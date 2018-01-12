Цветков заявил, что справился с волнением после неудачи в прошлой эстафете

Источник: ИТАР-ТАСС

Сборная России в составе Алексея Волкова, Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина стала третьей, уступив командам Франции и Норвегии. Именно в этом составе российская команда в прошлом году победила на чемпионате мира.

«Эта эстафета дала мне дополнительные эмоции, потому что вспоминался прошлогодний чемпионат мира. Это мотивировало меня, — сказал Цветков. — После прошлой эстафеты, которая прошла на этапе в Хохфильцене и сложилась для меня неудачно, было волнение, но я с ним справился».

На втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене мужская команда стала восьмой, в немецком Оберхофе — четвертой, но в ней Цветков не принимал участия.

После предыдущего этапа Кубка мира в Оберхофе Цветков и Бабиков провели непродолжительный сбор в горах и пропустил индивидуальную гонку в Рупольдинге, которая прошла в среду.