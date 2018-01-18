Дамам — цветы! Наконец-то российским
Екатерина
Екатерина
Итальянская Антерсельва считается «нашим» этапом Кубка мира — здесь россияне на протяжении последних лет выступают успешно. Нынешние результаты внушают оптимизм — в сравнении с этапами в Оберхофе и Рупольдинге уж точно.
БОРОЛАСЬ
Юрлова точно отстреляла на обоих огневых рубежах, и если бы не ход, могла бы быть в тройке. Но и шестое место — тоже неплохо с учетом того, что отставание на лыжне от лидера составило 40 секунд. Сама спортсменка отметила для себя важный момент — при том, что начала она гонку совсем не экономно, на последнем круге ей удавалось бороться с соперницами. С учетом того, что Антерсельва — любимый этап Юрловой, в гонке преследования будем желать ей удачи. А пока шестое место и — цветы.
ДОЛГОЖДАННОЕ ЗОЛОТО
Норвежка Тирил Экхофф на пьедестале не была довольно давно — эта победа всего лишь пятая в ее карьере, да и в целом женская сборная Норвегии смотрится послабее своих
БЫСТРЕЙШАЯ
Белорусская ракета была сильнейшей на лыжне. Но к медали это ее не привело — помешал досадный промах при стрельбе лежа. Но Домрачева провела хорошую рабочую гонку, отыгрывала секунды у более метких соперниц, показала лучший ход и, конечно, характер. Все то, что в ней так любят болельщики.
Возрождается Лаура Дальмайер. Немка долго болела, много пропустила, не во всех гонках выглядела убедительно. Но, похоже, что хорошая форма все ближе. В таком случае расклад верен — пожертвовать не слишком удачным сезоном в пользу надвигающейся Олимпиады.
ПОКА НЕТ ГАБИ
Габриэла Коукалова
ПРОПАСТЬ
Между лучшей в российской сборной Юрловой и следующей ее партнершей по команде — Татьяной Акимовой — в протоколе зияет пропасть. Акимова с одним промахом стала 31-й, что говорит совсем не в пользу ее нынешних скоростных качеств. Ирина Услугина с двумя ошибками на рубежах 42-я. Виролайнен и вовсе не справилась со стрельбой — четыре промаха и 62-й результат. Обидно и за Ульяну Кайшеву, допустившую три промаха и показавшую худший результат в команде — 75-е место. Таким образом, двое из пяти спортсменок в преследовании не стартуют. И пока что, судя по текущему результату, самые слабые звенья — Услугина и Кайшева.
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|18.01.2018, 16:15
|Антерсельва (Италия)
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|21.05,3
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+12,0
|3
|Вероника Виткова
|Чехия
|+20,6
|4
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+23,0
|5
|Анаис Бескон
|Франция
|+26,6
|6
|Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ
|Россия
|+39,4
|7
|Доротея Вирер
|Италия
|+40,0
|8
|Элиза Гаспарин
|Швейцария
|+52,6
|9
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+54,2
|10
|Дениза Херманн
|Германия
|+56,2