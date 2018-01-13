Возможно невозможное. В женской эстафете у нас будет олимпийская медаль
Нужны только сильный ветер, правильный состав, ошибки соперниц и ещё
Нужны только сильный ветер, правильный состав, ошибки соперниц и ещё
Александр Круглов
Медальные шансы машут нам рукой
Женские эстафеты в Оберхофе и Рупольдинге парадоксальным образом сложились совершенно противоположным образом. Если в Тюрингии наша команда казалась зубастой и боевитой, а если убрать с первого этапа тихоходную Сливко, и вовсе способной на медали, то в Баварии весь оптимизм улетучился. Ульяна Кайшева первый этап прошла в стиле Алексея Волкова, но дальше началось слишком сильное отставание ходом и слабый финишный круг в исполнении всех участниц нашей эстафетной команды. Казавшиеся близкими медали в этот раз остались
Если называть вещи своими именами, в Корее у российского квартета будет шанс побороться только за бронзу. Два первых места забронировали за собой звёздные сборные Германии и Франции и даже в случае
Для этого требуются другие погодные условия, чем в Рупольдинге, где нет сильного ветра, а стрельбище закрыто почти со всех сторон. В Корее, конечно, не будет такой жести, как в Оберхофе, но стрельба будет гораздо веселее, и у россиянок появятся шансы. Так что медали, которые пока поблёскивают для нас издалека, могут стать реальностью. Для этого нужно стрелять с двумя или максимум тремя дополнительными патронами. Такую задачу в своё время выполняли парни Владимира Аликина и Андрея Гербулова, ну так и Сергей Коновалов с Николаем Загурским, отвечающие за стрельбу, должны это понимать.
Три железные кандидатки
С кандидатами в эстафету всё тоже
Ей временами не хватает хладнокровия, и ходом в Рупольдинге она выглядит хуже, чем в Оберхофе, но спишем это на неудобство трассы. Альтернативы Юрловой у нас всё равно нет, так как только она способна бороться на равных с сильнейшими спортсменками из других команд на последнем этапе. Третьей железной кандидаткой стала в этом сезоне Татьяна Акимова. С функциональной подготовкой у неё с тренерским штабом нет понимания, о чём она охотно делится с журналистами, но в стрельбе лёжа в этом сезоне она почти не промахивается, а на «стойке» стала стрелять гораздо лучше. Не удивительно, что эстафета в Оберхофе была для Акимовой звёздным часом. Также очевидно, что эти три спортсменки должны оказаться в заявке на Олимпиаду и бежать и эстафету, и спринт с преследованием.
Фуркад в юбке и Боливар не вынесет двоих
На четвёртое место имеет все шансы Дарья Виролайнен. Ходом она одна из лучших в нашей команде и по логике должна бежать связку. Однако насчёт эстафетных перспектив Даши есть сомнения. Не раз она заходила на штрафные круги, разрушив все наши надежды, а в субботу прошла по грани на «стойке», где её процент точности давно не превышает 75.
Напрашивается аналогия с французской командой. Знаменитый тренер по стрельбе Зигфрид Мазе так описывал Симона Фуркада: «У него прозвище в команде
За оставшееся пятое место в команде и шанс выступить в индивидуальной гонке спорят тюменские спортсменки Виктория Сливко и Ирина Услугина. Они находятся на одном уровне и помочь команде могут только в случае идеальной стрельбы и улучшения формы. Несмотря на якобы большое влияние домашнего региона и губернатора, который входит в правление СБР, их двоих сборная не выдержит. Сами девушки это тоже прекрасно понимают, и Услугина говорила об этом в интервью. Кому из них повезёт больше, мы узнаем совсем скоро, ведь на этап в Антхольце можно будет выставить только пять спортсменок, и это будет олимпийский боевой состав.
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|13.01.2018, 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Франциска Пройсс, Дениза Херманн, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер
|01:08.47,0
|2
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтьер, Федерика Санфилиппо
|+02,9
|3
|Швеция
|Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг
|+17,2
|4
|Норвегия
|Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу
|+23,1
|5
|Польша
|Моника Хойниш, Магдалена Гвиздон, Кристина Гузик, Вероника Новаковска
|+24,5
|6
|Чехия
|Йессика Ислова, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова
|+01.04,0
|7
|Россия
|Ульяна КАЙШЕВА, Дарья ВИРОЛАЙНЕН, Ирина УСЛУГИНА, Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ
|+01.20,8
|8
|Швейцария
|Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин
|+01.37,1
|9
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Хло Шевалье, Селия Эмонье
|+01.47,5
|10
|Канада
|Эмма Ландер, Джулия Рэнсом, Сара Бодри, Розанна Кроуфорд
|+01.56,7