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15:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сквозь прицел» с Иваном Черезовым. Диоптр сам по себе не открутится

Всё о диоптре, его важности в стрельбе и о том, могла ли Кайшева попадать без него. Читайте, и вопроса «Кто виноват?» у вас не останется.

На эти вопросы в персональной рубрике «Сквозь прицел» ответил трёхкратный чемпион мира, руководитель спортивных проектов концерна «Калашников» Иван Черезов. Нашёлся ответ и на вечный вопрос. Нет, не «Кто виноват?», а «Что делать?».

«На моей памяти диоптры не откручивались»

— Вся стрельба сборной России в Рупольдинге прошла перед вашими глазами. Что про это скажете?

— То, что в Рупольдинге многие стреляют отлично. Этому способствует подход к рубежу — на стадион выкатываешься со спуска. Качество и скорость стрельбы в таких условиях повышаются. В мужской эстафете на первом этапе, например, Алексей Волков отстрелял за 20 секунд «лёжку», а на «стойке» с одним дополнительным затратил 25 — это очень быстро. Но были те, кто стрелял ещё быстрее — немец Эрик Лессер на пять выстрелов потратил всего 18 секунд. Что касается девчонок, то из всего этапа выбивалась только стрельба Ульяны Кайшевой в индивидуалке из-за технической проблемы.

— Насколько технически сложно стрелять без диоптра?

— В теории, если у тебя идеально подогнана винтовка, даже если выкрутить диоптр, ничего сильно не изменится. Щека же на месте находится, винтовка в том же положении, и основная ось прицеливания остаётся той же самой. При идеальных условиях — опять же в теории — ты должен попадать. Я не говорю про соревнования, речь про тир, например.

— То есть три промаха Кайшевой — это нормально в таких условиях?

— Нормально. Могла вообще ничего не закрыть.

— Вы дважды повторили про теорию. В вашей практике такого не было?

— Нет, на моей памяти диоптры не откручивались. Это во-первых. А во-вторых, если вы клоните к тому, что кто-то сделал что-то с винтовкой Кайшевой намеренно, — у меня и в мыслях такого не было, пока журналисты не стали развивать теорию заговора.

— А если не про заговор, а про механику? Насколько длинная резьба у диоптра и много ли усилий нужно, чтобы его открутить?

— Резьба длинная, там витков восемь минимум нужно сделать, и закручивается он с усилием. Соответственно с усилием он откручивается. Просто так от механического сотрясения на спине этот элемент не открутится. Только если уже был откручен до этого почти до конца.

«На тренировке накануне всё было в порядке»

— Ульяна могла этого не заметить?

— Не могу сказать. Но я присутствовал на тренировке накануне, и всё у неё было в порядке. А вот на пристрелке первый «пятак» у Кайшевой ушёл на шесть часов. Далее поправкой диоптр выровняли, и выстрелы пошли точно. Возможно, именно в тот момент он уже был откручен, а в гонке выкрутился окончательно. Сам по себе диоптр не откручивается.

— Когда спортсмен меняет по ходу гонки винтовку, сложно стрелять?

— Конечно, это сплошной дискомфорт. Винтовка не твоя, пристреляна не для тебя, ложе другое, заплечные ремни совсем другие — видно было, что у Ульяны винтовка болталась по ходу дистанции. Опять же, надо понимать, что Кайшева бежала гонку, которая была её единственным шансом на Олимпиаду, а она его не использовала из-за технического сбоя. Я очень рад, что тренеры это учли и дали пробежать Ульяне эстафету, где она выглядела очень прилично, показав свой реальный стрелковый уровень.

— Вы общались с ней после индивидуалки?

— Сразу после гонки она была настолько расстроена, что не могла общаться — подавлена, вся в слезах. Но к вечеру уже пришла в себя, успокоилась.

«Шипулин точно не ускорялся перед стрельбой»

— Почему трижды промазал на первой «лёжке» в масс-старте Шипулин? Сам он говорит, что просто не сделал поправку на ветер.

— Я с ним говорил. Антон сказал, что на пятой установке, с которой он стрелял первую «лёжку», действительно был ветер, и он не сориентировался. А на 29-й установке, с которой он стрелял вторую «лёжку», ветра не было, и он попал пять из пяти без всяких поправок. Так что вполне возможно и ветер. Но я могу назвать ещё одну причину промахов на первом рубеже — не слишком хорошо размялся на пристрелке. А по ходу гонки разогреваешься, мышцы становятся более эластичными, и натяжение ремней даже меняется, от этого может чуть сместиться стрельба. У меня такое было. Но не буду утверждать, что-то же самое было у Антона.

— То есть его попытка убежать от пелотона ни при чём?

— Нет. Да и не было там никакой попытки. Просто все бежали к первой стрельбе слишком спокойно, а Шипулин пошёл в своём темпе, не завышал его. Со стороны могло показаться, что Антон рванул вперёд. На самом деле, просто остальные медленно бежали.

«Команду нужно отпустить по домам»

— Что скажете про «лучшую» стрельбу в сезоне в мужской индивидуалке? Даже в тумане в Оберхофе было точнее.

— Не знаю, что с парнями случилось. У меня нет ответа на этот вопрос. Наверное, были ошибки в подготовке к сезону. Как пошло с первого этапа, так и продолжается.

— Может быть, сейчас всю команду отпустить на 2−3 дня по домам?

— Не исключено, что это было бы лучшим вариантом. Ребята и девочки смогли бы перезагрузиться и начать подготовку к Олимпиаде с новыми силами. Это я говорю как спортсмен, прошедший через множество сборов и подготовок к большим стартам.

— Может наша стрельба улучшиться? Что делать? Вы могли бы что-то посоветовать?

— Во-первых, я считаю, что стрельба может улучшиться, если спортсмены качественно проведут подготовку к Олимпиаде. Каждый спортсмен должен сделать это с максимальной отдачей, чтобы потом можно было сказать: сделал всё, что мог. Ничего нового всё равно придумать невозможно, только регулярная работа с оружием, только тренаж. Просто это должно делаться не для галочки, не под палкой, а от души. Если спортсмен не поймёт, что это важно для него, а не для тренера, ничего не получится. Во-вторых, посоветовал бы верить в нашу команду. Больше всё равно ничего не остаётся.

1.
Вирер Д.
Италия
2.
Мякяряйнен К.
Финляндия
3.
Кроуфорд Р.
Канада
11.01.2018, 16:20 Рупольдинг (Германия) Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Доротея Вирер Италия 41.29,0
2 Кайса Мякяряйнен Финляндия +12,7
3 Розанна Кроуфорд Канада +21,2
4 Юлия Джима Украина +45,9
5 Валентина Семеренко Украина +52,6
6 Дарья Домрачева Беларусь +01.04,0
7 Надежда Скардино Беларусь +01.04,8
8 Анаис Бескон Франция +01.06,4
9 Анастасия Кузьмина Словакия +01.32,3
10 Байба Бендика Латвия +01.34,6
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