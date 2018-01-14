Этап в Рупольдинге принес россиянам одну эстафетную бронзу

Источник: РИА "Новости"

До начала соревнований победитель Олимпийских игр-1988 Валерий Медведцев назвал этап в Рупольдинге основным показателем того, как спортсмены будут выглядеть на Олимпиаде в Пхенчхане. «Именно Рупольдинг, а не Антхольц, всегда считался показателем того, как спортсмены будут выступать на главном старте сезона, — сказал Медведцев. — Не случайно статистика говорит о том, что те, кто побеждает в Антхольце, очень редко бывают успешны на Олимпиадах и чемпионатах мира. А вот если команда бежит в Рупольдинге, значит, подготовка была правильной».

Героями этапа ожидаемо стали француз Мартен Фуркад, завоевавший в трех гонках золотую и две серебряные медали, и норвежец Йоханнес Бё (два золота и бронза). У женщин продолжает набирать кондиции семикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер, завоевавшая золото в эстафете в составе сборной Германии и проигравшая всего 0,8 секунды финке Кайсе Мякярайнен в битве за золото масс-старта.

Ситуация с эстафетами проясняется

Судить о текущей готовности российской команды к Олимпийским играм сложно: двое лидеров — Бабиков и Цветков — приняли участие только в эстафете, для чего специально приехали в Рупольдинг из итальянского Мартелля, и сразу после гонки вернулись в горы, несмотря на то что Бабиков по рейтингу проходил в масс-старт.

В индивидуальных гонках лучшими результатами россиян стали 27-е место Алексея Волкова (остальные российские спортсмены, включая Шипулина, гонку провалили), 16-я позиция Дарьи Виролайнен и 21-я — Татьяны Акимовой, которая была вынуждена пропустить эстафету и масс-старт по причине травмы: накануне командного выступления спортсменка подвернула ногу, бегая кросс.

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Формально тренеры должны объявить олимпийские составы обеих команд только после этапа в Антхольце, но уже можно говорить о том, что состав мужской эстафеты сложился после старта в Рупольдинге практически на сто процентов, а женской как минимум наполовину. Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин год назад выиграли чемпионат мира, и их нынешняя бронза лишь подтвердила, что более сильных спортсменов у России на текущем этапе нет.

Женская эстафета дала возможность тренерам определиться с наиболее важными этапами — первым и последним. Если до начала Игр не случится форс-мажорных обстоятельств, то мало сомнений, что эстафету будет открывать Ульяна Кайшева, а финишировать — Екатерина Юрлова-Перхт. К этим двум спортсменкам у тренеров команды не было в Рупольдинге никаких вопросов. Старший тренер женской команды Сергей Коновалов подчеркнул, что «наигрывать» состав нужно заблаговременно, отметив, что колебаний в расстановке спортсменок по этапам у тренерского штаба не было.

«Кайшева всегда бегала в эстафетах первый этап, он ей нравится: она не боится контактной борьбы, а получает от нее удовольствие, любит, когда много народу, спокойно на это реагирует, то есть прирожденный стартер, — сказал специалист. — К ее выступлению нет никаких претензий. Она наконец-то справилась со стрельбой и замечательно шла по трассе, держала скорость и передала эстафету в группе лидеров. С кандидатурой Юрловой-Перхт мы тоже определились без колебаний. Не всякая спортсменка способна выдерживать напряжение заключительного этапа. Катя не раз доказывала, что может».

Старые лыжи Шипулина

Две заключительные гонки этапа завершились для россиян не лучшим образом. В мужском масс-старте Шипулин и Александр Логинов настреляли в общей сложности девять штрафных кругов и заняли соответственно 15-е и 27-е места. Женская гонка тоже запомнилась неудачной стрельбой россиянок — три промаха у Юрловой-Перхт (22-е место), четыре — у Виролайнен (26).

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Шипулин отметил, что причиной неуспешной стрельбы стала его собственная ошибка, и добавил, что они с тренерами делают все возможное, чтобы разогнаться. «Постоянно ломаем над этим голову, добавляем в тренировки новые упражнения, чтобы увеличить скорость. Хотя после сегодняшней гонки я лишний раз убедился в том, что биатлон это не только ход. Каким бы хорошим ты ни был на лыжне, определяющим фактором является совокупность стрельбы и хода», — заявил биатлонист.

Интересно, что две гонки — эстафету и заключительный масс-старт — Шипулин провел на старых лыжах, которые служат ему уже семь лет. От новых лыж спортсмен отказался после индивидуальной гонки, где показал 54-й результат и 23-ю скорость хода.

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Барнашов оценил итого этапа со сдержанным оптимизмом. «Конечно, нам бы хотелось видеть несколько иные результаты, — сказал он. — С другой стороны, как утверждают наши тренеры и наука, некоторое снижение результатов на этапах в Оберхофе и Рупольдинге вполне ожидаемо. А вот в Антхольце картина должна измениться в лучшую сторону. По плану, по крайней мере, это так».