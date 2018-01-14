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01:47 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанские биатлонистки — 14-е в эстафете Кубка мира

Завершилась эстафета у женщин на этапе Кубка мира в шведском Рупольдинге.

Первый результат — у биатлонисток Германии, второй стала команда Италии, тройку лидеров замкнула сборная Швеции.

Казахстанские биатлонистки Галина Вишневская, Ольга Полторанина, Алина Райкова и Дарья Климина завершили эстафету на 14-м месте.

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Швеция)

Женщины. Эстафета. 4×6 километров. Восемь огневых рубежей

1. Германия — 1:08:47.1 (0+9).

2. Италия — +2.9 (0+3).

3. Швеция — +17.2 (0+5).

14. Казахстан — +3:15.6 (0+11).

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