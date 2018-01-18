Домрачева: Довольна спринтом, несмотря на досадный промах

«В целом я довольна, как сложилась для меня гонка. Удалось справиться со стрельбой на “лёжке”, был досадный промах на “стойке”. Я чувствовала, что мишень была близка к тому, чтобы закрыться, но, к сожалению, не закрылась. Будем надеяться, что в дальнейшем удача будет мне сопутствовать», — сказала Домрачева.