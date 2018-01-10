Тихонов — Шипулину: Обратись к голове и советуйся с носившими оружие на горбу
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил выступление россиян на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил выступление россиян на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.
«Более безграмотного начала гонки, что сделал Шипулин, было невозможно придумать. Выиграв
По Логинову ничего не хочу говорить. Парень с потрёпанными нервами, но потенциально может бороться на самом высоком уровне. Я сделаю всё, чтобы Сашу поддержать.
О девушках пока сказать нечего. Уверен, при другом раскладе, когда не будут присутствовать Барнашов и Королькевич, работа была бы другой. Коновалова я крепко поругал, но он ответил, что не хочет подставлять других тренеров. Серёжа, когда ты наконец будешь настоящим мужиком и скажешь своё веское слово старшего тренера, когда признаешь, почему тебе не дают воплотить все планы и идеи?
Наверное, на четвёртый сезон пришло время сделать правильные выводы и хотя бы к
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|10.01.2018, 16:20
|Рупольдинг (Германия)
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|44.27,9
|2
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+01.01,0
|3
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+01.06,3
|4
|Роман Рес
|Германия
|+01.19,1
|5
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+01.36,6
|6
|Доминик Ландертингер
|Австрия
|+02.21,9
|7
|Симон Эдер
|Австрия
|+02.23,8
|8
|Михал Шлезингр
|Чехия
|+02.26,5
|9
|Лукас Хофер
|Италия
|+03.00,3
|10
|Красимир Анев
|Болгария
|+03.02,3