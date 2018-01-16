Бьорндален прокомментировал свое непопадание на Олимпиаду в Пхенчхане
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмикратный олимпийский чемпион
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмикратный олимпийский чемпион
«Это неприятно. Я должен признать это. Я был нацелен на попадание на Олимпиаду, хотел выступить там и завоевать медаль. Теперь это невозможно. Я все еще верю, что в нынешней ситуации мог бы завоевать медаль на Олимпиаде. Последний шанс был в Рупольдинге, и я не реализовал его. Я торопился. Этому есть несколько причин. И это моя ответственность.
До Олимпиады около месяца, и мне удалось бы набрать форму. Олимпиада по телевизору? Это в новинку для меня, раньше я не был в такой ситуации. Я обязательно буду следить за парнями. У нас очень сильная команда. У них будет много медалей. Надеюсь, они достигнут пика формы. Завершение карьеры? Я все еще мотивирован. Собираюсь закончить сезон, а потом проанализирую его, — цитирует легендарного спортсмена Nettavisen.
15 января было объявлено, что 43-летний норвежский спортсмен не прошел квалификационный отбор и в Пхенчхан не поедет. «Кандидатура Бьорндалена не была представлена на утверждение спортивным директором сборной Норвегии. До этого НОК Норвегии провел основательные дискуссии с биатлонным руководством по поводу выбора команды», — указывалось в сообщении НОК Норвегии.
Объявление состава норвежской биатлонной сборной превратилось практически в спортивную сенсацию. Для поездки на Олимпиаду в Пхенчхане Бьорндалену в личных гонках Кубка мира нужно было однажды финишировать в топ-6 или же дважды заехать в топ-12, но биатлонист не смог подняться выше 18-го места.
Между тем известно, что
В спортивной копилке у
В Пхенчхан в нынешнем году отправится жена норвежца Дарья Домрачева, для которой предстоящие старты станут третьими.