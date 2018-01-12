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12 января, источник: Р-Спорт

Мужская сборная России по биатлону занимает четвертое место в Кубке наций

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Мужская сборная России по биатлону осталась на четвертом месте в Кубке наций после идущих в зачет рейтинга гонок на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Источник: РИА "Новости"

В Рупольдинге состоялись две гонки, идущие в зачет Кубка наций, — индивидуальная и эстафета. В индивидуальной гонке три лучших результата среди россиян показали Алексей Волков (27-е место), Евгений Гараничев (43) и Матвей Елисеев (45). В эстафете россияне стали третьими.

В зачете Кубка наций мужская сборная России занимает четвертое место с 3385 очками. Первыми идут норвежцы (4046), вторыми — французы (3819), третьими — немцы (3747).

При подведении итогов Кубка мира все заработанные спортсменами национальной федерации очки Кубка наций суммируются, полученная сумма определяет место федерации в зачете. Место в Кубке наций определяет количество спортсменов для каждой сборной, которых можно выставить на этапах Кубка мира в следующем сезоне.

1.
Норвегия
2.
Франция
3.
Россия
12.01.2018, 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Норвегия Ларс Хельге Биркеланн, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Йоханнес Бе 01:13.11,1
2 Франция Симон Дестье, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад, Антонен Гигонна +24,9
3 Россия Алексей ВОЛКОВ, Максим ЦВЕТКОВ, Антон БАБИКОВ, Антон ШИПУЛИН +53,4
4 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +01.26,5
5 Австрия Давид Комац, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер +01.39,8
6 Швеция Торстейн Стенерсен, Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Фредрик Линдстрем +01.50,6
7 Италия Томас Бормолини, Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Тьерри Шеналь +01.58,5
8 Чехия Ондржей Гошек, Михал Крчмарж, Михал Шлезингр, Ондржей Моравец +02.05,4
9 Болгария Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев +02.27,6
10 Словения Миха Довжан, Матей Дриновец, Ленарт Облак, Яков Фак +02.46,4
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