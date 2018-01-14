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17:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Биатлонистки РФ — без подиума на Кубке мира 33 гонки подряд

Сборная России продолжает свою безвыигрышную серию на этапах Кубка мира.

Источник: Спорт-Экспресс

С учетом сегодняшнего женского масс-старта на этапе в Рупольдинге представители России не побеждают уже 36 гонок подряд. В текущем сезоне из 29 гонок лишь дважды россияне смогли подняться на подиум — Антон Шипулин стал третьим в гонке преследования в Анси, а мужская сборная России также заняла третье место в позавчерашней эстафете.

Последний раз представитель России побеждал на Кубке мира еще в прошлом сезоне — Шипулин стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе в Холменколлене.

Таким образом, безвыигрышная серия у мужчин (без учета смешанных эстафет) составляет 17 гонок.

Ситуация у женщин еще хуже: на подиум они не могут попасть 33 гонки подряд. Последней это удалось Татьяне Акимовой в гонке преследования в Нове-Место 17 декабря 2016 года. Последнюю победу также одержала Акимова — днем ранее, 16 декабря 2016 года, в спринте. Таким образом, побед у россиянок не было в 34 последних гонках.

1.
Мякяряйнен К.
Финляндия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Виткова В.
Чехия
14.01.2018, 16:40 Рупольдинг (Германия) Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Кайса Мякяряйнен Финляндия 34.05,6
2 Лаура Дальмайер Германия +0,8
3 Вероника Виткова Чехия +04,6
4 Розанна Кроуфорд Канада +05,2
5 Дениза Херманн Германия +16,7
6 Дарья Домрачева Беларусь +23,7
7 Лиза Виттоцци Италия +25,8
8 Селина Гаспарин Швейцария +31,7
9 Анаис Шевалье Франция +42,8
10 Вита Семеренко Украина +45,7
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