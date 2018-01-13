Не туда попали. Женская сборная России снова на своем месте
Без грубых ошибок соперниц женской сборной России по биатлону в эстафете ловить нечего, хоть кого ставь в состав. Расходимся, товарищи.
Без грубых ошибок соперниц женской сборной России по биатлону в эстафете ловить нечего, хоть кого ставь в состав. Расходимся, товарищи.
А можно всех посмотреть?
Бронзовая медаль мужской сборной России в эстафете добавила толику позитива в израненные души болельщиков нашей команды и вдруг сразу захотелось, чтобы и женская команда порадовала местом на подиуме. Тем более, что в Оберхофе женщины остановились в шаге от пьедестала и выглядели в целом неплохо за исключением Виктории Сливко, которая совсем не выдерживала темпа конкурентов.
Тренерский штаб российской сборной на этот раз порадовал многих включением в состав эстафетной команды Ульяны Кайшевой. Ульяна провалила индивидуальную гонку в Рупольдинге в стрелковой части, а вот «ногами» была лучшей в команде. Когда выяснилось, что промахи в стрельбе были связаны с проблемами с винтовкой, Кайшевой дали возможность реабилитироваться в эстафете и отдали ей роль стартёра. На второй этап поставили Дарью Виролайнен, которая в последних гонках выглядела весьма прилично. На третьем этапе должна была стартовать Татьяна Акимова, однако она подвернула ногу на тренировке и была в последний момент заменена на Ирину Услугину. Завершать эстафету отправили Екатерину
Классный первый этап от Кайшевой
Рупольдинг вряд ли навевал на Кайшеву приятные воспоминания. Год назад здесь же Ульяне впервые в жизни доверили бежать эстафету за Кубке мира. Всё закончилось двумя штрафными кругами для молодой россиянки и итоговым 13-м местом для сборной. Повторения того провала не хотелось никому. На первом круге Галина Вишневская из Казахстана включила максимальные обороты и немного разорвала пелетон. Кайшева решила не гнаться за лидером и шла в своём темпе к стрельбе. Россиянка заняла 15-й коврик, отработала быстро и точно и ушла на второй круг всего в пяти секундах от лидирующей итальянки Лизы Витоцци.
Ко второму рубежу 12 команд подошли вместе, включая Россию. Кайшева на этот раз стреляла не так быстро, но, самое главное, снова точно. Отставание от Витоцци составляло 11 секунд. Теперь надо было достойно пройти последний круг. Ох уж этот последний круг! Ульяна, безусловно, справилась со своей задачей и передала эстафету в 12,8 секунды от лидера. Вспомните эстафету неделю назад в Оберхофе, где Виктория Сливко при прочих равных проиграла одну минуту и 15 секунд. Выводы делайте сами.
Виролайнен — в шаге от провала
Дарья Виролайнен сразу же начала проигрывать довольно много. Правда, на это были и объективные причины.
Неплохо пройдя второй круг, Дарью в очередной раз затрясло на стрельбе.
Услугина почти справилась
Как и в индивидуальной гонке, Ирина Услугина быстро начала первый круг. Россиянка
Услугина и на втором круге вполне держала темп лидеров, но снова промазала последним выстрелом. Отставание от идеальной отработавшей Шевалье тем временем выросло до минуты и 10 секунд. В индивидуальной гонке Ирина практически «встала» на последнем круг, так что болельщики сборной России затаились в тревожном ожидании. Такого провала, как пару дней назад, Услугина не допустила, но всё же довольно много проиграла лидеру, которым на финише этапа стала швейцарка Селина Гаспарин.
Чуда не получилось
Одна минута и 22 секунда — именно столько проигрывала Екатерина
Чуда не произошло. Лидеры не провалились да и сама Юрлова отработала только из шести на «стойке». Отставание болталось в пределах всё той же минуты и оставалось бороться разве что за седьмое место с командой Швейцарией. А выиграла эстафету сборная Германии усилиями Дальмайер, которая в концовке опередила итальянку Санфилиппо. Тройку сильнейших замкнула Швеция на радость Вольфгангу Пихлеру. Бывший наставник сборной России проделал удивительную работу, вернув шведок в лидеры женского биатлона. Юрлова удержала седьмое место и надо сказать, что на данный момент это объективный уровень сборной России. Может, лучшую гонку сезона наши всё же припасли на Олимпиаду?
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|13.01.2018, 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Франциска Пройсс, Дениза Херманн, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер
|01:08.47,0
|2
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтьер, Федерика Санфилиппо
|+02,9
|3
|Швеция
|Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг
|+17,2
|4
|Норвегия
|Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу
|+23,1
|5
|Польша
|Моника Хойниш, Магдалена Гвиздон, Кристина Гузик, Вероника Новаковска
|+24,5
|6
|Чехия
|Йессика Ислова, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова
|+01.04,0
|7
|Россия
|Ульяна КАЙШЕВА, Дарья ВИРОЛАЙНЕН, Ирина УСЛУГИНА, Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ
|+01.20,8
|8
|Швейцария
|Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин
|+01.37,1
|9
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Хло Шевалье, Селия Эмонье
|+01.47,5
|10
|Канада
|Эмма Ландер, Джулия Рэнсом, Сара Бодри, Розанна Кроуфорд
|+01.56,7