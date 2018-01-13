Российская биатлонистка Васнецова стала второй в спринте на этапе Кубка IBU

Победу одержала норвежская биатлонистка Хильде Фенне, которая преодолела дистанцию 7,5 км за 21 минуту 27,6 секунды, допустив два промаха на двух огневых рубежах. Васнецова проиграла норвежке 0,2 секунды, не допустив ни одного промаха. Другая россиянка Кристина Резцова финишировала третьей (отставание 5,9; 1 промах).

Россиянка Ирина Старых заняла восьмое место (+23,6; 1), Анастасия Загоруйко — 18-е (+1.00,6; 1), Светлана Миронова — 20-е (+1.05,4; 3), Анастасия Морозова — 48-е (+2.01,0; 4).

Для 20-летней Васнецовой эта медаль стала первой в личных гонках на Кубке IBU, 21-летняя Резцова также впервые в карьере заняла призовое место на этапе Кубка IBU.