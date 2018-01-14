Биатлонистки РФ — без подиума на Кубке мира 33 гонки подряд

Источник: Спорт-Экспресс

С учетом сегодняшнего женского масс-старта на этапе в Рупольдинге представители России не побеждают уже 36 гонок подряд. В текущем сезоне из 29 гонок лишь дважды россияне смогли подняться на подиум — Антон Шипулин стал третьим в гонке преследования в Анси, а мужская сборная России также заняла третье место в позавчерашней эстафете.

Последний раз представитель России побеждал на Кубке мира еще в прошлом сезоне — Шипулин стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе в Холменколлене.

Таким образом, безвыигрышная серия у мужчин (без учета смешанных эстафет) составляет 17 гонок.