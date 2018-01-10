Тихонов — Шипулину: Обратись к голове и советуйся с носившими оружие на горбу

Источник: РИА "Новости"

«Более безграмотного начала гонки, что сделал Шипулин, было невозможно придумать. Выиграв три-пять секунд максимум, он напортачил на первом рубеже. Антон, наконец обратись к своей голове и советуйся с теми, кто носил это оружие на своём горбу. Ты потенциально способен бороться с Бё и Фуркадом, быть таким же претендентом на самые высокие места и бороться за секунды и метры, но у тебя постоянно на протяжении многих лет дурацкие ошибки. Если ты примешь правильное решение, то можешь показать потрясающие результаты на следующий сезон. Ты сам себе обязан доказать.

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По Логинову ничего не хочу говорить. Парень с потрёпанными нервами, но потенциально может бороться на самом высоком уровне. Я сделаю всё, чтобы Сашу поддержать.

О девушках пока сказать нечего. Уверен, при другом раскладе, когда не будут присутствовать Барнашов и Королькевич, работа была бы другой. Коновалова я крепко поругал, но он ответил, что не хочет подставлять других тренеров. Серёжа, когда ты наконец будешь настоящим мужиком и скажешь своё веское слово старшего тренера, когда признаешь, почему тебе не дают воплотить все планы и идеи?

Уже неоднозначные звонки идут сверху. Не имею права сказать, кто звонит, но очень свысока.