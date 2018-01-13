Не туда попали. Женская сборная России снова на своем месте

Источник: РИА "Новости"

А можно всех посмотреть?

Бронзовая медаль мужской сборной России в эстафете добавила толику позитива в израненные души болельщиков нашей команды и вдруг сразу захотелось, чтобы и женская команда порадовала местом на подиуме. Тем более, что в Оберхофе женщины остановились в шаге от пьедестала и выглядели в целом неплохо за исключением Виктории Сливко, которая совсем не выдерживала темпа конкурентов.

Тренерский штаб российской сборной на этот раз порадовал многих включением в состав эстафетной команды Ульяны Кайшевой. Ульяна провалила индивидуальную гонку в Рупольдинге в стрелковой части, а вот «ногами» была лучшей в команде. Когда выяснилось, что промахи в стрельбе были связаны с проблемами с винтовкой, Кайшевой дали возможность реабилитироваться в эстафете и отдали ей роль стартёра. На второй этап поставили Дарью Виролайнен, которая в последних гонках выглядела весьма прилично. На третьем этапе должна была стартовать Татьяна Акимова, однако она подвернула ногу на тренировке и была в последний момент заменена на Ирину Услугину. Завершать эстафету отправили Екатерину Юрлову-Перхт — объективно сильнейшую биатлонистку команды. Таким образом, тренерский штаб решил посмотреть в деле все возможные варианты с составом перед Олимпиадой. Чтобы вы лучше понимали, на какие эксперименты пошли наши тренеры, отметим, что Кайшева, Услугина и Виролайнен начинали этот сезон на Кубке IBU.

Классный первый этап от Кайшевой

Рупольдинг вряд ли навевал на Кайшеву приятные воспоминания. Год назад здесь же Ульяне впервые в жизни доверили бежать эстафету за Кубке мира. Всё закончилось двумя штрафными кругами для молодой россиянки и итоговым 13-м местом для сборной. Повторения того провала не хотелось никому. На первом круге Галина Вишневская из Казахстана включила максимальные обороты и немного разорвала пелетон. Кайшева решила не гнаться за лидером и шла в своём темпе к стрельбе. Россиянка заняла 15-й коврик, отработала быстро и точно и ушла на второй круг всего в пяти секундах от лидирующей итальянки Лизы Витоцци.

Ко второму рубежу 12 команд подошли вместе, включая Россию. Кайшева на этот раз стреляла не так быстро, но, самое главное, снова точно. Отставание от Витоцци составляло 11 секунд. Теперь надо было достойно пройти последний круг. Ох уж этот последний круг! Ульяна, безусловно, справилась со своей задачей и передала эстафету в 12,8 секунды от лидера. Вспомните эстафету неделю назад в Оберхофе, где Виктория Сливко при прочих равных проиграла одну минуту и 15 секунд. Выводы делайте сами.

Виролайнен — в шаге от провала

Дарья Виролайнен сразу же начала проигрывать довольно много. Правда, на это были и объективные причины. Всё-таки в соперниках у неё были Денизе Херрман, Доротея Вирер, Тириль Экхофф, Мона Брорссон. Тем не менее, растущее быстрыми темпами отставание внушало опасения. Хотелось бы чистой стрельбы от Дарьи, однако россиянка всё же допустила один промах и на второй круг ушла в 28 секундах от Вирер, которая расстреляла все мишени как из пулемёта. Дальше Виролайнен ждала «стойка», которая уже давно обросла легендами сродни «стойке» Евгения Гараничева.

Неплохо пройдя второй круг, Дарью в очередной раз затрясло на стрельбе. Каким-то чудом удалось избежать штрафного круга, но отставание уже было угрожающим. Вирер, снова блестяще отработавшая на рубеже, была уже более чем в минуте впереди. Виролайнен немного отыграла на последнем круге и передала эстафету Услугиной в 57 секундах позади лидера, которым стала Германия благодаря прыти Херрман. К сожалению, Виролайнен в очередной раз не убедила в командой гонке, показав, что прежние проблемы никуда не делись.

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Услугина почти справилась

Как и в индивидуальной гонке, Ирина Услугина быстро начала первый круг. Россиянка по-прежнему держалась в минуте от лидеров, однако по отношению ко всем остальным отыгрывала. На первой стрельбе лидеры давали нам великолепные шансы приблизиться. Хильдебранд промахнулась трижды и уступила лидерство Шевалье из Франции. Услугина быстро закрыла четыре мишени, однако на последнем выстреле что-то пошло не так. Ирина замешкалась с винтовкой и промахнулась. Как после финиша гонки объяснила сама спортсменка, она «вставляла патрон и не туда попала». На перезарядку ушло чуть больше времени, чем обычно, в результате чего на второй круг россиянка ушла в 53 секундах от лидера.

Услугина и на втором круге вполне держала темп лидеров, но снова промазала последним выстрелом. Отставание от идеальной отработавшей Шевалье тем временем выросло до минуты и 10 секунд. В индивидуальной гонке Ирина практически «встала» на последнем круг, так что болельщики сборной России затаились в тревожном ожидании. Такого провала, как пару дней назад, Услугина не допустила, но всё же довольно много проиграла лидеру, которым на финише этапа стала швейцарка Селина Гаспарин.

Чуда не получилось

Одна минута и 22 секунда — именно столько проигрывала Екатерина Юрлова-Перхт на передаче эстафеты. До подиума была ровно минута. Много. Лидера Айту Гаспарин предсказуемо быстро догнали, а после того, как швейцарка промазала трижды на первом рубеже, стало понятно, что сенсации здесь ждать не стоит. В лидеры вырвалась Лаура Дальмайер. Юрлова здорово отработала на «лёжке» и сократила отставание до минуты. Третье место было примерно в 55 секундах. Нужно было чудо, а именно массовые промахи соперников на рубеже.