек, но и универсал
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала» После очередного появления в программе «Пусть говорят» 18-летняя девушка прошла полиграф в шоу «На самом деле»
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Москва осталась вторым городом Европы по дороговизне аренды жилья для иностранцев
Леди
9 классных комбинаций с ботильонами для любой ситуации Очень красивые, стильные и в то же время коварные ботильоны на плоской подошве или каблуке не будут лишними никогда
Дети
Как выглядит 10-месячная дочка Ирины Шейк и Брэдли Купера Папарацци удалось заснять лицо малышки.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь