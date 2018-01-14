Биатлонистки РФ — без подиума на Кубке мира 33 гонки подряд
Сборная России продолжает свою безвыигрышную серию на этапах Кубка мира.
Сборная России продолжает свою безвыигрышную серию на этапах Кубка мира.
С учетом сегодняшнего женского
Последний раз представитель России побеждал на Кубке мира еще в прошлом сезоне — Шипулин стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе в Холменколлене.
Таким образом, безвыигрышная серия у мужчин (без учета смешанных эстафет) составляет 17 гонок.
Ситуация у женщин еще хуже: на подиум они не могут попасть 33 гонки подряд. Последней это удалось Татьяне Акимовой в гонке преследования в
|
|
|
|14.01.2018, 16:40
|Рупольдинг (Германия)
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|34.05,6
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+0,8
|3
|Вероника Виткова
|Чехия
|+04,6
|4
|Розанна Кроуфорд
|Канада
|+05,2
|5
|Дениза Херманн
|Германия
|+16,7
|6
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+23,7
|7
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+25,8
|8
|Селина Гаспарин
|Швейцария
|+31,7
|9
|Анаис Шевалье
|Франция
|+42,8
|10
|Вита Семеренко
|Украина
|+45,7