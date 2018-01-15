«На приставке можно и в футбол играть, но я люблю шутеры»: секреты Алексея Волкова

Источник: AFP 2018

— Главное чтоб была компания — пообщаться, с чувством юмора желательно, — заметил Волков. — Иногда хочется себе книгу купить, приходишь в книжный. Пока идешь, набираешь все, потому что все интересно. Потом стоишь на кассе, а у тебя 7 книг. Думаешь: «Нет, семь — слишком много». В итоге я стою полчаса на кассе и не могу выбрать что-то одно. Я просто все ставлю обратно и ухожу, чтоб потом не жалеть, я лучше ни одной не куплю и что-нибудь в телефоне почитаю.

Сейчас в принципе столько информации, что не успеваешь усваивать. На любую тему можно найти что-то в интернете и почитать. Играю в игры время от времени. Постоянно слежу за какими-то новинками. Единственная забава — я себе покупаю игровой ноутбук, который потянет новую игру. Мне в основном нравится играть в какие-то шутеры. И я не представляю, как люди играют на приставке джойстиком. Когда человек мне начинает доказывать, что нужно просто приноровиться, я говорю: «Давай сейчас посадим тебя в Counter Strike на джойстике, а другой на мышке будет играть. Посмотрим, какой будет счет». Да в футбол можно играть на приставке, но я в основном люблю шутеры.

Сейчас мне понравился Quantum Break, GTA5 — это уже, можно сказать легенда, можно проходить снова и снова. Ну и сейчас поиграл в Battlefield, Wolfenstein 2. Больше вроде бы ничего не понравилось.