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12 января, источник: Спорт-Экспресс

Глоток воздуха: Шипулин добывает бронзу в эстафете

Сборная России распечатала очередной безмедальный период на Кубке мира, завоевав бронзовую медаль в мужской эстафете.

Источник: AFP 2018

Пятница на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге преподнесла наконец долгожданные эмоции — и себе, и своим болельщикам. В последней эстафете перед Олимпиадой россияне в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла третье место.

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ГОР

Бабиков и Цветков пропускали индивидуальную гонку в Рупольдинге. Это время они провели с пользой — съездили в горы и проделали некоторый объем подготовительной работы. Но спуск с гор никогда не проходит бесследно. Цветков, имевший на день больше для восстановления, выглядел посвежее, а вот Бабикову последний круг дался совсем тяжело. Если смотреть чистый ход, на своем этапе лидеру он проиграл 1 минуту 16 секунд.

СТАРТЕР

Волков зарекомендовал себя как надежный стартер — благодаря быстрой и практически безошибочной стрельбе он было обеспечил команде лидирующую позицию на старте. На втором рубеже ему понадобился один доппатрон, а на заключительном круге начала подводить скорость — бороться с сильнейшими на лыжне Волкову пока не под силу. Тем не менее он передал эстафету восьмым с комфортным отставанием в 13 секунд.

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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ФИНИШЕР

Говоря о Шипулине, часто вспоминают его качества надежного финишера. И сегодня он как замыкающий вывел команду с пятой позиции на призовую. Соперники замешкались на заключительной стрельбе с дополнительными патронами, а Шипулин закрыл мишени из шести и с комфортным полуминутным отрывом ринулся за лидерами. Второй ход на своем отрезке — долгожданный показатель для российского биатлониста.

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ПРОИСШЕСТВИЕ

Плохо после своего стартового этапа стало шведу Торстейну Стенерсену. Он финишировал 24-м, и ему потребовалась медицинская помощь. Однако команда поддержала своего партнера и сумела вывести четверку на итоговое шестое место.

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ФУРКАД В УДАРЕ

Лидер сборной Франции по-прежнему блещет прекрасной формой в январе. После второго этапа французы шли седьмыми, Фуркад принял эстафету за Бабиковым. Но вскоре не только догнал, но и вывел свою четверку в лидеры третьего этапа. Лучшая скорость, вторая скорострельность. Но на последнем этапе Гигонна чуть уступил быстроногому Йоханнесу Бе — и команда Франции осталась второй.

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СЛАБОЕ ЗВЕНО

Бьорндален не попал в состав сборной Норвегии на эту гонку, а бежавший первый этап Биркеланд использовал аж семь дополнительных патронов, чудом не угодив на штрафные круги. Но блестящая форма трех остальных норвежцев сделала свое дело — Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен и, наконец, Йоханнес Бе, позволяя себе даже дополнительные патроны, вывели команду к золоту. Причем с уверенным отрывом.

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НАСТИГАЮЩИЕ СОПЕРНИКИ

Что интересно, первая шестерка команд обошлась без штрафных кругов. И в спину россиянам дышат Германия и Австрия. Пусть пока стрельба не позволила им навязать серьезную борьбу на самом последнем этапе, стоит рассмотреть их как серьезных конкурентов.

1.
Норвегия
2.
Франция
3.
Россия
12.01.2018, 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Норвегия Ларс Хельге Биркеланн, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Йоханнес Бе 01:13.11,1
2 Франция Симон Дестье, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад, Антонен Гигонна +24,9
3 Россия Алексей ВОЛКОВ, Максим ЦВЕТКОВ, Антон БАБИКОВ, Антон ШИПУЛИН +53,4
4 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +01.26,5
5 Австрия Давид Комац, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер +01.39,8
6 Швеция Торстейн Стенерсен, Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Фредрик Линдстрем +01.50,6
7 Италия Томас Бормолини, Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Тьерри Шеналь +01.58,5
8 Чехия Ондржей Гошек, Михал Крчмарж, Михал Шлезингр, Ондржей Моравец +02.05,4
9 Болгария Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев +02.27,6
10 Словения Миха Довжан, Матей Дриновец, Ленарт Облак, Яков Фак +02.46,4
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