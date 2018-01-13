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13 января, источник: ТАСС

Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 13 января. /ТАСС/. Женская сборная Германии по биатлону одержала победу в эстафетной гонке 4×6 км на пятом в сезоне этапе Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге.

За сборную Германии бежали Франциска Пройс, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер. Они преодолели дистанцию за 1 час 8 минут 47 секунд, использовав девять дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. Второе место заняла итальянская команда (отставание 2,9 секунды; три дополнительных патрона). Третьими стали шведки (+17,2; 5).

Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Дарьи Виролайнен, Ирины Услугиной и Екатерины Юрловой-Перхт финишировала на седьмом месте. Россиянки проиграли 1 минуту 20,8 секунды и использовали семь дополнительных патронов.

1.
Германия
2.
Италия
3.
Швеция
13.01.2018, 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Франциска Пройсс, Дениза Херманн, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер 01:08.47,0
2 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтьер, Федерика Санфилиппо +02,9
3 Швеция Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг +17,2
4 Норвегия Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу +23,1
5 Польша Моника Хойниш, Магдалена Гвиздон, Кристина Гузик, Вероника Новаковска +24,5
6 Чехия Йессика Ислова, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова +01.04,0
7 Россия Ульяна КАЙШЕВА, Дарья ВИРОЛАЙНЕН, Ирина УСЛУГИНА, Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ +01.20,8
8 Швейцария Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин +01.37,1
9 Франция Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Хло Шевалье, Селия Эмонье +01.47,5
10 Канада Эмма Ландер, Джулия Рэнсом, Сара Бодри, Розанна Кроуфорд +01.56,7
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