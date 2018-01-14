Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Определился состав мужской сборной России на этап в Антерсельве
Стали известны фамилии биатлонистов, которые выступят на следующем этапе Кубка мира в Антерсельве (
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Стали известны фамилии биатлонистов, которые выступят на следующем этапе Кубка мира в Антерсельве (
Россию представят Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Александр Логинов.
Алексей Волков отправится на тренировочный сбор. (Владимир ИВАНОВ).
Отметим, что этап в Италии — последний перед Олимпийскими играми в Пхенчхане.