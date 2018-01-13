У них были совершенно разные судьбы.
Услугина заменит Акимову в эстафете
Сегодня на этапе Кубка мира в Рупольдинге состоится женская эстафета.
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Сегодня на этапе Кубка мира в Рупольдинге состоится женская эстафета.
В составе российской сборной в последний момент произошла замена — Ирина Услугина выступит вместо Татьяны Акимовой. Акимова подвернула ногу на вчерашней вечерней тренировке и не сможет выйти на старт сегодня, хотя есть вероятность, что она примет участие в воскресном
Женская эстафета начнется в 16.30 по московскому времени. Россию представят Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина и Екатерина