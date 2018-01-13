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11:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Возможно невозможное. В женской эстафете у нас будет олимпийская медаль

Нужны только сильный ветер, правильный состав, ошибки соперниц и ещё что-нибудь неожиданно хорошее. Но всё это реально. Увидите.

Источник: РИА "Новости"

Александр Круглов

Медальные шансы машут нам рукой

Женские эстафеты в Оберхофе и Рупольдинге парадоксальным образом сложились совершенно противоположным образом. Если в Тюрингии наша команда казалась зубастой и боевитой, а если убрать с первого этапа тихоходную Сливко, и вовсе способной на медали, то в Баварии весь оптимизм улетучился. Ульяна Кайшева первый этап прошла в стиле Алексея Волкова, но дальше началось слишком сильное отставание ходом и слабый финишный круг в исполнении всех участниц нашей эстафетной команды. Казавшиеся близкими медали в этот раз остались где-то вдалеке, а Екатерина Юрлова на финише не смогла зацепиться даже за шестёрку.

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Если называть вещи своими именами, в Корее у российского квартета будет шанс побороться только за бронзу. Два первых места забронировали за собой звёздные сборные Германии и Франции и даже в случае форс-мажора в виде штрафного круга Денизе Херрман или кого-то ещё, они свои места не отдадут никому. Оставшуюся вакантной бронзу оспорят пять-шесть команд, среди которых Украина, Италия, Швеция, Норвегия, Россия и, возможно, Польша. Остальным попросту не хватит глубины состава. Шансы сборной России будут зависеть от двух вещей: ветра и тренерской интуиции.

Для того чтобы бороться за медали, наши спортсменки должны сделать на четыре-пять промахов меньше сборных-конкуренток.

Для этого требуются другие погодные условия, чем в Рупольдинге, где нет сильного ветра, а стрельбище закрыто почти со всех сторон. В Корее, конечно, не будет такой жести, как в Оберхофе, но стрельба будет гораздо веселее, и у россиянок появятся шансы. Так что медали, которые пока поблёскивают для нас издалека, могут стать реальностью. Для этого нужно стрелять с двумя или максимум тремя дополнительными патронами. Такую задачу в своё время выполняли парни Владимира Аликина и Андрея Гербулова, ну так и Сергей Коновалов с Николаем Загурским, отвечающие за стрельбу, должны это понимать.

Три железные кандидатки

С кандидатами в эстафету всё тоже более-менее понятно. Если в декабре мы горевали из-за невозможности заявить Старых и нестабильности каждой из претенденток, то сейчас наметились три железные спортсменки. Ульяна Кайшева значительно прибавила в стрельбе в этом сезоне и способна играть в амплуа Алексея Волкова. Задавать темп на дистанции и атаковать соперниц она пока не готова, но может по крайней мере держать скорость. Последний круг, несмотря на сведённые мышцы, Кайшева пробежала лучше всех россиянок, кроме Виролайнен. Поэтому спокойный первый этап можно и нужно доверять спортсменке из Удмуртии, только стоит её научить вести себя понаглее на трассе и не зарываться в глубь пелотона на первом круге.

Екатерина Юрлова-Перхт в этом сезоне безусловный лидер женской команды.

Ей временами не хватает хладнокровия, и ходом в Рупольдинге она выглядит хуже, чем в Оберхофе, но спишем это на неудобство трассы. Альтернативы Юрловой у нас всё равно нет, так как только она способна бороться на равных с сильнейшими спортсменками из других команд на последнем этапе. Третьей железной кандидаткой стала в этом сезоне Татьяна Акимова. С функциональной подготовкой у неё с тренерским штабом нет понимания, о чём она охотно делится с журналистами, но в стрельбе лёжа в этом сезоне она почти не промахивается, а на «стойке» стала стрелять гораздо лучше. Не удивительно, что эстафета в Оберхофе была для Акимовой звёздным часом. Также очевидно, что эти три спортсменки должны оказаться в заявке на Олимпиаду и бежать и эстафету, и спринт с преследованием.

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На четвёртое место имеет все шансы Дарья Виролайнен. Ходом она одна из лучших в нашей команде и по логике должна бежать связку. Однако насчёт эстафетных перспектив Даши есть сомнения. Не раз она заходила на штрафные круги, разрушив все наши надежды, а в субботу прошла по грани на «стойке», где её процент точности давно не превышает 75.

Напрашивается аналогия с французской командой. Знаменитый тренер по стрельбе Зигфрид Мазе так описывал Симона Фуркада: «У него прозвище в команде on-off, то есть выключатель. Никто не знает, в каком он настроении и что способен выдать». Поэтому в эстафеты его французы уже давно не ставят, а наши вынуждены играть в эту русскую рулетку с Виролайнен.

За оставшееся пятое место в команде и шанс выступить в индивидуальной гонке спорят тюменские спортсменки Виктория Сливко и Ирина Услугина. Они находятся на одном уровне и помочь команде могут только в случае идеальной стрельбы и улучшения формы. Несмотря на якобы большое влияние домашнего региона и губернатора, который входит в правление СБР, их двоих сборная не выдержит. Сами девушки это тоже прекрасно понимают, и Услугина говорила об этом в интервью. Кому из них повезёт больше, мы узнаем совсем скоро, ведь на этап в Антхольце можно будет выставить только пять спортсменок, и это будет олимпийский боевой состав.

1.
Германия
2.
Италия
3.
Швеция
13.01.2018, 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Франциска Пройсс, Дениза Херманн, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер 01:08.47,0
2 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтьер, Федерика Санфилиппо +02,9
3 Швеция Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг +17,2
4 Норвегия Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу +23,1
5 Польша Моника Хойниш, Магдалена Гвиздон, Кристина Гузик, Вероника Новаковска +24,5
6 Чехия Йессика Ислова, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова +01.04,0
7 Россия Ульяна КАЙШЕВА, Дарья ВИРОЛАЙНЕН, Ирина УСЛУГИНА, Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ +01.20,8
8 Швейцария Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин +01.37,1
9 Франция Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Хло Шевалье, Селия Эмонье +01.47,5
10 Канада Эмма Ландер, Джулия Рэнсом, Сара Бодри, Розанна Кроуфорд +01.56,7
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