Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Шипулин опустился на седьмое место в общем зачёте Кубка мира по биатлону
Французский биатлонист Мартен Фуркад сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира после
Французский биатлонист Мартен Фуркад сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира после
Лучший из россиян Антон Шипулин опустился на седьмую строчку.
Мужчины. Кубок мира. Общий зачёт
После 12 гонок из 22
1. Мартен Фуркад (Франция) — 666.
2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 622.
3. Яков Фак (Словения) — 430.
4. Тарьей Бё (Норвегия) — 349.
5. Лукас Хофер (Италия) — 346.
6. Симон Шемпп (Германия) — 344.
7. Антон Шипулин (Россия) — 337.
8. Арнд Пайффер (Германия) — 330.
9. Беньямин Вегер (Швейцария) — 289.
10. Симон Дестьё (Франция) — 287…
20. Александр Логинов — 211…
23. Антон Бабиков — 187…
28. Матвей Елисеев — 137…
32. Максим Цветков — 123…
40. Евгений Гараничев — 88…
59. Алексей Волков (все — Россия) — 35.