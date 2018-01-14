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Казахстанские биатлонистки — 14-е в эстафете Кубка мира
Завершилась эстафета у женщин на этапе Кубка мира в шведском Рупольдинге.
Завершилась эстафета у женщин на этапе Кубка мира в шведском Рупольдинге.
Первый результат — у биатлонисток Германии, второй стала команда Италии, тройку лидеров замкнула сборная Швеции.
Казахстанские биатлонистки Галина Вишневская, Ольга Полторанина, Алина Райкова и Дарья Климина завершили эстафету на 14-м месте.
Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Швеция)
Женщины. Эстафета. 4×6 километров. Восемь огневых рубежей
1. Германия — 1:08:47.1 (0+9).
2. Италия — +2.9 (0+3).
3. Швеция — +17.2 (0+5).
14. Казахстан — +3:15.6 (0+11).