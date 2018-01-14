Юрлова-Перхт: На рубеже это мои ошибки, торопилась и немножко дёргала
Екатерина
Екатерина
С тремя промахами спортсменка заняла 22-е место.
«Стараюсь думать не о том, что было, а о том, как дальше быть после такого непонятного выступления здесь, в Рупольдинге. Не могу понять, в чём причина. Будем сейчас с тренерами разговаривать, анализировать. Отсутствие отдыха после эстафеты на мне никак не сказалось, потому что я пропускала индивидуальную гонку по тренерскому решению. Наоборот, для меня даже вчерашнее выступление было как бы разминкой перед сегодняшним
На рубеже это мои ошибки, торопилась и немножко дёргала. Необходимость стрелять на ноль не давила. Даже с нулями я не показывала высокого результата. Говорите, если бы с нулями, могла бы быть в шестёрке? Если бы… да «бы» мешает, — передаёт слова Юрловой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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|14.01.2018, 16:40
|Рупольдинг (Германия)
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|34.05,6
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+0,8
|3
|Вероника Виткова
|Чехия
|+04,6
|4
|Розанна Кроуфорд
|Канада
|+05,2
|5
|Дениза Херманн
|Германия
|+16,7
|6
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+23,7
|7
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+25,8
|8
|Селина Гаспарин
|Швейцария
|+31,7
|9
|Анаис Шевалье
|Франция
|+42,8
|10
|Вита Семеренко
|Украина
|+45,7