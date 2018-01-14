Шипулин решил ехать. Ждем заявления от Устюгова

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир ИВАНОВ

из Рупольдинга

После того, как стало известно, что на Олимпийских играх-2018 российские спортсмены смогут стартовать только под олимпийским флагом, общественность разделилась на два лагеря. Одни уверены, что ехать нужно обязательно, ведь все равно каждому будет известно, какую страну представляют наши спортсмены. Другие же считают, что выступление без флага и гимна недопустимо ни при каких обстоятельствах и лучше вообще бойкотировать Пхенчхан.

Ситуация настолько щекотливая, что почти во всех сборных по зимним видам спорта проводилось закрытое голосование: ехать или не ехать. Практически все выбирали первый вариант, считая, что идти до конца нужно несмотря ни на что. Хотя не всем решение далось просто. В частности, Антон Шипулин и Сергей Устюгов вплоть до сегодняшнего дня воздерживались от официальных заявлений. Двукратный чемпион мира по лыжам продолжает соблюдать нейтралитет, а вот лидер биатлонной команды, наконец, высказался.

— Не хочу об этом много говорить, — признался Шипулин в программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». — Надо еще, чтобы комиссия МОК одобрила мою кандидатуру и допустила до Пхенчхана. Но для себя я решил: надо ехать.

ПРИЯТНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

Здорово, что Шипулин прояснил свою позицию по поводу участия в Олимпийских играх. Едва ли хоть кому-то стало бы легче, отказавшись он ехать в Пхенчан и решив завершить карьеру. А для нашей биатлонной команды это и вовсе было бы равносильно катастрофе. Даже не в лучших кондициях Шипулин — лидер российской сборной. И эстафету без него представить просто невозможно. Он же — главная надежда на личные медали.

Да, этот сезон пока получается для Антона скомканным. За 12 личных гонок он попал в тройку лишь единожды, что крайне мало. Но, по крайней мере, спортсмен начинает разгоняться. В эстафете он бежал на уровне Йоханнеса Бе, а в масс-старте Шипулину показалось слишком медленным начало Мартена Фуркада. После этой гонки россиянин сам заметил, что несмотря на провальный общий итог, физически чувствует себя все лучше и лучше. И эта тенденция добавляет оптимизма.

ТЕМНАЯ ЛОШАДКА

Осталось решить одну только проблему — психологическую. Главную. Ни для кого не секрет, что самые большие барьеры Шипулина — в его голове. Столько промахов последним выстрелом, сколько было у Антона, не делал, наверное, ни один топ-биатлонист. Он очень сильно хочет победить. Настолько, что это желание затмевает собой все и спортсмену порой не удается сохранять голову холодной и приводит к невынужденным ошибкам.