Мартен Фуркад: На Олимпиаде докажем Трампу, что Франция — не дерьмовая страна

Спортсмен резко отреагировал на слова политика о том, что в Соединенные Штаты эмигрирует множество людей из «грязных дыр» , когда местные жители были бы больше рады норвежцам.

— Я надеюсь, что президент США не смотрел эту гонку, потому что сегодня Норвегия дала основания для его тупой теории, — приводит L’Equipe слова Фуркада. — Они были лучше и нас, и всех остальных. Но мы постараемся показать ему на Олимпиаде, что мы не дерьмовая страна.