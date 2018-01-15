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14:52 (мск), источник: ТАСС

Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален не выступит на ОИ-2018

ТАСС, 15 января. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, который является самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр, не включен в состав национальной команды для участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Решение было принято Национальным олимпийским комитетом (НОК) Норвегии в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

По словам главы НОК страны Туре Эвребё, которые приводит норвежское издание NRK, результаты спортсмена в этом сезоне были недостаточно хороши для попадания на главный старт четырехлетия. «К сожалению, он не выполнил требования, а в команде есть другие спортсмены, показавшие лучшие результаты, которые соответствуют критериям отбора. Очевидно, что они заслуживают возможности участвовать в Играх», — сказал он.

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На этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, завершившемся в воскресенье, Бьорндален занял 42-е место в индивидуальной гонке, которая являлась заключительным отборочным стартом на Игры. Спортсмену в этом сезоне ни разу не удалось занять призовое место на этапах Кубка мира или дважды оказаться в числе шести сильнейших, что гарантировало бы ему участие в ОИ-2018.

На счету Бьорндалена, которому 27 января исполнится 44 года, 13 олимпийских наград, из которых восемь золотых. 20 раз норвежец выигрывал чемпионаты мира, еще шесть раз становился победителем Кубка мира.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане стартуют 9 февраля.

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