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Владимир Драчев: Я рад этому третьему месту
Четырехкратный чемпион мира по биатлону — о бронзе мужской сборной России на этапе Куба мира в Рупольдинге.
Четырехкратный чемпион мира по биатлону — о бронзе мужской сборной России на этапе Куба мира в Рупольдинге.
— Бронза в такой компании — вроде бы неплохо.
— Эстафета — это командная борьба. И наши спортсмены в эстафетных гонках всегда радовали советских и российских болельщиков. И честно говоря, нынешнему третьему месту я рад.
— И что важно — после главных фаворитов Норвегии и Франции, которые тоже выступали в сильнейших составах. Единственный сюрприз — французы Фуркада поставили на предпоследний этап. А вот у норвежцев завершал Йоханнес Бе, все, как положено.
— Видимо, французы решили немного поэкспериментировать. Думаю, на Олимпиаде Фуркад побежит последний этап. Мне кажется, тренеры сборной Франции решили посмотреть, как выглядит на генеральной репетиции потенциальный дублер Фуркада на четвертом этапе эстафеты. А норвежцы решили не экспериментировать. Но у нас тоже тренеры выставили на данный момент сильнейший состав. Возможно,
— Кто?
— Может быть, Малышко. Гараничев? У него мало шансов, учитывая его нынешние результаты.
— Будем считать, что тренеры сборной России выставил на этой генеральной репетиции тот состав, который и будет выступать на Олимпиаде.
— Думаю, да. И я на данный момент рад этому результату. За
Что касается состава, впереди еще один этап Кубка мира, и в Пхенчхане перед эстафетой будут индивидуальные гонки. В любом случае, тренерский штаб будет исходить из самочувствия каждого спортсмена уже непосредственно во время Олимпиады. Если
— Наши девушки продолжают, скажем так, не радовать…
— Это пока индивидуальные гонки. А эстафета — особый вид программы. Командная гонка всегда стоит особняком. Поэтому прогнозировать результат нашей женской команды в эстафете по результатам индивидуальных гонок, я бы не стал. У нас ведь тоже бывало, что в индивидуальных гонках мы не попадали в двадцатку на чемпионатах мира, но в эстафете всегда составляли конкуренцию соперникам. В эстафетах идет совсем другая борьба. Более контактная, здесь другая психология
— Тот есть, мы наших девушек не списываем?
— Ни в коем случае. И даже можно надеяться на повторение в женской эстафете такого результата, как и у мужчин.
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|12.01.2018, 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Эстафета (мужчины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|Ларс Хельге Биркеланн, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Йоханнес Бе
|01:13.11,1
|2
|Франция
|Симон Дестье, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад, Антонен Гигонна
|+24,9
|3
|Россия
|Алексей ВОЛКОВ, Максим ЦВЕТКОВ, Антон БАБИКОВ, Антон ШИПУЛИН
|+53,4
|4
|Германия
|Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|+01.26,5
|5
|Австрия
|Давид Комац, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер
|+01.39,8
|6
|Швеция
|Торстейн Стенерсен, Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Фредрик Линдстрем
|+01.50,6
|7
|Италия
|Томас Бормолини, Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Тьерри Шеналь
|+01.58,5
|8
|Чехия
|Ондржей Гошек, Михал Крчмарж, Михал Шлезингр, Ондржей Моравец
|+02.05,4
|9
|Болгария
|Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев
|+02.27,6
|10
|Словения
|Миха Довжан, Матей Дриновец, Ленарт Облак, Яков Фак
|+02.46,4