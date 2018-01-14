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17:56 (мск), источник: БЕЛТА

Дарья Домрачева заняла шестое место в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева заняла шестое место в гонке с массового старта на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Белоруска шла лидером первую часть гонки на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Трехкратная олимпийская чемпионка уверенно провела стрельбу лежа, а на первой «стойке» допустила один промах. В итоге Дарья Домрачева отправилась на штрафной круг и вернулась на основную трассу уже в группе лидеров, в которой оказались немка Лаура Дальмайер, финка Кайса Мякяряйнен и Розанна Кроуфорд из Канады.

На заключительном огневом рубеже представительницы Германии, Финляндии и Беларуси допустили промахи, тогда как Розанна Кроуфорд была точна. На заключительном отрезке перед финишем канадка значительно сбавила в скорости, чем и воспользовалась Кайса Мякяряйнен, победившая впервые в сезоне — 34 мин. 05,6 сек. (1+0+0+1).

Второе место заняла Лаура Дальмайер — +0,8 сек. (1+0+0+1). Бронзовая награда у чешки Вероники Витковой — + 4,6 сек. (1+0+1+0). Дарья Домрачева финишировала шестой — +23,7 сек. (0+0+1+2). Белоруска Ирина Кривко расположилась на 14-й позиции итогового протокола — + 53,9 сек. (0+0+0+1). Надежда Скардино заняла 16 место — +1 мин. 06,7 сек. (0+0+1+0).

Следующий этап Кубка мира пройдет в итальянском Антхольце с 18 по 21 января.

1.
Мякяряйнен К.
Финляндия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Виткова В.
Чехия
14.01.2018, 16:40 Рупольдинг (Германия) Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Кайса Мякяряйнен Финляндия 34.05,6
2 Лаура Дальмайер Германия +0,8
3 Вероника Виткова Чехия +04,6
4 Розанна Кроуфорд Канада +05,2
5 Дениза Херманн Германия +16,7
6 Дарья Домрачева Беларусь +23,7
7 Лиза Виттоцци Италия +25,8
8 Селина Гаспарин Швейцария +31,7
9 Анаис Шевалье Франция +42,8
10 Вита Семеренко Украина +45,7
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