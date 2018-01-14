Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц снялась в новом сериале «Первого канала»
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Ким Кардашьян собирается кормить грудью ребенка от суррогатной матери
Россиян предупредили о вспышке неизлечимой смертельной болезни
Женщин в Саудовской Аравии начали пускать на футбольные матчи
Текущие события
Биатлон. Биатлон
16:40
Рупольдинг (Германия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
14:15
Рупольдинг (Германия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
10.01
Рупольдинг (Германия)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
11.01
Рупольдинг (Германия)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
12.01
Рупольдинг (Германия)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
13.01
Рупольдинг (Германия)
Эстафета (Ж)
Все события
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото)
Автосалон в Детройте: 8 главных премьер
Этап в Рупольдинге принес россиянам одну эстафетную бронзу
Мужская сборная России завоевала серебро ЧЕ по шорт-треку
Камни британской короны во время войны прятали в банке от печенья
Женщин в Саудовской Аравии начали пускать на футбольные матчи
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Китае взорвали христианскую церковь
Фоторепортажи
15«Химки» проиграли «Реалу» в Евролиге
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
17:11 (мск), источник: ТАСС

Шипулин объяснил промахи в масс-старте в Рупольдинге тем, что не сделал поправку на ветер

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 14 января. /ТАСС/. Неудачная стрельба лидера мужской сборной России по биатлону Антона Шипулина в масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге объясняется тем, что спортсмен не сделал поправку на ветер. Об этом Шипулин заявил журналистам.

Мужской масс-старт прошел в Рупольдинге в воскресенье. Шипулин занял 15-е место, допустив четыре промаха. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё.

«Масс-старт получился очень плохим, это биатлон, здесь надо показывать результат, прежде всего, в стрельбе. В ней я допустил много ошибок и отыграть такой штраф для масс- старта было уже нереально, сам совершил ошибку, сам за нее и расплатился. Начал не быстро, шел в своем темпе. У меня было много времени для того, чтобы проанализировать эти ошибки: ехал и думал, времени у меня было много подумать над этим в одиночестве», — заявил Шипулин.

«Дело в том, что я не сориентировался на ветер. Пристрелку сделал практически в штиль, после трех промахов, которые пришлись все вправо. Тренеры сказали сделать поправку, но когда я пришел на вторую стрельбу, то условия уже были такими, как на пристрелке, и я уже не делал поправок», — добавил биатлонист.

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится в воскресенье масс-стартом у женщин.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Манчини не исключил, что уже летом уйдет из "Зенита"
Этап в Рупольдинге принес россиянам одну эстафетную бронзу
Мужская сборная России завоевала серебро ЧЕ по шорт-треку
События дня НХЛ. Супермен Малкин просто показал свою игру
Тайна Коукаловой. Почему скандальная чешка отказалась от ОИ
Команда дивизиона Тарасова выиграла Матч звезд КХЛ
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: стали известны стартовые составы
Новости
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Необычный способ вернуть кнопку в iPhone Заодно можно добавить разъем 3,5 мм для наушников
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018: версия для киноманов Если очередное продолжение франшизы длиной в жизнь или еще одна экранизация комиксов вам уже не в радость, обратите внимание на двадцатку самых необычных фильмов 2018 года, которые точно понравятся искушенным киноманам
Недвижимость
В Китае взорвали христианскую церковь. Почему - никто не объяснил
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Леди
С чем носить пуховик: 10 образов из Instagram Мы нашли 10 классных модных образов с пуховиками, парками и дубленками, посмотрев на которые ты точно захочешь попробовать что-то новое.
Дети
Ким Кардашьян собирается кормить грудью ребенка от суррогатной матери Звезда хочет стать ближе к своему наследнику.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь