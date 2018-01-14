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18:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрлова-Перхт: На рубеже это мои ошибки, торопилась и немножко дёргала

Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Источник: AFP 2018

С тремя промахами спортсменка заняла 22-е место.

«Стараюсь думать не о том, что было, а о том, как дальше быть после такого непонятного выступления здесь, в Рупольдинге. Не могу понять, в чём причина. Будем сейчас с тренерами разговаривать, анализировать. Отсутствие отдыха после эстафеты на мне никак не сказалось, потому что я пропускала индивидуальную гонку по тренерскому решению. Наоборот, для меня даже вчерашнее выступление было как бы разминкой перед сегодняшним масс-стартом.

На рубеже это мои ошибки, торопилась и немножко дёргала. Необходимость стрелять на ноль не давила. Даже с нулями я не показывала высокого результата. Говорите, если бы с нулями, могла бы быть в шестёрке? Если бы… да «бы» мешает, — передаёт слова Юрловой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.

1.
Мякяряйнен К.
Финляндия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Виткова В.
Чехия
14.01.2018, 16:40 Рупольдинг (Германия) Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Кайса Мякяряйнен Финляндия 34.05,6
2 Лаура Дальмайер Германия +0,8
3 Вероника Виткова Чехия +04,6
4 Розанна Кроуфорд Канада +05,2
5 Дениза Херманн Германия +16,7
6 Дарья Домрачева Беларусь +23,7
7 Лиза Виттоцци Италия +25,8
8 Селина Гаспарин Швейцария +31,7
9 Анаис Шевалье Франция +42,8
10 Вита Семеренко Украина +45,7
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