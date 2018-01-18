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Домрачева: Довольна спринтом, несмотря на досадный промах
Белоруска Дарья Домрачева, ставшая четвёртой в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, прокомментировала показанный результат.
Белоруска Дарья Домрачева, ставшая четвёртой в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, прокомментировала показанный результат.
«В целом я довольна, как сложилась для меня гонка. Удалось справиться со стрельбой на “лёжке”, был досадный промах на “стойке”. Я чувствовала, что мишень была близка к тому, чтобы закрыться, но, к сожалению, не закрылась. Будем надеяться, что в дальнейшем удача будет мне сопутствовать», — сказала Домрачева.
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|18.01.2018, 16:15
|Антерсельва (Италия)
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|21.05,3
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+12,0
|3
|Вероника Виткова
|Чехия
|+20,6
|4
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+23,0
|5
|Анаис Бескон
|Франция
|+26,6
|6
|Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ
|Россия
|+39,4
|7
|Доротея Вирер
|Италия
|+40,0
|8
|Элиза Гаспарин
|Швейцария
|+52,6
|9
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+54,2
|10
|Дениза Херманн
|Германия
|+56,2