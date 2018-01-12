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12 января, источник: Спорт-Экспресс

Мартен Фуркад: На Олимпиаде докажем Трампу, что Франция — не дерьмовая страна

Французский биатлонист Мартен Фуркад после эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге выступил с критикой в сторону президента США Дональда Трампа.

Источник: AFP 2018

Спортсмен резко отреагировал на слова политика о том, что в Соединенные Штаты эмигрирует множество людей из «грязных дыр», когда местные жители были бы больше рады норвежцам.

— Я надеюсь, что президент США не смотрел эту гонку, потому что сегодня Норвегия дала основания для его тупой теории, — приводит L’Equipe слова Фуркада. — Они были лучше и нас, и всех остальных. Но мы постараемся показать ему на Олимпиаде, что мы не дерьмовая страна.

Напомним, что эстафета в Рупольдинге завершилась победой сборной Норвегии, Франция стала второй, россияне заняли третье место.

1.
Норвегия
2.
Франция
3.
Россия
12.01.2018, 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Норвегия Ларс Хельге Биркеланн, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Йоханнес Бе 01:13.11,1
2 Франция Симон Дестье, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад, Антонен Гигонна +24,9
3 Россия Алексей ВОЛКОВ, Максим ЦВЕТКОВ, Антон БАБИКОВ, Антон ШИПУЛИН +53,4
4 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +01.26,5
5 Австрия Давид Комац, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер +01.39,8
6 Швеция Торстейн Стенерсен, Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Фредрик Линдстрем +01.50,6
7 Италия Томас Бормолини, Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Тьерри Шеналь +01.58,5
8 Чехия Ондржей Гошек, Михал Крчмарж, Михал Шлезингр, Ондржей Моравец +02.05,4
9 Болгария Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев +02.27,6
10 Словения Миха Довжан, Матей Дриновец, Ленарт Облак, Яков Фак +02.46,4
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