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16:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Сервисмен сборной России: В день проезжаем по 20−30 км

Сервисмен сборной России по биатлону Александр Заровный рассказал, как устроена его работа и по какому принципу биатлонисты выбирают себе лыжи.

Источник: РИА "Новости"

«Приходим мы очень рано. Раньше, чем другие команды. Берём лыжи, которые приготовлены заранее. 35 пар лыж у нас только на тест, который перед соревнованиями. А во время соревнований мы наносим уже определённые порошки и парафины, и их количество немножко сужается. У нас есть определённые люди, которые отвечают за парафин, есть те, кто отвечает за порошок, и так далее. Потом мы все вместе выходим на определённое место, где проверяем лыжи. Сначала проверяем там, а потом проверяем на соревновательном кругу. Если есть возможность, конечно. В некоторых местах такой возможности нет.

Кроме этого, у каждого сервисмена есть определённый спортсмен, за которого он отвечает. Мы готовим по три пары и непосредственно перед гонкой вместе со спортсменом выбираем лыжи. В среднем в день я проезжаю 20−30 км. Мы практически марафонцы. К концу сезона входишь в форму, можно реально бежать на соревнованиях.

Чем выше класс спортсмена, тем больше лыж. Александр Логинов сейчас перешёл на фирму Fischer, и у него небольшое количество лыж для спортсмена такого уровня. Всего у спортсмена примерно по 8 пар лыж, у спортсменов самого высокого класса может быть и 10. Конечно, лыжи на протяжении сезона изнашиваются, худшую пару мы сдаём, берём новую для теста.

Есть спортсмены, которые используют и старые лыжи, если такие хорошие попадаются. Мы после нескольких соревнований ездим на завод и обновляем у них структуру. Практика показывает, что лыжи с новой структурой едут лучше, — сказал Заровный.

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