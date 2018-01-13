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11:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Не трогайте их руками. Тогда Россия точно выиграет эту олимпийскую медаль

Мужская эстафета — наше всё. Тренеры лишь должны сохранить золотую четвёрку до Олимпиады живой и здоровой. И там не мешать.

Источник: РИА "Новости"

Александр Круглов

Выбора нет

Сборная России открыла счёт медалям в новом году. В мужской эстафете золотой состав действующих чемпионов мира завоевал бронзу. Именно в этой дисциплине у нас лучшие медальные шансы, если тренеры откажутся от ненужных экспериментов и оставят чемпионскую четвёрку Хохфильцена. По сути выбора у них нет, при всей, казалось бы, внушительной внутренней конкуренции в сборной России и длинной «скамейке». Евгений Гараничев, по слухам, сам отказался от шанса выступать в эстафете и после пяти подряд заваленных главных стартов в этой дисциплине не хочет идти на новый риск и подставлять команду.

Матвей Елисеев, который сейчас поехал тренироваться в Риднаун, рассматривается как кандидат на спринт на Олимпийских играх, но, скорее всего, ему будет снова уготована роль запасного. Дело в том, что Матвей пока не зарекомендовал себя в качестве надёжного эстафетчика, не был проверен ни в Оберхофе, ни в Рупольдинге, а потому его олимпийские эстафетные шансы смотрятся минимальными. Что касается Александра Логинова, то его шансы выиграть дело в CAS гораздо меньше, чем у того же Пихлера, смирившегося с тем, что он не поедет на Олимпиаду. Вот и остаются Волков и Шипулин, Цветков и Бабиков безальтернативными кандидатами.

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Железные этапы

Двое из наших эстафетчиков застолбили за собой этапы железно. Алексей Волков показал, что даже не в лучшей физической форме не завалит первый эстафетный этап. Он умеет держаться за соперниками, играть в кошки-мышки на рубеже и с успехом рисковать и служить счастливым талисманом для сборной России. Две самые большие победы нашего биатлона за последние пять лет были одержаны в мужской эстафете в Сочи и в Хохфильцене со стартёром Алексеем Волковым на первом этапе.

С финишёром тоже всё ясно.

Как бы ни проигрывал на последнем круге в «разделках» Антон Шипулин, замены ему нет.

В эстафетах он умеет успокоить свои нервы и показывает лучшие выступления, а в контактных гонках выглядит гораздо сильнее на лыжне. Это, собственно, и показал нынешний старт. Шипулин получил эстафету пятым, но справился на рубеже и уверенно обошёл двух соперников, в том числе и топового немца Симона Шемппа. Уверен, что и спринтерскую битву на последнем круге он бы выиграл.

Чтобы взять планку, надо разбежаться

Мужская эстафета — наш главный олимпийский шанс. Форма Антона Шипулина пока не позволяет твёрдо рассчитывать на личные награды, да и на последних двух чемпионатах мира их не было. Однако командные дисциплины пока оставляют неплохие шансы, даже казавшаяся безнадёжной женская эстафета. У мужчин дела не складывались по разными причинам. Сначала в Хохфильцене помешал сильный ветер, затем в Оберхофе густой туман. Наконец, всё сложилось, но остались определённые опасения.

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Наша «золотая» четвёрка всего с четырьмя дополнительными патронами зацепилась за подиум с трудом. Но никто не гарантирует такую точность в Корее, где и соперники наверняка подтянут стрельбу. Ходом россияне по-прежнему проигрывают гораздо больше, чем в предыдущие годы, и уже пятый этап ждут, когда их отпустят пресловутые «падинские» нагрузки. Поэтому вторая медаль пришла как всегда вовремя. Теперь парни должны поверить в тренерские методики, которые их выведут на правильный путь к Олимпиаде и в свой золотой состав.

Когда твоя команда полна звёзд, эстафетная медаль ценится меньше личной. Тот же Мартен Фуркад никогда не показывает таких ярких жестов в эстафетах, как в личных гонках, а Йоханнес Бё в пятницу впервые финишировал с флагом. В личных гонках мы пока можем рассчитывать только на Шипулина и Юрлову, и то при определённой доле везения, но в команде за счёт правильной «химии» и самоотдачи россияне ещё способны прыгнуть выше головы. Главное верить в это и сохранить такой оптимальный состав.

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