Владимир Драчев: Я рад этому третьему месту

— Бронза в такой компании — вроде бы неплохо.

— Эстафета — это командная борьба. И наши спортсмены в эстафетных гонках всегда радовали советских и российских болельщиков. И честно говоря, нынешнему третьему месту я рад.

— И что важно — после главных фаворитов Норвегии и Франции, которые тоже выступали в сильнейших составах. Единственный сюрприз — французы Фуркада поставили на предпоследний этап. А вот у норвежцев завершал Йоханнес Бе, все, как положено.

— Видимо, французы решили немного поэкспериментировать. Думаю, на Олимпиаде Фуркад побежит последний этап. Мне кажется, тренеры сборной Франции решили посмотреть, как выглядит на генеральной репетиции потенциальный дублер Фуркада на четвертом этапе эстафеты. А норвежцы решили не экспериментировать. Но у нас тоже тренеры выставили на данный момент сильнейший состав. Возможно, кто-то еще и подключится.

— Кто?

— Может быть, Малышко. Гараничев? У него мало шансов, учитывая его нынешние результаты.

— Будем считать, что тренеры сборной России выставил на этой генеральной репетиции тот состав, который и будет выступать на Олимпиаде.

— Думаю, да. И я на данный момент рад этому результату. За второе-третье места наши ребята должны бороться. Могут еще вмешаться немцы, они ведь и шли два с половиной этапа на равных с лидерами. В результате — четвертые. Полагаю, эти команды и разыграют медали в эстафетной гонке на Играх в Корее.

Что касается состава, впереди еще один этап Кубка мира, и в Пхенчхане перед эстафетой будут индивидуальные гонки. В любом случае, тренерский штаб будет исходить из самочувствия каждого спортсмена уже непосредственно во время Олимпиады. Если кто-то будет выглядеть явно лучше кого-то из нынешней четверки, вполне может занять место в эстафетной команде. Поэтому твердо говорить, что с мужской эстафетной командой тренеры определились на сто процентов, пока рано.

— Наши девушки продолжают, скажем так, не радовать…

— Это пока индивидуальные гонки. А эстафета — особый вид программы. Командная гонка всегда стоит особняком. Поэтому прогнозировать результат нашей женской команды в эстафете по результатам индивидуальных гонок, я бы не стал. У нас ведь тоже бывало, что в индивидуальных гонках мы не попадали в двадцатку на чемпионатах мира, но в эстафете всегда составляли конкуренцию соперникам. В эстафетах идет совсем другая борьба. Более контактная, здесь другая психология и т. д. Поэтому нашим девушкам надо настраиваться на завтрашнюю гонку. И очень важно показать качественную стрельбу. Это залог успеха.

— Тот есть, мы наших девушек не списываем?