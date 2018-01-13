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17:13 (мск), источник: ТАСС

Российская биатлонистка Васнецова стала второй в спринте на этапе Кубка IBU

ТАСС, 13 января. Россиянка Валерия Васнецова заняла второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который завершился в немецком Арбере.

Победу одержала норвежская биатлонистка Хильде Фенне, которая преодолела дистанцию 7,5 км за 21 минуту 27,6 секунды, допустив два промаха на двух огневых рубежах. Васнецова проиграла норвежке 0,2 секунды, не допустив ни одного промаха. Другая россиянка Кристина Резцова финишировала третьей (отставание 5,9; 1 промах).

Россиянка Ирина Старых заняла восьмое место (+23,6; 1), Анастасия Загоруйко — 18-е (+1.00,6; 1), Светлана Миронова — 20-е (+1.05,4; 3), Анастасия Морозова — 48-е (+2.01,0; 4).

Для 20-летней Васнецовой эта медаль стала первой в личных гонках на Кубке IBU, 21-летняя Резцова также впервые в карьере заняла призовое место на этапе Кубка IBU.

Следующий этап Кубка IBU пройдет с 23 по 28 января в итальянской Валь-Риданней в рамках чемпионата Европы по биатлону.

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