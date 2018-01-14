Шипулин промахнулся с тактикой. Бе победил

Источник: Спорт-Экспресс

В МАРТЕЛЛЬ

Антон Бабиков в гонку с общего старта попал, но тренерский штаб принял решение снять спортсмена с дистанции. Вместе с теми, кто не стартовал сегодня, он уехал на сбор в Мартелль — готовится к шестому этапу Кубка мира в итальянской Антерсельве. Гонки пройдут на высоте, а после команда планирует высотный сбор как подготовку к Играм. Поэтому сейчас крайне важно привести всех в порядок и дать возможность набрать кондиции, пусть даже в ущерб отдельным гонкам.

БЫСТРО, НО НЕ ТОЧНО.

От России стартовали только двое — Шипулин и Логинов. И если для Александра каждая гонка сама по себе самоценна, то для Антона куда важнее олимпийская перспектива. И на откровенно неудачный сезон можно и рукой махнуть.

Шипулин избрал рискованную тактику с быстрой стрельбой, но она не «выстрелила». Уже после первого рубежа он откатился в середину пелотона и принялся догонять. Итог — четыре промаха и 15-е место. Еще менее оптимистично сложилась гонка для Логинова, который поначалу держался в лидирующей группе, но затем из-за набранных пяти штрафных кругов завершил гонку лишь 27-м. Что вряд ли ему прибавило настроения.

ДУЭЛЬ

Фуркад снова на пьедестале — все сбиваются со счету, который раз подряд. Но на этот раз француз не первый — Йоханнес Бе прервал свою серию без золота и наконец завладел первым местом. На финиш он уходил в одиночестве, имея 16 секунд в запасе от Фуркада. Но когда это останавливало француза! Раззадоренный, он обогнал сначала своего соотечественника Гигонна, а затем приблизился к Бе на 4,5 секунды на финише. И это несмотря на то, что норвежец стрелял с одной осечкой, а Фуркад позволил себе дважды не закрыть мишень. На лыжне, кстати, француз «привез» своему дуэлянту 15 секунд.

ОТКРЫТИЕ

Молодой французский парень Антона Гигонна планомерно подбирался к этому успеху. На лыжах он был наменого медленнее Шипулина, но вот стрелял — точно, не позволяя себе отпустить лидеров более чем на десять секунд. Как итог — бронза и хорошая заявка в преддверии Олимпийских игр.

НУЛИ

Кроме Гигонна на ноль отстреляли Михал Шлезингр и Яков Фак — спортсменам достались 8-я и 10-я позиция соответственно. И это при том, что оба уступали Шипулину в скорости. Больше без ошибок из тридцатки участников не обошелся никто.

КТО УЖЕ ГОТОВ

Масс-старт — гонка для лучших из лучших, попасть в которую может не каждый. Таким образом, она дает некое представление о том, в какой форме относительно друг друга находятся ведущие биатлонисты планеты прямо сейчас. Итак — в десятке три француза, два норвежца, три немца, словенец и чех. Это прежде всего в пользу размышлений об эстафетной борьбе, которая, кажется, в Пхенчхане будет весьма захватывающей.

Общий зачет (м)