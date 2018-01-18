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18:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Домрачева: Довольна спринтом, несмотря на досадный промах

Белоруска Дарья Домрачева, ставшая четвёртой в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, прокомментировала показанный результат.

Источник: РИА "Новости"

«В целом я довольна, как сложилась для меня гонка. Удалось справиться со стрельбой на “лёжке”, был досадный промах на “стойке”. Я чувствовала, что мишень была близка к тому, чтобы закрыться, но, к сожалению, не закрылась. Будем надеяться, что в дальнейшем удача будет мне сопутствовать», — сказала Домрачева.

1.
Экхофф Т.
Норвегия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Виткова В.
Чехия
18.01.2018, 16:15 Антерсельва (Италия) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Тирил Экхофф Норвегия 21.05,3
2 Лаура Дальмайер Германия +12,0
3 Вероника Виткова Чехия +20,6
4 Дарья Домрачева Беларусь +23,0
5 Анаис Бескон Франция +26,6
6 Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ Россия +39,4
7 Доротея Вирер Италия +40,0
8 Элиза Гаспарин Швейцария +52,6
9 Франциска Хильдебранд Германия +54,2
10 Дениза Херманн Германия +56,2
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