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17:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Определился состав мужской сборной России на этап в Антерсельве

Стали известны фамилии биатлонистов, которые выступят на следующем этапе Кубка мира в Антерсельве (18—21 января).

Источник: Спорт-Экспресс

Россию представят Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Александр Логинов.

Алексей Волков отправится на тренировочный сбор. (Владимир ИВАНОВ).

Отметим, что этап в Италии — последний перед Олимпийскими играми в Пхенчхане.

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