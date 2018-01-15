Бьорндален не согласен с решением не включать его в состав норвежской сборной на ОИ-2018
ОСЛО, 15 января. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону
ОСЛО, 15 января. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону
Ранее в понедельник представитель НОК Норвегии Туре Эвребё, который будет возглавлять олимпийскую делегацию страны в Южной Корее, сообщил, что Бьорндален не вошел в состав команды для участия в Олимпиаде-2018 в связи с невыполнением критериев отбора. В этом сезоне биатлонисту ни разу не удалось занять призовое место на этапах Кубка мира (18, 31, 18, 28, 46, 52, 36 и 42-е места) или дважды оказаться в числе шести сильнейших, что гарантировало бы ему участие в Олимпиаде-2018.
«Я с этим не согласен и считаю, что еще мог бы набрать форму перед Олимпиадой, — сказал он журналистам, при этом подчеркнув, что понимает, почему данное решение было принято, и не намерен его оспаривать. — Не участвовать [в Олимпиаде] — паршиво. Подожду, когда Игры закончатся, и посмотрю, что делать дальше. Очень сложно в это поверить, но этот день
По словам Бьорндалена, даже без него в Пхёнчхан поедет очень сильная сборная Норвегии по биатлону, членам которой он искренне пожелал удачи. Биатлонист также заявил, что не испытывает проблем с настроем, намерен завершить сезон и участвовать в чемпионате Европы (пройдет в Италии с 23 по 28 января). Решение, следует ли ему продолжать карьеру, Бьорндален, которому в конце месяца исполнится 44 года, пока намерен отложить. Вместе с тем он признает, что пройти отбор для участия на этапах Кубка мира в следующем сезоне ему, по всей вероятности, будет трудно.
Бьорндален дебютировал на Олимпийских играх в 1994 году в норвежском Лиллехаммере. В общей сложности за свою карьеру норвежец завоевал 45 медалей на чемпионатах мира (из них 20 золотых) и 13 олимпийских наград (8 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую), из них два золота — уже в 40-летнем возрасте на Играх 2014 года в Сочи. Победы, одержанные в России, позволили Бьорндалену побить рекорд «короля лыж» норвежца Бьорна Дэли, на счету которого 12 олимпийских наград разного достоинства, и стать самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр. О намерении попасть на Олимпиаду в Пхёнчхане Бьорндален объявил в апреле 2016 года, сказав, что, будет продолжать карьеру и рассчитывает еще несколько лет выступать на самом высоком уровне.