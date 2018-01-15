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18:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пхенчхан без Бьорндалена: жестоко, но справедливо

Не стоит обижаться на решение тренеров сборной Норвегии не включать в заявку на Игры-2018 43-летнего Оле Эйнара Бьорндалена.

Источник: AFP 2018

Мужской биатлон начала и середины нулевых — это в первую очередь противостояние Бьорндалена и Рафаэля Пуаре. Француз выигрывал Кубок мира трижды подряд — с 2000 по 2002 годы, потом повторил успех в 2004-м. Норвежец был первым в общем зачете в 2003-м, 2005-м и 2006-м годах (это не считая побед до и после), и лишь в 2007-м большой хрустальный глобус взял немец Микаэль Грайс.

НИКАКИХ ПОДДАВКОВ

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На чемпионате мира-2007 Пуаре, выиграв золото в индивидуальной гонке, заявил, что по окончании сезона завершит спортивную карьеру — ему было всего 32 года, но он хотел больше времени проводить с семьей. На заключительный этап Кубка мира в Ханты-Мансийск француз решил не лететь, так что последними для него должны были стать соревнования в Холменколлене. И прощальная гонка получилась незабываемой — как для самого Пуаре, так и для всех болельщиков. В масс-старте он занял второе место, уступив Бьорндалену считанные сантиметры — победителя определил только фотофиниш.

Такой итог вызвал бурные обсуждения. Многие болельщики, да и журналисты тоже, считали, что норвежец мог бы немного поддаться и позволить Пуаре выиграть, дав тому возможность уйти красиво. Но Бьорндален сказал совершенно правильные, на мой взгляд, слова — великому спортсмену, каким был француз, не нужны такие сомнительные подарки, и играть в поддавки значило бы попросту унизить Пуаре.

Раф — один из самых великих спортсменов, которых я знаю. Думаю, будет сложно найти второго такого соперника. Мы были конкурентами и друзьями одновременно, и это было что-то особенное

БУМЕРАНГ 11 ЛЕТ СПУСТЯ

Теперь подобная история случилась уже с Оле Эйнаром. Публика снова негодует, так что тренерам сборной Норвегии сейчас не позавидуешь. Но к ним не может быть никаких претензий — они все сделали честно и по-спортивному. Так, как почти 11 лет назад сам Бьорндален поступил по отношению к Пуаре.

Взять Бьорндалена в Пхенчхан просто из жалости, за былые заслуги, при том что лучший его результат в личных гонках в этом сезоне — 18-е место, значило бы бросить ему ту самую подачку, которую он в свое время не стал делать великому сопернику. Из уважения прежде всего к нему самому и из чувства спортивной справедливости.

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Лучше уж так — жестоко, грустно, но честно, чем приехать в Пхенчхан и быть там статистом, занимая места в третьем-четвертом десятке. Или пробежать на Играх-2018 только этап в эстафете, получить медаль, но при этом все вокруг будут понимать, что на большее он не тянет и сделано это было только в угоду общественному мнению. Уверен, что быть свадебным генералом Бьорндалену хочется меньше всего. Он такого точно не заслужил.

Можно вспомнить, как минувшим летом на чемпионате мира в Лондоне завершал карьеру легендарный спринтер Усэйн Болт. Травма в эстафете, когда он не смог добежать до финиша — история в высшей степени драматичная, но ведь до этого была еще и стометровка, где ямаец стал только третьим, уступив Джастину Гэтлину и Кристиану Коулману. Тогда тоже было много сожалений — как же так, Болт проиграл последний в карьере забег, ушел проигравшим и так далее.

Но там тоже все было честно и по-спортивному, без подарков и поблажек. Болт пробежал так, как был готов. От того, что он не выиграл в Лондоне, он не стал менее великим и его рекорды никуда не делись. Как не стал менее великим из-за того поражения в Холменколлене Пуаре. И как не станет из-за непопадания на Олимпиаду Бьорндален — мир все равно запомнит как лучшего биатлониста в истории.

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