Женская сборная России опустилась на 6-е место в Кубке наций

Россиянки в субботу финишировали седьмыми в эстафете. Лучшей в индивидуальной гонке, проходившей в четверг, стала Дарья Виролайнен (16-е место), Татьяна Акимова была 21-й, Ирина Услугина — 38-й.

При подведении итогов Кубка мира все заработанные спортсменами национальной федерации очки Кубка наций суммируются, полученная сумма определяет место федерации в зачете. Место в Кубке наций определяет количество спортсменов для каждой сборной, которых можно выставить на этапах Кубка мира в следующем сезоне.