Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален не выступит на ОИ-2018

Источник: РИА "Новости"

По словам главы НОК страны Туре Эвребё, которые приводит норвежское издание NRK, результаты спортсмена в этом сезоне были недостаточно хороши для попадания на главный старт четырехлетия. «К сожалению, он не выполнил требования, а в команде есть другие спортсмены, показавшие лучшие результаты, которые соответствуют критериям отбора. Очевидно, что они заслуживают возможности участвовать в Играх», — сказал он.

На этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, завершившемся в воскресенье, Бьорндален занял 42-е место в индивидуальной гонке, которая являлась заключительным отборочным стартом на Игры. Спортсмену в этом сезоне ни разу не удалось занять призовое место на этапах Кубка мира или дважды оказаться в числе шести сильнейших, что гарантировало бы ему участие в ОИ-2018.

На счету Бьорндалена, которому 27 января исполнится 44 года, 13 олимпийских наград, из которых восемь золотых. 20 раз норвежец выигрывал чемпионаты мира, еще шесть раз становился победителем Кубка мира.