Шипулин объяснил промахи в масс-старте в Рупольдинге тем, что не сделал поправку на ветер

«Масс-старт получился очень плохим, это биатлон, здесь надо показывать результат, прежде всего, в стрельбе. В ней я допустил много ошибок и отыграть такой штраф для масс- старта было уже нереально, сам совершил ошибку, сам за нее и расплатился. Начал не быстро, шел в своем темпе. У меня было много времени для того, чтобы проанализировать эти ошибки: ехал и думал, времени у меня было много подумать над этим в одиночестве», — заявил Шипулин.