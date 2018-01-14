Тайна Коукаловой. Почему скандальная чешка отказалась от Пхенчхана

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир ИВАНОВ

из Рупольдинга

Габриэла Коукалова — одна из самых заметных фигур мирового биатлона. Она выделяется всем: яркой внешностью, отличными результатами, резонансными высказываниями и поступками. Прошлый сезон стал для чешки одним из самых успешных в карьере — в Хохфильцене она впервые выиграла личное золото на чемпионате мира, победив в спринте, а потом присовокупила к этому бронзу в преследовании и серебро в индивидуальной гонке.

ЗА ГРАНЬЮ ДОЗВОЛЕННОГО

Вместе с тем Коукалова не ограничивалась выступлениями на трассе — Габриэла своими прямыми, пусть и не всегда подкрепленными логикой заявлениями, сделала себе имя одной из главных скандалисток в пелотоне.

Сначала она не стеснялась «мочить» российскую команду, призывая применить к ней самые радикальные санкции за доклад Макларена.

При этом спортсменка признавалась, что сама его не читала. Это совершенно не помешало ей сообщить всему миру, что в сборной России она не доверяет никому, включая Антона Шипулина. Этими заявлениями чешка приобрела множество «друзей» в нашей стране.

На этом Коукалова не остановилась. Еще дальше она пошла во время цветочной церемонии на этапе в Холмеколлене, где демонстративно не подала руку президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андреасу Бессебергу.

— Это из-за его решения по допинговым скандалам? — спросили ее чешские журналисты.

— Да, этот человек уже давно не знает, что ему делать. Если бы он был сознателен, то он бы уже давно ушел. Ему нет дела до спортсменов и их прав, его не интересуют лучшие условия для атлетов, он думает только о себе. Ничуть не жалею о своем поступке.

Некоторые считают, что им Коукалова перешла грань дозволенного. Критиковать Россию — это одно, а вот опытнейшего политика — совершенного другое. Он ведь и постоять за себя может.

«ЭТО НЕСВОЙСТВЕННАЯ ДЛЯ БИАТЛОНА ПРОБЛЕМА»

Как все было на самом деле, мы едва ли узнаем. Любители конспирологических теорий строят самые разные предположения и предлагают свои объяснения произошедшему. Причем в биатлонных кругах они очень популярны. В официальную версию верят далеко не все.

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— Сколько лет работаю в биатлоне — ни разу не сталкивался с подобным, — признался один из российских тренеров на условиях анонимности. — Икроножные мышцы — вообще несвойственная для нашего вида спорта проблема. Все это — большая загадка.

Свое видение произошедшего специалист отказался озвучивать даже не под диктофон. Да если и согласился бы, то без каких-либо фактов всерьез рассуждать о нем бессмысленно. А этих самых фактов, проясняющих хотя бы что-либо, в информационном поле еще не было. Нет даже точного диагноза Коукаловой. «Боль в икроножных мышцах» — слишком размытая формулировка. Те официальные заявления, которые были, тоже дают мало пищи для размышлений. Хотя события развивались стремительно.

В начале октября стало известно, что у Коукаловой есть проблемы. В конце месяца выяснилось, что все очень серьезно, и Габриэла пропустит старт сезона. На первый этап Кубка мира в Эстерсунд она все-таки приехала, но не выступала там — только тренировалась. Были надежды, что спортсменка выйдет на посленовогодние этапы, но этого не случилось. В пятницу же она и вовсе поставила крест на мечтах чешских болельщиков увидеть ее в Пхенчхане, заявив, что Олимпийские игры-2018 пройдут без нее.