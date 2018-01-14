Шипулин промахнулся с тактикой. Бе победил
Гонка с
Гонка с
В МАРТЕЛЛЬ
Антон Бабиков в гонку с общего старта попал, но тренерский штаб принял решение снять спортсмена с дистанции. Вместе с теми, кто не стартовал сегодня, он уехал на сбор в Мартелль — готовится к шестому этапу Кубка мира в итальянской Антерсельве. Гонки пройдут на высоте, а после команда планирует высотный сбор как подготовку к Играм. Поэтому сейчас крайне важно привести всех в порядок и дать возможность набрать кондиции, пусть даже в ущерб отдельным гонкам.
БЫСТРО, НО НЕ ТОЧНО.
От России стартовали только двое — Шипулин и Логинов. И если для Александра каждая гонка сама по себе самоценна, то для Антона куда важнее олимпийская перспектива. И на откровенно неудачный сезон можно и рукой махнуть.
Шипулин избрал рискованную тактику с быстрой стрельбой, но она не «выстрелила». Уже после первого рубежа он откатился в середину пелотона и принялся догонять. Итог — четыре промаха и 15-е место. Еще менее оптимистично сложилась гонка для Логинова, который поначалу держался в лидирующей группе, но затем
ДУЭЛЬ
Фуркад снова на пьедестале — все сбиваются со счету, который раз подряд. Но на этот раз француз не первый — Йоханнес Бе прервал свою серию без золота и наконец завладел первым местом. На финиш он уходил в одиночестве, имея 16 секунд в запасе от Фуркада. Но когда это останавливало француза! Раззадоренный, он обогнал сначала своего соотечественника Гигонна, а затем приблизился к Бе на 4,5 секунды на финише. И это несмотря на то, что норвежец стрелял с одной осечкой, а Фуркад позволил себе дважды не закрыть мишень. На лыжне, кстати, француз «привез» своему дуэлянту 15 секунд.
ОТКРЫТИЕ
Молодой французский парень Антона Гигонна планомерно подбирался к этому успеху. На лыжах он был наменого медленнее Шипулина, но вот стрелял — точно, не позволяя себе отпустить лидеров более чем на десять секунд. Как итог — бронза и хорошая заявка в преддверии Олимпийских игр.
НУЛИ
Кроме Гигонна на ноль отстреляли Михал Шлезингр и Яков Фак — спортсменам достались 8-я и 10-я позиция соответственно. И это при том, что оба уступали Шипулину в скорости. Больше без ошибок из тридцатки участников не обошелся никто.
КТО УЖЕ ГОТОВ
Общий зачет (м)
1 (1). М. Фуркад (Франция) — 666 (+54). 2 (2). Й. Бе (Норвегия) — 622 (+60). 3 (3). Фак (Словения) — 430 (+31). 4 (6). Т. Бе (Норвегия) — 349 (+40). 5 (4). Хофер (Италия) — 346 (+27). 6 (7). Шемп (Германия) — 344 (+38). 7 (5). ШИПУЛИН (Россия) — 337 (+26). 20 (18). ЛОГИНОВ (Россия) — 211 (+8). 23 (21). БАБИКОВ (Россия) — 187 (0). 28 (27). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) — 137 (0). 32 (31). ЦВЕТКОВ (Россия) — 123 (0). 40 (38). ГАРАНИЧЕВ (Россия) — 88 (0). 59 (59). ВОЛКОВ (Россия) — 35 (0).
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|14.01.2018, 14:15
|Рупольдинг (Германия)
|Масс-старт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|37.11,2 (1 шт. круг)
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|отставание 4,5 (2)
|3
|Антонен Гигонна
|Франция
|8,4 (0)
|4
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|12,6 (1)
|5
|Тарьей Бе
|Норвегия
|14,2 (1)
|6
|Симон Шемп
|Германия
|14,6 (1)
|7
|Арнд Пайффер
|Германия
|+15,0
|8
|Михал Шлезингр
|Чехия
|+15,3
|9
|Бенедикт Долль
|Германия
|+15,3
|10
|Яков Фак
|Словения
|+29,7