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17:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Шипулин опустился на седьмое место в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира после масс-старта на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Источник: РИА "Новости"

Лучший из россиян Антон Шипулин опустился на седьмую строчку.

Мужчины. Кубок мира. Общий зачёт

После 12 гонок из 22

1. Мартен Фуркад (Франция) — 666.

2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 622.

3. Яков Фак (Словения) — 430.

4. Тарьей Бё (Норвегия) — 349.

5. Лукас Хофер (Италия) — 346.

6. Симон Шемпп (Германия) — 344.

7. Антон Шипулин (Россия) — 337.

8. Арнд Пайффер (Германия) — 330.

9. Беньямин Вегер (Швейцария) — 289.

10. Симон Дестьё (Франция) — 287…

20. Александр Логинов — 211…

23. Антон Бабиков — 187…

28. Матвей Елисеев — 137…

32. Максим Цветков — 123…

40. Евгений Гараничев — 88…

59. Алексей Волков (все — Россия) — 35.

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