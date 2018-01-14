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13:31 (мск), источник: Советский спорт

Ольга Якушова: Посудомойки зарабатывали больше меня

Чемпионка Европы по биатлону россиянка Ольга Якушова рассказала о заработках российских биатлонистов.

«Почему вы думаете, что в биатлоне много денег? Это у Шипулина или Гараничева зарплата высокая, а у нас… Просто часто люди говорят — спортсмены зажравшиеся, ничего не хотите, баснословные деньги там получаете… Какие? Я в ЦСП в Москве 15 тысяч зарабатывала. Да посудомойки в кафе больше получают! В нашей команде на Кубке IBU больше половины столько получало, по 15 тыс.

Вот так и живем. Я просто хочу, чтобы люди знали — нет никаких заоблачных зарплат у нас! Получали по 15, 20, 30 тысяч. У кого регалии — да, у них побольше. Но у обычных, так сказать, спортсменов это стандартная зарплата, как в среднем у человека в России, — приводит слова Якушовой «Лайф».

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