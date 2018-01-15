Бьорндален не согласен с решением не включать его в состав норвежской сборной на ОИ-2018

Источник: РИА "Новости"

Ранее в понедельник представитель НОК Норвегии Туре Эвребё, который будет возглавлять олимпийскую делегацию страны в Южной Корее, сообщил, что Бьорндален не вошел в состав команды для участия в Олимпиаде-2018 в связи с невыполнением критериев отбора. В этом сезоне биатлонисту ни разу не удалось занять призовое место на этапах Кубка мира (18, 31, 18, 28, 46, 52, 36 и 42-е места) или дважды оказаться в числе шести сильнейших, что гарантировало бы ему участие в Олимпиаде-2018.

«Я с этим не согласен и считаю, что еще мог бы набрать форму перед Олимпиадой, — сказал он журналистам, при этом подчеркнув, что понимает, почему данное решение было принято, и не намерен его оспаривать. — Не участвовать [в Олимпиаде] — паршиво. Подожду, когда Игры закончатся, и посмотрю, что делать дальше. Очень сложно в это поверить, но этот день когда-то должен был настать, и вот он настал».

По словам Бьорндалена, даже без него в Пхёнчхан поедет очень сильная сборная Норвегии по биатлону, членам которой он искренне пожелал удачи. Биатлонист также заявил, что не испытывает проблем с настроем, намерен завершить сезон и участвовать в чемпионате Европы (пройдет в Италии с 23 по 28 января). Решение, следует ли ему продолжать карьеру, Бьорндален, которому в конце месяца исполнится 44 года, пока намерен отложить. Вместе с тем он признает, что пройти отбор для участия на этапах Кубка мира в следующем сезоне ему, по всей вероятности, будет трудно.