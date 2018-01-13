Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге

За сборную Германии бежали Франциска Пройс, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер. Они преодолели дистанцию за 1 час 8 минут 47 секунд, использовав девять дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. Второе место заняла итальянская команда (отставание 2,9 секунды; три дополнительных патрона). Третьими стали шведки (+17,2; 5).
Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Дарьи Виролайнен, Ирины Услугиной и Екатерины Юрловой-Перхт финишировала на седьмом месте. Россиянки проиграли 1 минуту 20,8 секунды и использовали семь дополнительных патронов.