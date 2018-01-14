Шипулин решил ехать. Ждем заявления от Устюгова
Олимпийский чемпион и чемпион мира Антон Шипулин стал 15-м в
Олимпийский чемпион и чемпион мира Антон Шипулин стал 15-м в
Владимир ИВАНОВ
из Рупольдинга
После того, как стало известно, что на Олимпийских играх-2018 российские спортсмены смогут стартовать только под олимпийским флагом, общественность разделилась на два лагеря. Одни уверены, что ехать нужно обязательно, ведь все равно каждому будет известно, какую страну представляют наши спортсмены. Другие же считают, что выступление без флага и гимна недопустимо ни при каких обстоятельствах и лучше вообще бойкотировать Пхенчхан.
Ситуация настолько щекотливая, что почти во всех сборных по зимним видам спорта проводилось закрытое голосование: ехать или не ехать. Практически все выбирали первый вариант, считая, что идти до конца нужно несмотря ни на что. Хотя не всем решение далось просто. В частности, Антон Шипулин и Сергей Устюгов вплоть до сегодняшнего дня воздерживались от официальных заявлений. Двукратный чемпион мира по лыжам продолжает соблюдать нейтралитет, а вот лидер биатлонной команды, наконец, высказался.
— Не хочу об этом много говорить, — признался Шипулин в программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». — Надо еще, чтобы комиссия МОК одобрила мою кандидатуру и допустила до Пхенчхана. Но для себя я решил: надо ехать.
ПРИЯТНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
Здорово, что Шипулин прояснил свою позицию по поводу участия в Олимпийских играх. Едва ли хоть
Да, этот сезон пока получается для Антона скомканным. За 12 личных гонок он попал в тройку лишь единожды, что крайне мало. Но, по крайней мере, спортсмен начинает разгоняться. В эстафете он бежал на уровне Йоханнеса Бе, а в
ТЕМНАЯ ЛОШАДКА
Осталось решить одну только проблему — психологическую. Главную. Ни для кого не секрет, что самые большие барьеры Шипулина — в его голове. Столько промахов последним выстрелом, сколько было у Антона, не делал, наверное, ни один
В этом смысле его неудачное начало сезона может сыграть на руку. На Олимпийских играх главными фаворитами во всех дисциплинах будут Фуркад и