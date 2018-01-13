Услугина заменит Акимову в эстафете

В составе российской сборной в последний момент произошла замена — Ирина Услугина выступит вместо Татьяны Акимовой. Акимова подвернула ногу на вчерашней вечерней тренировке и не сможет выйти на старт сегодня, хотя есть вероятность, что она примет участие в воскресном масс-старте.