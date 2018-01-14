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17:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шипулин заявил, что поедет на Олимпиаду-2018

Российский биатлонист Антон Шипулин объявил, что принял решение поехать на Олимпиаду 2018 года.

Источник: Спорт-Экспресс

При этом он отметил, что по-прежнему ждет решения по допуску МОК.

— Для себя я решил, что поеду на Олимпиаду-2018, — сказал в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Шипулин. — Самое главное, чтобы нас допустил МОК. Поживем, увидим, что будет после 28 января. Но я готов.

Напомним, ​30-летний Шипулин выступает за сборную России с сезона-2008/09. На первой для себя Олимпиаде-2010 он взял бронзу в эстафете, а на Играх-2014 в Сочи стал олимпийским чемпионом в эстафете. На его счету также 10 побед на этапах Кубка мира, а также 41 попадание на подиум.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

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