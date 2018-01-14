Ольга Якушова: Посудомойки зарабатывали больше меня

«Почему вы думаете, что в биатлоне много денег? Это у Шипулина или Гараничева зарплата высокая, а у нас… Просто часто люди говорят — спортсмены зажравшиеся, ничего не хотите, баснословные деньги там получаете… Какие? Я в ЦСП в Москве 15 тысяч зарабатывала. Да посудомойки в кафе больше получают! В нашей команде на Кубке IBU больше половины столько получало, по 15 тыс.