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17:57 (мск), источник: Р-Спорт

Гросс считает призрачными шансы Логинова поехать на ОИ

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс заявил РИА Новости, что не слишком надеется на то, что трехкратный чемпион Европы Александр Логинов получит шанс выступить в Олимпийских играх.

Источник: РИА "Новости"

Российский биатлонист был дисквалифицирован за позитивную допинг-пробу, взятую во внесоревновательный период 26 ноября 2013 года и отбыл двухлетнюю дисквалификацию. После того как Международный олимпийский комитет принял решение не допускать до Игр в Корее тех российских спортсменов, в чьей карьере случалась дисквалификация, Логинов фактически потерял шанс на участие в Играх.

«Боюсь, что надежда крайне слаба, — сказал Гросс корреспонденту РИА Новости. — Но ситуация в целом кажется мне идиотичной. Я задаю себе вопрос: в чем разница между Логиновым и Мартином Сундбю? И тот и другой были наказаны за положительный допинг-тест, и тот и другой отбыли дисквалификацию. Получается, дело лишь в том, что один русский, а второй норвежец?».

Гросс так же заметил, что МОК имеет сейчас хороший шанс разрешить это противоречие. «Для этого он (МОК) должен прийти к единому для всех решению. Считает правильным отстранять от Олимпиад спортсменов, в чьем прошлом была допинговая дисквалификация? Отлично! Отстраните всех, кто когда-либо был уличен в нарушении правил. У всех должны быть равные права», — сказал тренер и добавил, что ему прекрасно известна классическая цитата о равенстве.

«Как говорится, все люди равны, но при этом некоторые из них несколько “равнее” прочих. Шутки шутками, но сейчас получается именно так», — заключил собеседник агентства.

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