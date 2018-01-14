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Шипулин заявил, что поедет на Олимпиаду-2018
Российский биатлонист Антон Шипулин объявил, что принял решение поехать на Олимпиаду 2018 года.
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Российский биатлонист Антон Шипулин объявил, что принял решение поехать на Олимпиаду 2018 года.
При этом он отметил, что
— Для себя я решил, что поеду на Олимпиаду-2018, — сказал в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Шипулин. — Самое главное, чтобы нас допустил МОК. Поживем, увидим, что будет после 28 января. Но я готов.
Напомним, 30-летний Шипулин выступает за сборную России с сезона-2008/09. На первой для себя Олимпиаде-2010 он взял бронзу в эстафете, а на Играх-2014 в Сочи стал олимпийским чемпионом в эстафете. На его счету также 10 побед на этапах Кубка мира, а также 41 попадание на подиум.
Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.