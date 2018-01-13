Услугина: Я была загнана в угол и забила на все

Источник: РИА "Новости"

Ирина Услугина ещё вчера вечером не знала, что будет бежать в эстафете, но микротравма Татьяны Акимовой внесла коррективы в планы тренеров. Впрочем, для кандидатки на поездку на Олимпиаду старт стал хорошей проверкой готовности. Убедить тренеров в своей силе Ирине не удалось, она проигарала 30 секунд на последнем круге. В то же время и худшей в нынешней команде она не выглидит, о чём и рассказала после гонки.

— Что за заминка случилась у вас на первом рубеже?



— Я излишне суетилась и когда начала стрелять, задела обойму, и патрон вылетел. Такое бывает, хоть и очень редко. Перед пятым выстрелом я поняла, что патрона нет. Из-за этой ошибки мне пришлось вместо одного дополнительного патрона брать два. Было очень обидно, что получился холостой выстрел. На стойке же я не доработала до конца и рано начала убегать. А надо было не уходить с коврика и дорабатывать.

— Как оцените конкуренцию в женской эстафете?



— Конкуренция серьёзная. С самого начала приходилось работать на максимуме. Мне сказали, что на последнем круге я проиграла 30 секунд, но по ощущениям этого не заметила. Может потому, что я бежала одна и не могла видеть чьи-то спины и преследовать их.

— Как себя почувствовали, узнав, что побежите эстафету?



— Мне ещё вечером сказали, что у Тани Акимовой проблемы и нужно посмотреть, как она будет себя чувствовать утром. За несколько часов до старта сказали окончательно: «Готовься!».

— Сильно волновались?



— Волнение присутствовало, но я очень хотела стартовать. Мне не хватает стартов именно на Кубке мира. Нужно постоянно находиться здесь, соревноваться, чтобы быть на топ-уровне.

— Ротация между Кубком мира и Кубком IBU справедливая?



— Не мне судить, пусть этим занимается руководство нашей федерации и тренеры. Наше дело работать и соревноваться. В команде здоровая конкуренция, нужно просто биться и доказывать, что ты можешь.

— Вы способны доказать, что готовы к олимпийской эстафете?



— Я очень надеюсь, что подготовлюсь лучше и смогу справиться.

— На трассе была сильная каша?



— Снег был действительно влажный, но мне он такой больше нравится, чем твёрдый. Я не завязала.

— На спусках вам не было страшно?



— На первом круге и в начале второго я шла в группе спортсменок и немножко опасалась. На последнем круге ехала одна и перестраховывалась. Казалось, что работала достойно, а на деле много проиграла.

— Тренеры не подсказывали на дистанции?



— Нет, просто гнали и говорили работать, да я и сама понимала, что надо бежать изо всех сил.

— Вы поедете с командой в Антхольц?



— Я ещё не знаю.

— Можете сравнить атмосферу в команде на Кубке мира и Кубке IBU?



— Здесь чувствуешь больше волнения и нервозности. Там нет болельщиков, всё спокойно. Даже на Кубке России больше ажиотажа, чем на Кубке IBU. К этой атмосфере на Кубке мира приходится привыкать, а это очень непросто. Очень сильные соперники, что мне очень нравится. Есть на кого равняться и за кем стремиться.

— На Кубке России понимали, что нужно выигрывать на заказ. Как собраться в такой ситуации?



— Мне просто было некуда деваться, была загнана в угол. В тот момент я забила на всё. Расслабилась и получилось отработать до конца.