Тайна Коукаловой. Почему скандальная чешка отказалась от Пхенчхана
Одна из самых «дружелюбных» по отношению к российской сборной спортсменок не выступит в Пхенчхане.
Одна из самых «дружелюбных» по отношению к российской сборной спортсменок не выступит в Пхенчхане.
Владимир ИВАНОВ
из Рупольдинга
Габриэла Коукалова — одна из самых заметных фигур мирового биатлона. Она выделяется всем: яркой внешностью, отличными результатами, резонансными высказываниями и поступками. Прошлый сезон стал для чешки одним из самых успешных в карьере — в Хохфильцене она впервые выиграла личное золото на чемпионате мира, победив в спринте, а потом присовокупила к этому бронзу в преследовании и серебро в индивидуальной гонке.
ЗА ГРАНЬЮ ДОЗВОЛЕННОГО
Вместе с тем Коукалова не ограничивалась выступлениями на трассе — Габриэла своими прямыми, пусть и не всегда подкрепленными логикой заявлениями, сделала себе имя одной из главных скандалисток в пелотоне.
При этом спортсменка признавалась, что сама его не читала. Это совершенно не помешало ей сообщить всему миру, что в сборной России она не доверяет никому, включая Антона Шипулина. Этими заявлениями чешка приобрела множество «друзей» в нашей стране.
На этом Коукалова не остановилась. Еще дальше она пошла во время цветочной церемонии на этапе в Холмеколлене, где демонстративно не подала руку президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андреасу Бессебергу.
— Это
— Да, этот человек уже давно не знает, что ему делать. Если бы он был сознателен, то он бы уже давно ушел. Ему нет дела до спортсменов и их прав, его не интересуют лучшие условия для атлетов, он думает только о себе. Ничуть не жалею о своем поступке.
Некоторые считают, что им Коукалова перешла грань дозволенного. Критиковать Россию — это одно, а вот опытнейшего политика — совершенного другое. Он ведь и постоять за себя может.
«ЭТО НЕСВОЙСТВЕННАЯ ДЛЯ БИАТЛОНА ПРОБЛЕМА»
Как все было на самом деле, мы едва ли узнаем. Любители конспирологических теорий строят самые разные предположения и предлагают свои объяснения произошедшему. Причем в биатлонных кругах они очень популярны. В официальную версию верят далеко не все.
— Сколько лет работаю в биатлоне — ни разу не сталкивался с подобным, — признался один из российских тренеров на условиях анонимности. — Икроножные мышцы — вообще несвойственная для нашего вида спорта проблема. Все это — большая загадка.
Свое видение произошедшего специалист отказался озвучивать даже не под диктофон. Да если и согласился бы, то без
В начале октября стало известно, что у Коукаловой есть проблемы. В конце месяца выяснилось, что все очень серьезно, и Габриэла пропустит старт сезона. На первый этап Кубка мира в Эстерсунд она
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