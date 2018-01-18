Дамам — цветы! Наконец-то российским

Источник: СБР

Итальянская Антерсельва считается «нашим» этапом Кубка мира — здесь россияне на протяжении последних лет выступают успешно. Нынешние результаты внушают оптимизм — в сравнении с этапами в Оберхофе и Рупольдинге уж точно.

БОРОЛАСЬ

Юрлова точно отстреляла на обоих огневых рубежах, и если бы не ход, могла бы быть в тройке. Но и шестое место — тоже неплохо с учетом того, что отставание на лыжне от лидера составило 40 секунд. Сама спортсменка отметила для себя важный момент — при том, что начала она гонку совсем не экономно, на последнем круге ей удавалось бороться с соперницами. С учетом того, что Антерсельва — любимый этап Юрловой, в гонке преследования будем желать ей удачи. А пока шестое место и — цветы.

ДОЛГОЖДАННОЕ ЗОЛОТО

Норвежка Тирил Экхофф на пьедестале не была довольно давно — эта победа всего лишь пятая в ее карьере, да и в целом женская сборная Норвегии смотрится послабее своих коллег-мужчин. Однако же солнечным днем в итальянских Альпах ей удалось сделать все идеально — безошибочная стрельба и быстрая скорость. Быстрее нее на дистанции была только Дарья Домрачева.

БЫСТРЕЙШАЯ

Белорусская ракета была сильнейшей на лыжне. Но к медали это ее не привело — помешал досадный промах при стрельбе лежа. Но Домрачева провела хорошую рабочую гонку, отыгрывала секунды у более метких соперниц, показала лучший ход и, конечно, характер. Все то, что в ней так любят болельщики.

ПТИЦА-ФЕНИКС

Возрождается Лаура Дальмайер. Немка долго болела, много пропустила, не во всех гонках выглядела убедительно. Но, похоже, что хорошая форма все ближе. В таком случае расклад верен — пожертвовать не слишком удачным сезоном в пользу надвигающейся Олимпиады.

ПОКА НЕТ ГАБИ

Габриэла Коукалова из-за проблем со здоровьем уже точно пропустит Олимпиаду. Но у Чехии, похоже, готов новый первый номер команды. Вероника Виткова неплохо смотрелась на фоне сильнейших соперниц и заняла третье место. Пусть ходом пока отставание около 28 секунд и с лучшими гонками Коукаловой выступление Витковой пока сравнить трудно, чешским болельщикам есть на кого надеяться в Пхенчхане.

ПРОПАСТЬ