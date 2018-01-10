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13:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Тихонов — Шипулину: Обратись к голове и советуйся с носившими оружие на горбу

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил выступление россиян на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

Источник: РИА "Новости"

«Более безграмотного начала гонки, что сделал Шипулин, было невозможно придумать. Выиграв три-пять секунд максимум, он напортачил на первом рубеже. Антон, наконец обратись к своей голове и советуйся с теми, кто носил это оружие на своём горбу. Ты потенциально способен бороться с Бё и Фуркадом, быть таким же претендентом на самые высокие места и бороться за секунды и метры, но у тебя постоянно на протяжении многих лет дурацкие ошибки. Если ты примешь правильное решение, то можешь показать потрясающие результаты на следующий сезон. Ты сам себе обязан доказать.

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По Логинову ничего не хочу говорить. Парень с потрёпанными нервами, но потенциально может бороться на самом высоком уровне. Я сделаю всё, чтобы Сашу поддержать.

О девушках пока сказать нечего. Уверен, при другом раскладе, когда не будут присутствовать Барнашов и Королькевич, работа была бы другой. Коновалова я крепко поругал, но он ответил, что не хочет подставлять других тренеров. Серёжа, когда ты наконец будешь настоящим мужиком и скажешь своё веское слово старшего тренера, когда признаешь, почему тебе не дают воплотить все планы и идеи?

Уже неоднозначные звонки идут сверху. Не имею права сказать, кто звонит, но очень свысока.

Наверное, на четвёртый сезон пришло время сделать правильные выводы и хотя бы к кому-нибудь прислушаться. Нужно избавиться от всеобщей безграмотности. Если члены правления не появляются нигде и никогда, надо их менять. Нужно собраться всем и сделать нормальную оценку. Люди уже отказываются тренировать национальную команду. В своё время я этих личностей старался не подпускать близко и последним с треском выгнал Польховского, — написал Тихонов в своём блоге.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Бе Й.
Норвегия
10.01.2018, 16:20 Рупольдинг (Германия) Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 44.27,9
2 Ондржей Моравец Чехия +01.01,0
3 Йоханнес Бе Норвегия +01.06,3
4 Роман Рес Германия +01.19,1
5 Михал Крчмарж Чехия +01.36,6
6 Доминик Ландертингер Австрия +02.21,9
7 Симон Эдер Австрия +02.23,8
8 Михал Шлезингр Чехия +02.26,5
9 Лукас Хофер Италия +03.00,3
10 Красимир Анев Болгария +03.02,3
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