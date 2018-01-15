Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален не выступит на ОИ-2018
ТАСС, 15 января. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец
ТАСС, 15 января. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец
По словам главы НОК страны Туре Эвребё, которые приводит норвежское издание NRK, результаты спортсмена в этом сезоне были недостаточно хороши для попадания на главный старт четырехлетия. «К сожалению, он не выполнил требования, а в команде есть другие спортсмены, показавшие лучшие результаты, которые соответствуют критериям отбора. Очевидно, что они заслуживают возможности участвовать в Играх», — сказал он.
На этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, завершившемся в воскресенье, Бьорндален занял 42-е место в индивидуальной гонке, которая являлась заключительным отборочным стартом на Игры. Спортсмену в этом сезоне ни разу не удалось занять призовое место на этапах Кубка мира или дважды оказаться в числе шести сильнейших, что гарантировало бы ему участие в ОИ-2018.
На счету Бьорндалена, которому 27 января исполнится 44 года, 13 олимпийских наград, из которых восемь золотых. 20 раз норвежец выигрывал чемпионаты мира, еще шесть раз становился победителем Кубка мира.
Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане стартуют 9 февраля.