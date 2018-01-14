Этап в Рупольдинге принес россиянам одну эстафетную бронзу

До начала соревнований победитель Олимпийских игр-1988 Валерий Медведцев назвал этап в Рупольдинге основным показателем того, как спортсмены будут выглядеть на Олимпиаде в Пхенчхане. «Именно Рупольдинг, а не Антхольц, всегда считался показателем того, как спортсмены будут выступать на главном старте сезона, — сказал Медведцев. — Не случайно статистика говорит о том, что те, кто побеждает в Антхольце, очень редко бывают успешны на Олимпиадах и чемпионатах мира. А вот если команда бежит в Рупольдинге, значит, подготовка была правильной».
Героями этапа ожидаемо стали француз Мартен Фуркад, завоевавший в трех гонках золотую и две серебряные медали, и норвежец Йоханнес Бё (два золота и бронза). У женщин продолжает набирать кондиции семикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер, завоевавшая золото в эстафете в составе сборной Германии и проигравшая всего 0,8 секунды финке Кайсе Мякярайнен в битве за золото масс-старта.
Ситуация с эстафетами проясняется
Судить о текущей готовности российской команды к Олимпийским играм сложно: двое лидеров — Бабиков и Цветков — приняли участие только в эстафете, для чего специально приехали в Рупольдинг из итальянского Мартелля, и сразу после гонки вернулись в горы, несмотря на то что Бабиков по рейтингу проходил в масс-старт.
В индивидуальных гонках лучшими результатами россиян стали 27-е место Алексея Волкова (остальные российские спортсмены, включая Шипулина, гонку провалили), 16-я позиция Дарьи Виролайнен и 21-я — Татьяны Акимовой, которая была вынуждена пропустить эстафету и масс-старт по причине травмы: накануне командного выступления спортсменка подвернула ногу, бегая кросс.
Формально тренеры должны объявить олимпийские составы обеих команд только после этапа в Антхольце, но уже можно говорить о том, что состав мужской эстафеты сложился после старта в Рупольдинге практически на сто процентов, а женской как минимум наполовину. Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин год назад выиграли чемпионат мира, и их нынешняя бронза лишь подтвердила, что более сильных спортсменов у России на текущем этапе нет.
Женская эстафета дала возможность тренерам определиться с наиболее важными этапами — первым и последним. Если до начала Игр не случится форс-мажорных обстоятельств, то мало сомнений, что эстафету будет открывать Ульяна Кайшева, а финишировать — Екатерина Юрлова-Перхт. К этим двум спортсменкам у тренеров команды не было в Рупольдинге никаких вопросов. Старший тренер женской команды Сергей Коновалов подчеркнул, что «наигрывать» состав нужно заблаговременно, отметив, что колебаний в расстановке спортсменок по этапам у тренерского штаба не было.
«Кайшева всегда бегала в эстафетах первый этап, он ей нравится: она не боится контактной борьбы, а получает от нее удовольствие, любит, когда много народу, спокойно на это реагирует, то есть прирожденный стартер, — сказал специалист. — К ее выступлению нет никаких претензий. Она наконец-то справилась со стрельбой и замечательно шла по трассе, держала скорость и передала эстафету в группе лидеров. С кандидатурой Юрловой-Перхт мы тоже определились без колебаний. Не всякая спортсменка способна выдерживать напряжение заключительного этапа. Катя не раз доказывала, что может».
Две заключительные гонки этапа завершились для россиян не лучшим образом. В мужском масс-старте Шипулин и Александр Логинов настреляли в общей сложности девять штрафных кругов и заняли соответственно 15-е и 27-е места. Женская гонка тоже запомнилась неудачной стрельбой россиянок — три промаха у Юрловой-Перхт (22-е место), четыре — у Виролайнен (26).
Шипулин отметил, что причиной неуспешной стрельбы стала его собственная ошибка, и добавил, что они с тренерами делают все возможное, чтобы разогнаться. «Постоянно ломаем над этим голову, добавляем в тренировки новые упражнения, чтобы увеличить скорость. Хотя после сегодняшней гонки я лишний раз убедился в том, что биатлон это не только ход. Каким бы хорошим ты ни был на лыжне, определяющим фактором является совокупность стрельбы и хода», — заявил биатлонист.
Интересно, что две гонки — эстафету и заключительный масс-старт — Шипулин провел на старых лыжах, которые служат ему уже семь лет. От новых лыж спортсмен отказался после индивидуальной гонки, где показал 54-й результат и 23-ю скорость хода.
Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Барнашов оценил итого этапа со сдержанным оптимизмом. «Конечно, нам бы хотелось видеть несколько иные результаты, — сказал он. — С другой стороны, как утверждают наши тренеры и наука, некоторое снижение результатов на этапах в Оберхофе и Рупольдинге вполне ожидаемо. А вот в Антхольце картина должна измениться в лучшую сторону. По плану, по крайней мере, это так».
В общем зачете Кубка мира лидерство сохраняет Фуркад (666 очков), а у женщин на первое место вышла Мякяряйнен (489). В кубке наций лидеры не изменились: у женщин это Германия (3950), у мужчин — Норвегия (4046).