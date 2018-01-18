Гросс считает призрачными шансы Логинова поехать на ОИ

Источник: РИА "Новости"

Российский биатлонист был дисквалифицирован за позитивную допинг-пробу, взятую во внесоревновательный период 26 ноября 2013 года и отбыл двухлетнюю дисквалификацию. После того как Международный олимпийский комитет принял решение не допускать до Игр в Корее тех российских спортсменов, в чьей карьере случалась дисквалификация, Логинов фактически потерял шанс на участие в Играх.

«Боюсь, что надежда крайне слаба, — сказал Гросс корреспонденту РИА Новости. — Но ситуация в целом кажется мне идиотичной. Я задаю себе вопрос: в чем разница между Логиновым и Мартином Сундбю? И тот и другой были наказаны за положительный допинг-тест, и тот и другой отбыли дисквалификацию. Получается, дело лишь в том, что один русский, а второй норвежец?».

Гросс так же заметил, что МОК имеет сейчас хороший шанс разрешить это противоречие. «Для этого он (МОК) должен прийти к единому для всех решению. Считает правильным отстранять от Олимпиад спортсменов, в чьем прошлом была допинговая дисквалификация? Отлично! Отстраните всех, кто когда-либо был уличен в нарушении правил. У всех должны быть равные права», — сказал тренер и добавил, что ему прекрасно известна классическая цитата о равенстве.