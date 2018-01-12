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12 января, источник: ТАСС

Цветков заявил, что справился с волнением после неудачи в прошлой эстафете

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 12 января. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону 2017 года Максим Цветков сумел совладать с волнением перед стартом в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, которое у него присутствовало в связи с неудачным выступлением в прошлой командной гонке. Об этом он рассказал журналистам после окончания эстафеты, в которой российская команда заняла третье место.

Источник: ИТАР-ТАСС

Сборная России в составе Алексея Волкова, Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина стала третьей, уступив командам Франции и Норвегии. Именно в этом составе российская команда в прошлом году победила на чемпионате мира.

«Эта эстафета дала мне дополнительные эмоции, потому что вспоминался прошлогодний чемпионат мира. Это мотивировало меня, — сказал Цветков. — После прошлой эстафеты, которая прошла на этапе в Хохфильцене и сложилась для меня неудачно, было волнение, но я с ним справился».

На втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене мужская команда стала восьмой, в немецком Оберхофе — четвертой, но в ней Цветков не принимал участия.

После предыдущего этапа Кубка мира в Оберхофе Цветков и Бабиков провели непродолжительный сбор в горах и пропустил индивидуальную гонку в Рупольдинге, которая прошла в среду.

«Это не скажется на самочувствии, это делается не для того, чтобы здесь хорошо выступить. Это дает нам больше времени для подготовки в горах перед Олимпиадой», — отметил спортсмен.

1.
Норвегия
2.
Франция
3.
Россия
12.01.2018, 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Норвегия Ларс Хельге Биркеланн, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Йоханнес Бе 01:13.11,1
2 Франция Симон Дестье, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад, Антонен Гигонна +24,9
3 Россия Алексей ВОЛКОВ, Максим ЦВЕТКОВ, Антон БАБИКОВ, Антон ШИПУЛИН +53,4
4 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +01.26,5
5 Австрия Давид Комац, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер +01.39,8
6 Швеция Торстейн Стенерсен, Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Фредрик Линдстрем +01.50,6
7 Италия Томас Бормолини, Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Тьерри Шеналь +01.58,5
8 Чехия Ондржей Гошек, Михал Крчмарж, Михал Шлезингр, Ондржей Моравец +02.05,4
9 Болгария Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев +02.27,6
10 Словения Миха Довжан, Матей Дриновец, Ленарт Облак, Яков Фак +02.46,4
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