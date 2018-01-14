Шипулин объяснил промахи в масс-старте в Рупольдинге тем, что не сделал поправку на ветер
РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 14 января. /ТАСС/. Неудачная стрельба лидера мужской сборной России по биатлону Антона Шипулина в
РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 14 января. /ТАСС/. Неудачная стрельба лидера мужской сборной России по биатлону Антона Шипулина в
Мужской
«Масс-старт получился очень плохим, это биатлон, здесь надо показывать результат, прежде всего, в стрельбе. В ней я допустил много ошибок и отыграть такой штраф для масс- старта было уже нереально, сам совершил ошибку, сам за нее и расплатился. Начал не быстро, шел в своем темпе. У меня было много времени для того, чтобы проанализировать эти ошибки: ехал и думал, времени у меня было много подумать над этим в одиночестве», — заявил Шипулин.
«Дело в том, что я не сориентировался на ветер. Пристрелку сделал практически в штиль, после трех промахов, которые пришлись все вправо. Тренеры сказали сделать поправку, но когда я пришел на вторую стрельбу, то условия уже были такими, как на пристрелке, и я уже не делал поправок», — добавил биатлонист.
Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится в воскресенье