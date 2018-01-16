Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Врача, лечившего рак содой, посадили на 5 лет за убийство пациента
Педиатр: есть только один способ защититься от менингита
МИД России выразил решительный протест Швеции из-за инцидента
Поклонники раскритиковали Веру Брежневу за излишнюю худобу
Текущие события
Биатлон. Биатлон
10.01
Рупольдинг (Германия)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
11.01
Рупольдинг (Германия)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
12.01
Рупольдинг (Германия)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
13.01
Рупольдинг (Германия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
14.01
Рупольдинг (Германия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
14.01
Рупольдинг (Германия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
СМИ: Перес дал карт-бланш агенту Роналду для поиска нового клуба
РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о Суперкубке
Хью Джекман раскрыл тайну своих полуголых снимков
Алсу в традиционной арабской одежде посетила мечеть в Абу-Даби
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
В Италии открылся первый хостел для бездомных разведенных мужчин
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
10Мастер-шоу КХЛ в Астане
26События 2017 года в фотографиях
13:19 (мск), источник: БЕЛТА

Бьорндален прокомментировал свое непопадание на Олимпиаду в Пхенчхане

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал свое непопадание в окончательный состав сборной Норвегии на Олимпиаду в Пхенчхане. Об этом пишет sportarena.com.

Источник: БЕЛТА

«Это неприятно. Я должен признать это. Я был нацелен на попадание на Олимпиаду, хотел выступить там и завоевать медаль. Теперь это невозможно. Я все еще верю, что в нынешней ситуации мог бы завоевать медаль на Олимпиаде. Последний шанс был в Рупольдинге, и я не реализовал его. Я торопился. Этому есть несколько причин. И это моя ответственность.

До Олимпиады около месяца, и мне удалось бы набрать форму. Олимпиада по телевизору? Это в новинку для меня, раньше я не был в такой ситуации. Я обязательно буду следить за парнями. У нас очень сильная команда. У них будет много медалей. Надеюсь, они достигнут пика формы. Завершение карьеры? Я все еще мотивирован. Собираюсь закончить сезон, а потом проанализирую его, — цитирует легендарного спортсмена Nettavisen.

15 января было объявлено, что 43-летний норвежский спортсмен не прошел квалификационный отбор и в Пхенчхан не поедет. «Кандидатура Бьорндалена не была представлена на утверждение спортивным директором сборной Норвегии. До этого НОК Норвегии провел основательные дискуссии с биатлонным руководством по поводу выбора команды», — указывалось в сообщении НОК Норвегии.

Объявление состава норвежской биатлонной сборной превратилось практически в спортивную сенсацию. Для поездки на Олимпиаду в Пхенчхане Бьорндалену в личных гонках Кубка мира нужно было однажды финишировать в топ-6 или же дважды заехать в топ-12, но биатлонист не смог подняться выше 18-го места.

Между тем известно, что Уле-Эйнар Бьорндален с 24 по 28 января выступит на чемпионате Европы в Италии.

В спортивной копилке у Уле-Эйнара Бьорндалена 13 наград различного достоинства шести зимних Игр. Дебютировал он в 20 лет на Олимпийских играх в 1994 году, Игры-2018 могли стать для Бьорндалена, которому 27 января исполнится 44 года, седьмыми в карьере.

В Пхенчхан в нынешнем году отправится жена норвежца Дарья Домрачева, для которой предстоящие старты станут третьими.

 Ядвигу Поплавскую в Минске сбила машина
Как приготовить греческий салат - простой рецепт
Так Черчесов будет выбирать состав сборной России на ЧМ-2018
Клубы РФПЛ выступили за восемь иностранцев в заявке
СМИ: Перес дал карт-бланш агенту Роналду для поиска нового клуба
РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о Суперкубке
Третий русский. Сироткин подписал контракт с «Уильямс»
Промес: Нельзя называть кого-то обезьяной, а «шоколадки» — норма
Артем, это клиника. Теперь Дзюбу спасет только Слуцкий
Новости
Авто
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого Nissan Xmotion Concept смотрится очень злобно. Такая машина отлично подошла бы плохим ребятам из «Звездных войн» или еще какого-нибудь фантастического боевика
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Как выглядеть красиво в холода: 7 трюков Раскрываем секреты, как ходить в шелковой рубашке в мороз и как избежать ужасного «колготки под джинсы».
Дети
Педиатр: есть только один способ защититься от менингита Какова вероятность заболеть, как защититься и грозит ли нам «менингитная эпидемия»?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь