Дарья Домрачева заняла шестое место в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

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Белоруска шла лидером первую часть гонки на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Трехкратная олимпийская чемпионка уверенно провела стрельбу лежа, а на первой «стойке» допустила один промах. В итоге Дарья Домрачева отправилась на штрафной круг и вернулась на основную трассу уже в группе лидеров, в которой оказались немка Лаура Дальмайер, финка Кайса Мякяряйнен и Розанна Кроуфорд из Канады.

На заключительном огневом рубеже представительницы Германии, Финляндии и Беларуси допустили промахи, тогда как Розанна Кроуфорд была точна. На заключительном отрезке перед финишем канадка значительно сбавила в скорости, чем и воспользовалась Кайса Мякяряйнен, победившая впервые в сезоне — 34 мин. 05,6 сек. (1+0+0+1).

Второе место заняла Лаура Дальмайер — +0,8 сек. (1+0+0+1). Бронзовая награда у чешки Вероники Витковой — + 4,6 сек. (1+0+1+0). Дарья Домрачева финишировала шестой — +23,7 сек. (0+0+1+2). Белоруска Ирина Кривко расположилась на 14-й позиции итогового протокола — + 53,9 сек. (0+0+0+1). Надежда Скардино заняла 16 место — +1 мин. 06,7 сек. (0+0+1+0).