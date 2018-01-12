Глоток воздуха: Шипулин добывает бронзу в эстафете

Источник: AFP 2018

Пятница на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге преподнесла наконец долгожданные эмоции — и себе, и своим болельщикам. В последней эстафете перед Олимпиадой россияне в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла третье место.

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ГОР

Бабиков и Цветков пропускали индивидуальную гонку в Рупольдинге. Это время они провели с пользой — съездили в горы и проделали некоторый объем подготовительной работы. Но спуск с гор никогда не проходит бесследно. Цветков, имевший на день больше для восстановления, выглядел посвежее, а вот Бабикову последний круг дался совсем тяжело. Если смотреть чистый ход, на своем этапе лидеру он проиграл 1 минуту 16 секунд.

СТАРТЕР

Волков зарекомендовал себя как надежный стартер — благодаря быстрой и практически безошибочной стрельбе он было обеспечил команде лидирующую позицию на старте. На втором рубеже ему понадобился один доппатрон, а на заключительном круге начала подводить скорость — бороться с сильнейшими на лыжне Волкову пока не под силу. Тем не менее он передал эстафету восьмым с комфортным отставанием в 13 секунд.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ФИНИШЕР

Говоря о Шипулине, часто вспоминают его качества надежного финишера. И сегодня он как замыкающий вывел команду с пятой позиции на призовую. Соперники замешкались на заключительной стрельбе с дополнительными патронами, а Шипулин закрыл мишени из шести и с комфортным полуминутным отрывом ринулся за лидерами. Второй ход на своем отрезке — долгожданный показатель для российского биатлониста.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Плохо после своего стартового этапа стало шведу Торстейну Стенерсену. Он финишировал 24-м, и ему потребовалась медицинская помощь. Однако команда поддержала своего партнера и сумела вывести четверку на итоговое шестое место.

ФУРКАД В УДАРЕ

Лидер сборной Франции по-прежнему блещет прекрасной формой в январе. После второго этапа французы шли седьмыми, Фуркад принял эстафету за Бабиковым. Но вскоре не только догнал, но и вывел свою четверку в лидеры третьего этапа. Лучшая скорость, вторая скорострельность. Но на последнем этапе Гигонна чуть уступил быстроногому Йоханнесу Бе — и команда Франции осталась второй.

СЛАБОЕ ЗВЕНО

Бьорндален не попал в состав сборной Норвегии на эту гонку, а бежавший первый этап Биркеланд использовал аж семь дополнительных патронов, чудом не угодив на штрафные круги. Но блестящая форма трех остальных норвежцев сделала свое дело — Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен и, наконец, Йоханнес Бе, позволяя себе даже дополнительные патроны, вывели команду к золоту. Причем с уверенным отрывом.

НАСТИГАЮЩИЕ СОПЕРНИКИ