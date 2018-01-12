Пихлер не верит заявлениям Родченкова о том, что Зайцева употребляла допинг

Источник: ИТАР-ТАСС

62-летний немецкий специалист не получит аккредитацию на Олимпиаду-2018 в связи с тем, что был старшим тренером женской сборной России по биатлону на Играх в Сочи. Под его руководством выступали Зайцева и Яна Романова, пожизненно дисквалифицированные Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил. Ранее было объявлено, что МОК откажет в аккредитации всем тренерам и врачам, которые были связаны с нарушившими правила спортсменами.

«Родченков говорил о том, что Зайцева четыре года использовала эритропоэтин, что я не вовлечен в это, но опытный тренер должен был это заметить. Это то, что он сказал. Но я не понимаю, как я должен был это видеть? Я в это не верю», — сказал Пихлер.

«Мы проводили наши тренировочные сборы в Рупольдинге, все российские биатлонистки были под контролем WADA, она жила в Бельгии и Швейцарии, около 90% времени она проводила в Европе. Она была под контролем WADA и ничего подозрительного не было. Так где тогда доказательства?» — отметил он.