Шипулин заявил, что поедет на Олимпиаду-2018

Источник: Спорт-Экспресс

При этом он отметил, что по-прежнему ждет решения по допуску МОК.

— Для себя я решил, что поеду на Олимпиаду-2018, — сказал в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Шипулин. — Самое главное, чтобы нас допустил МОК. Поживем, увидим, что будет после 28 января. Но я готов.

Напомним, ​30-летний Шипулин выступает за сборную России с сезона-2008/09. На первой для себя Олимпиаде-2010 он взял бронзу в эстафете, а на Играх-2014 в Сочи стал олимпийским чемпионом в эстафете. На его счету также 10 побед на этапах Кубка мира, а также 41 попадание на подиум.