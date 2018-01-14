Юрлова-Перхт: На рубеже это мои ошибки, торопилась и немножко дёргала

«Стараюсь думать не о том, что было, а о том, как дальше быть после такого непонятного выступления здесь, в Рупольдинге. Не могу понять, в чём причина. Будем сейчас с тренерами разговаривать, анализировать. Отсутствие отдыха после эстафеты на мне никак не сказалось, потому что я пропускала индивидуальную гонку по тренерскому решению. Наоборот, для меня даже вчерашнее выступление было как бы разминкой перед сегодняшним масс-стартом.