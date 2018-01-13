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13 января, источник: Р-Спорт

Женская сборная России опустилась на 6-е место в Кубке наций

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Женская сборная России опустилась с четвертого на шестое место в Кубке наций по биатлону после идущих в зачет рейтинга гонок на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Источник: РИА "Новости"

Россиянки в субботу финишировали седьмыми в эстафете. Лучшей в индивидуальной гонке, проходившей в четверг, стала Дарья Виролайнен (16-е место), Татьяна Акимова была 21-й, Ирина Услугина — 38-й.

В активе российской команды 3239 очков в Кубке наций, лидирует по-прежнему сборная Германии (3950), на втором месте остается команда Франции (3583), украинки (3491) — третьи.

При подведении итогов Кубка мира все заработанные спортсменами национальной федерации очки Кубка наций суммируются, полученная сумма определяет место федерации в зачете. Место в Кубке наций определяет количество спортсменов для каждой сборной, которых можно выставить на этапах Кубка мира в следующем сезоне.

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