Этап последней надежды

Источник: Спорт-Экспресс

Российские биатлонисты подошли к кубковому этапу в итальянском местечке Антерсельва (Антхольц) с худшими результатами в новейшей истории. До сих пор наши спортсмены лишь дважды по ходу сезона поднимались на подиум и ни разу не побеждали.

ДЕСЯТЬ ПОДИУМОВ ЗА ДВА ГОДА

Итальянское высокогорье исторически является очень успешным для российских биатлонистов. Только за последние два года наши спортсмены поднимались здесь на пьедестал целых десять раз — больше, чем любая другая команда в мире! Шесть мест на подиуме принадлежат мужской команде, четыре — женской.

Два года подряд побеждает в Антерсельве лидер нашей команды Антон Шипулин. В прошлом году он стал здесь лучшим в индивидуальной гонке, а также третьим в составе эстафеты. За сезон до этого Шипулин поднимался на высшую ступеньку пьедестала в Италии дважды — в преследовании и в эстафете.

В 2016-м Антерсельва также стала триумфальной для российских биатлонисток. Тогда в спринте победила Ольга Подчуфарова, в преследовании — Екатерина Юрлова, а также девушки пришли к финишу третьими в эстафете. Собственно, с тех пор наши спортсменки на уровне Кубка мира больше не побеждали.

Успехов в Антерсельве у России было слишком много, чтобы считать их простым совпадением. Очевидно, именно на этом этапе звезды сходятся таким образом, что наши биатлонисты превращаются в лидеров мирового биатлона. Факторов для этого существует несколько: в Италии всегда привычный для россиян натуральный снег и солнечная погода. Этап является самым «высоким» в календаре Кубка мира — гонки проводятся на высоте полторы тысячи метров. Традиционные сроки проведения — середина января, то есть в непосредственной близости от главных стартов сезона, чемпионатов мира или Олимпиад.

НАДЕЖДА НА ЮРЛОВУ-ПЕРХТ И ШИПУЛИНА

Статистика говорит о том, что если где-то нам и побеждать, то в Антерсельве. Особенно этот этап любит Антон Шипулин. Будем на-деяться, что удача здесь снова не отвернется от Антона. Нашему лидеру крайне важно вернуть уверенность в себе и подойти к Олимпиаде в хорошем настроении. К тому же, судя по предыдущему этапу в Рупольдинге, форма Шипулина постепенно выправляется. На любимой трассе в Италии он должен доказать, что допущенные в начале и середине сезона ошибки не должны ставить под вопрос его медальные амбиции на самих Играх.

В женской команде успехи в Антерсельве имеют на своем счету практически все лидеры. Екатерина Юрлова-Перхт и Дарья Виролайнен здесь побеждали либо поднимались на подиум. Татьяна Акимова год назад была 12-й в индивидуалке — очень приличный, по нынешним меркам, результат. Наши спортсменки комфортно себя чувствуют на этой высоте, и очень жаль, что в этот раз в Италии не будет проводиться эстафета. Здесь у нас были бы все шансы впервые в сезоне подняться на подиум. Но и в личных гонках россиянки должны показать по крайней мере лучшие для себя в этом году результаты.

ОЛИМПИЙСКИЙ СОСТАВ ПОКА НЕ НАЗВАН

Окончательный состав наших биатлонистов на Олимпиаду пока неизвестен. Хотя тренеры не раз уже говорили, что в Антерсельву поедут именно те спортсмены, кто будет стартовать в Пхенчхане. В случае с мужской командой, скорее всего, это будет не совсем так. В составе на Пхенчхан Александра Логинова должен сменить Алексей Волков. Олимпийский чемпион наверняка побежит на Играх в эстафете и индивидуалке, но в Италии не выступит. Волкова отправили на сбор, в надежде хоть сколько-нибудь поднять его скоростные качества. Бежит Алексей в этом году катастрофически плохо.

У женщин борьба за последнюю, шестую, путевку развернется между Ириной Услугиной и Викторией Сливко. Ульяна Кайшева, уверенно пройдя первый этап в эстафете в Рупольдинге, похоже, место за собой забронировала. Хотя и тут в случае откровенных срывов возможны варианты.

В Антерсельву тренеры решили взять Услугину, в то время как Сливко будет готовиться к чемпионату Европы. Шансы попасть в олимпийский состав у чемпионки «Ижевской винтовки» неплохие. Для этого Услугиной должно хватить стабильных заездов в топ-30.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины . Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов.

Женщины . Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.

КАЛЕНДАРЬ ЭТАПА

18 января, четверг.

15.15. Женщины. Спринт.

19 января, пятница.

16.15. Мужчины. Спринт.

20 января, суббота.

15.15. Женщины. Гонка преследования.

17.00. Мужчины. Гонка преследования.

21 января, воскресенье.

14.30. Женщины. Масс-старт.