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01:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Губерниев: В Пхенчхане реально выиграть три медали

Известный телеведущий подвел промежуточные итоги биатлонного сезона.

Источник: РИА "Новости"

— Антон Шипулин сказал, что у вас самая тяжелая работа: находить отговорки, почему спортсменов нет на подиуме. Согласны?

— Сразу хочу сказать: у меня легкая работа. Врут те комментаторы, которые рассказывают про нелегкий журналистский хлеб и вздыхают, что им очень тяжело. Я знаю, как непросто живется многим людям в нашей стране. Мне же не на что-то жаловаться. Я всю зиму за границей, пусть временами ради этого приходится жертвовать прекрасными корпоративами. Но это моя жизнь и моя судьба.

Вместе с тем, что касается той темы, о которой говорил Антон — мне действительно непросто. Хочу поблагодарить его за это. Он понимает, что нам без результатов тяжело. Но мы поддерживаем всю сборную. И даже наша дискуссия с Антоном Бабиковым, которая взбудоражила всю биатлонную общественность, была нужна. В рамках биатлонной семьи необходимы и такие моменты. Хотя сам по себе я очень позитивный человек и безгранично верю в российский спорт и биатлон, в частности. Я последний, кто может обидеть спортсмена. Наоборот очень люблю их и многие — близкие для меня люди. В том числе — и иностранцы. Вы же знаете, что у меня прекрасные отношения с Йоханнесом Бе, Мартеном Фуркадом.

— О чем долго говорили с норвежцем после масс-старта?

— Не поверите — об Иосифе Кобзоне. Скоро выложу все в Инстаграме. Я показывал Йоханнесу песню, которую спел для него Кобзон.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Он оценил?

— Подумал, что это я пою. Пришлось объяснять, что наш Иосиф — человек, который может очень долго и хорошо петь.

— В субботу вы анонсировали сенсацию от Антона Шипулина, что вызвало огромный резонанс. В итоге спортсмен сообщил о готовности поехать в Пхенчхан под олимпийским флагом. Насколько это важное для вас событие?

— В интернете поднялся большой кипеш, некоторые обвиняют меня, что сказанное Антоном — никакое не заявление. Господа, позвольте! Прежде я и все остальные спрашивали Шипулина об этом, но он молчал. Когда лидер сборной и один из самых популярных спортсменов страны объявляет, что в столь непростой ситуации он все-таки поедет на Игры — это крайне важно. Никто же не знает, что было у него в голове. И я благодарен Антону, что такое громкое заявление он произнес именно в нашей программе. Считаю, что это было важнейшей спортивной историей воскресенья.

КАЙШЕВА — КАК ЛОБОДА

— Главным событием этапа для российского биатлона стал дебют Ульяны Кайшевой. Что вы о нем думаете?

— Ульяна сейчас как Светлана Лобода. Но Лобода — уже состоявшаяся певица, а Ульяне, несмотря на то, что она прекрасная девушка, еще нужно многое доказывать. Хотя мне непонятны слова тренеров о том, что Виктория Сливко — уже признанный стартер, а Кайшева только позиционирует себя забойщицей. Но наши наставники угадали, что привезли Ульяну именно в Рупольдинг. На этапах Кубка IBU она выработала психологию победителя и в результате этого не стушевалась здесь.

— Верите в заговор в истории с открутившемся диоптром?

— Да бросьте вы. Не верю. Кстати, сейчас я бы не стал утверждать, что однозначно нужно брать или не брать Сливко на Олимпиаду. До Пхенчхана еще есть время. Но я пожелал бы тренерскому штабу иногда подыгрывать общественному мнению. Нашему биатлону зачастую не хватает гибкости. Но то, что Ульяна нужна олимпийской сборной — это факт.

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— Работа тренерского штаба вызывает у вас вопросы?

— Временами мне приходится непросто, но я убежден: российская команда в каждой гонке на Олимпийских играх будет бороться за медали. Уверенности у болельщиков сейчас немного, а отставания в женском воскресном масс-старте и вовсе выглядят фатальными, но все-таки российские спортсмены отличаются тем, что умеют собираться в решающие моменты. Верю, что Дарья Виролайнен вспомнит о своей генетической одаренности, о мощной резцовской породе — и здорово отработает стойку как в эстафете, так и в личных гонках.

Что касается наставников, то я очень симпатизирую старшему тренеру женской сборной Сергею Коновалову. Несмотря на все огрехи, на рубеже наша команда выглядит очень прилично. Тренер держит удар и в интервью, которое было в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», спокойно говорит о том, что команда будет готова на Олимпиаде. Это же касается мужских наставников. Я буду их поддерживать.

— И одновременно критиковать?

— Знаете, Мартен становится сильнее от каждой критической стрелы в его адрес. Он и после моих слов стал сильнее. Теперь привязался к Трампу — и опять извлек пользу для себя. Вот как надо!

— А вы становитесь сильнее от негативных комментариев?

— Безусловно. Вместе с тем я по-прежнему скромно считаю, что люди в первую очередь смотрят мои репортажи. Вот сейчас мы с вами договорим — и я пойду на встречу с болельщиками. Люди ждут у стадиона, я обещал прийти. И это в Рупольдинге! А если встать перед стадионом в Тюмени, то автографы я закончу раздавать к завтрашнему утру. И хочу сказать этим болельщиком огромное спасибо. Они моя сила! Благодарю и тех, кто не поддерживает. Они тоже моя сила. Журналист должен вызывать эмоции. Я не пряник! Я не должен всем нравиться! И когда комментатор вызывает разную реакцию — это прекрасно. И что бы там не говорили — все смотрят «Матч ТВ». Или слушают.

— Слушают?

— Так мне сказал Федор Бондарчук, когда мы сидели за новогодним столом.

ЧЕХИ — МАСТЕРА ГОВОРИТЬ ЗА СПИНАМИ

— Вы верите, что Габриэла Коукалова пропускает сезон из-за проблем с икроножными мышцами?

— Верю. И буду делать это до тех пор, пока не будет доказано обратное. Я не сторонник домыслов. Еще раз подчеркну, что являюсь яростным оппонентом Габриэлы как человека, позволяющего себе необдуманные высказывания и записи в соцсетях, но вместе с тем я яростный поклонник ее таланта спортсменки. Мне очень не хватает ее на дистанции. И всему биатлону тоже. Кстати, еще раз подчеркну, что комментарии биатлона на русском языке — самые честные и объективные.

Вот читаю комментарии. Шведки попали на пьедестал в эстафете, и кто-то снова говорит, что Вольфганг Пихлер мне что-то доказал. Да что он доказал?! Все уже забыли, как при нем выступала сборная. У него был один из лучших составов в мире, а мы за три года ни черта не выигрывали. Все это забыли, но мои репортажи по-прежнему помнят. Что тут сказать — кому-то бесславие, кому-то бессмертие…

— Пихлера в Пхенчхане вам тоже будет не хватать?

— Конечно. Сейчас мы в нормальных отношениях. Общаемся, никаких проблем нет. Он прекрасно знает, что я про него говорю. Вообще все иностранцы знают, что я о них думаю, потому что я не боюсь открыто заявлять об этом. А вот посмотрите на проходящего мимо нас тренера чехов Ондржея Рыбаржа — они все большие мастера говорить только за спинами. Хотя сколько я рассказывал о его методиках подготовки Коукаловой, не говорил, наверное, ни один чешский комментатор.

— В прошлом году Александр Касперович поведал, что, согласно плану комплексно-целевой подготовки, задача нашей биатлонной сборной на Пхенчхан — пять медалей. Вы верите, что такое возможно?

— Я считаю, что реально выиграть три. Не побоюсь сказать об этом. Комментатор должен вселять надежду.

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