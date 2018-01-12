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12 января, источник: ТАСС

Вольфганг Пихлер не будет оспаривать отстранение от ОИ в CAS

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 12 января. /ТАСС/. Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер, который сейчас работает со шведской командой, не будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне отстранение от работы на предстоящих Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом он заявил во время пресс-конференции на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Источник: ИТАР-ТАСС

62-летний немецкий специалист не получит аккредитацию на Олимпиаду-2018 в связи с тем, что был старшим тренером женской сборной России по биатлону на Играх в Сочи. Под его руководством выступали Ольга Зайцева и Яна Романова, пожизненно дисквалифицированные МОК за нарушение антидопинговых правил. Ранее было объявлено, что МОК откажет в аккредитации всем тренерам и врачам, которые были связаны с нарушившими правила спортсменами.

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«У меня нет возможности оспорить это решение в CAS и это большая проблема. Я ничего не могу с этим сделать, — сказал Пихлер. — Кроме того, пока будут идти все юридические разбирательства, пройдет много времени и у меня в любом случае не будет возможности поехать на Олимпиаду».

«Мой адвокат сказал, что у меня нет шансов на успех в этом деле», — подчеркнул он. При этом специалист отметил, что 15 января его адвокат обратится в МОК с тем, чтобы еще раз обсудить вопрос допуска к Олимпиаде.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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