Глоток воздуха: Шипулин добывает бронзу в эстафете
Сборная России распечатала очередной безмедальный период на Кубке мира, завоевав бронзовую медаль в мужской эстафете.
Сборная России распечатала очередной безмедальный период на Кубке мира, завоевав бронзовую медаль в мужской эстафете.
Пятница на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге преподнесла наконец долгожданные эмоции — и себе, и своим болельщикам. В последней эстафете перед Олимпиадой россияне в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла третье место.
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ГОР
Бабиков и Цветков пропускали индивидуальную гонку в Рупольдинге. Это время они провели с пользой — съездили в горы и проделали некоторый объем подготовительной работы. Но спуск с гор никогда не проходит бесследно. Цветков, имевший на день больше для восстановления, выглядел посвежее, а вот Бабикову последний круг дался совсем тяжело. Если смотреть чистый ход, на своем этапе лидеру он проиграл 1 минуту 16 секунд.
СТАРТЕР
Волков зарекомендовал себя как надежный стартер — благодаря быстрой и практически безошибочной стрельбе он было обеспечил команде лидирующую позицию на старте. На втором рубеже ему понадобился один доппатрон, а на заключительном круге начала подводить скорость — бороться с сильнейшими на лыжне Волкову пока не под силу. Тем не менее он передал эстафету восьмым с комфортным отставанием в 13 секунд.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ФИНИШЕР
Говоря о Шипулине, часто вспоминают его качества надежного финишера. И сегодня он как замыкающий вывел команду с пятой позиции на призовую. Соперники замешкались на заключительной стрельбе с дополнительными патронами, а Шипулин закрыл мишени из шести и с комфортным полуминутным отрывом ринулся за лидерами. Второй ход на своем отрезке — долгожданный показатель для российского биатлониста.
ПРОИСШЕСТВИЕ
Плохо после своего стартового этапа стало шведу Торстейну Стенерсену. Он финишировал 24-м, и ему потребовалась медицинская помощь. Однако команда поддержала своего партнера и сумела вывести четверку на итоговое шестое место.
ФУРКАД В УДАРЕ
Лидер сборной Франции
СЛАБОЕ ЗВЕНО
Бьорндален не попал в состав сборной Норвегии на эту гонку, а бежавший первый этап Биркеланд использовал аж семь дополнительных патронов, чудом не угодив на штрафные круги. Но блестящая форма трех остальных норвежцев сделала свое дело — Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен и, наконец, Йоханнес Бе, позволяя себе даже дополнительные патроны, вывели команду к золоту. Причем с уверенным отрывом.
НАСТИГАЮЩИЕ СОПЕРНИКИ
Что интересно, первая шестерка команд обошлась без штрафных кругов. И в спину россиянам дышат Германия и Австрия. Пусть пока стрельба не позволила им навязать серьезную борьбу на самом последнем этапе, стоит рассмотреть их как серьезных конкурентов.
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|12.01.2018, 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Эстафета (мужчины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|Ларс Хельге Биркеланн, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Йоханнес Бе
|01:13.11,1
|2
|Франция
|Симон Дестье, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад, Антонен Гигонна
|+24,9
|3
|Россия
|Алексей ВОЛКОВ, Максим ЦВЕТКОВ, Антон БАБИКОВ, Антон ШИПУЛИН
|+53,4
|4
|Германия
|Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|+01.26,5
|5
|Австрия
|Давид Комац, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер
|+01.39,8
|6
|Швеция
|Торстейн Стенерсен, Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Фредрик Линдстрем
|+01.50,6
|7
|Италия
|Томас Бормолини, Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Тьерри Шеналь
|+01.58,5
|8
|Чехия
|Ондржей Гошек, Михал Крчмарж, Михал Шлезингр, Ондржей Моравец
|+02.05,4
|9
|Болгария
|Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев
|+02.27,6
|10
|Словения
|Миха Довжан, Матей Дриновец, Ленарт Облак, Яков Фак
|+02.46,4