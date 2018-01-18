Этап последней надежды
Сегодня в итальянской Антерсельве стартует заключительный предолимпийский старт с участием элиты мирового биатлона.
Сегодня в итальянской Антерсельве стартует заключительный предолимпийский старт с участием элиты мирового биатлона.
Российские биатлонисты подошли к кубковому этапу в итальянском местечке Антерсельва (Антхольц) с худшими результатами в новейшей истории. До сих пор наши спортсмены лишь дважды по ходу сезона поднимались на подиум и ни разу не побеждали.
ДЕСЯТЬ ПОДИУМОВ ЗА ДВА ГОДА
Два года подряд побеждает в Антерсельве лидер нашей команды Антон Шипулин. В прошлом году он стал здесь лучшим в индивидуальной гонке, а также третьим в составе эстафеты. За сезон до этого Шипулин поднимался на высшую ступеньку пьедестала в Италии дважды — в преследовании и в эстафете.
В 2016-м Антерсельва также стала триумфальной для российских биатлонисток. Тогда в спринте победила Ольга Подчуфарова, в преследовании — Екатерина Юрлова, а также девушки пришли к финишу третьими в эстафете. Собственно, с тех пор наши спортсменки на уровне Кубка мира больше не побеждали.
Успехов в Антерсельве у России было слишком много, чтобы считать их простым совпадением. Очевидно, именно на этом этапе звезды сходятся таким образом, что наши биатлонисты превращаются в лидеров мирового биатлона. Факторов для этого существует несколько: в Италии всегда привычный для россиян натуральный снег и солнечная погода. Этап является самым «высоким» в календаре Кубка мира — гонки проводятся на высоте полторы тысячи метров. Традиционные сроки проведения — середина января, то есть в непосредственной близости от главных стартов сезона, чемпионатов мира или Олимпиад.
НАДЕЖДА НА
Статистика говорит о том, что если
В женской команде успехи в Антерсельве имеют на своем счету практически все лидеры. Екатерина
ОЛИМПИЙСКИЙ СОСТАВ ПОКА НЕ НАЗВАН
Окончательный состав наших биатлонистов на Олимпиаду пока неизвестен. Хотя тренеры не раз уже говорили, что в Антерсельву поедут именно те спортсмены, кто будет стартовать в Пхенчхане. В случае с мужской командой, скорее всего, это будет не совсем так. В составе на Пхенчхан Александра Логинова должен сменить Алексей Волков. Олимпийский чемпион наверняка побежит на Играх в эстафете и индивидуалке, но в Италии не выступит. Волкова отправили на сбор, в надежде хоть
У женщин борьба за последнюю, шестую, путевку развернется между Ириной Услугиной и Викторией Сливко. Ульяна Кайшева, уверенно пройдя первый этап в эстафете в Рупольдинге, похоже, место за собой забронировала. Хотя и тут в случае откровенных срывов возможны варианты.
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ
Мужчины. Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов.
Женщины. Екатерина
КАЛЕНДАРЬ ЭТАПА
18 января, четверг.
15.15. Женщины. Спринт.
19 января, пятница.
16.15. Мужчины. Спринт.
20 января, суббота.
15.15. Женщины. Гонка преследования.
17.00. Мужчины. Гонка преследования.
21 января, воскресенье.
14.30. Женщины.
16.45. Мужчины.